Iubita lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii și-a sunat de urgență avocatul înainte de nuntă! Cine vrea să-i facă rău cu orice preț

Iubita lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii e foc și pară înainte de nunta cu partenerul ei! Armina, cea care se ocupă și de imaginea viitorului soț, are de gând să ajungă în instanță, dacă va fi necesar, pentru un lucru pe care l-a descoperit cu stupoare de curând.

Iubita lui Marcel ”Maluma” de la Insula iubirii, de vorbă cu avocatul înainte de nuntă. Cineva vrea să îi facă rău cu orice preț?

FANATIK a stat de vorbă cu Armina și are toate detaliile despre situația cu care tânăra se confruntă, una care îi poate afecta serios imaginea.

Concret, pe o , care are mii de urmăritori, a apărut o postare care nu îi face deloc cinste iubitei lui Maluma de la Insula iubirii. Armina este acuzată că practică meseria de escortă, în Dubai, și că nu s-ar ocupa de imobiliare, așa cum FANATIK aflase, de fapt.

Pe rețeaua de socializare au apărut și câteva fotografii cu iubita lui Marcel de la Insula iubirii în care apare în ipostaze provocatoare. Sunt, practic, niște capturi de pe un anumit site de prostituate de lux. Mai trebuie precizat că pozele nu sunt unele nemaivăzute. Ele se regăsesc și pe contul de Insta al Arminei.

a reacționat, în exclusivitate pentru FANATIK. Ne-a spus că este vorba despre un fake news de proporții. Armina neagă că ar fi escortă în Dubai. A luat deja legătura cu avocatul ei pentru ca acele informații apărute despre ea să fie înlăturate. Bruneta își dorește ca persoana care deține acel profil de Instagram să răspundă pentru lucrurile neadevărate scoase la iveală despre ea.

Cum răspunde acuzațiilor că ar fi fost escortă: „Eu în Dubai am muncit normal”

„Sunt poze luate de pe Instagram. Am văzut și eu acea postare. Avocatul meu le va scoate. Este o mare prostie ce se spune despre mine. Sincer. Eu în Dubai am muncit normal, am lucrat în imobiliare, de doi ani și ceva.

Mă rog… Pe noi (n. red.: se referă la ea și Marcel) nici nu ne mai interesează ce scriu unii și alții. Nu știu cine a pus acele fotografii, cu acele scrisuri. Sigur o să aflu eu, în curând. Sunt niște lucruri prostești. Sunt poze furate de pe Instagram în care eu sunt acuzată că aș face nu știu ce”, este reacția Arminei la acuzațiile care i se aduc, în exclusivitate pentru FANATIK.

Iubita lui Marcel de la Insula iubirii nu vrea ca lucrurile să rămână așa, și asta pentru că, în primul rând, îi poate afecta serios nunta, plus că atât ea cât și partenerul ei au niște familii care pot suferi din cauza bârfelor care apar despre ei. Asta, indiferent dacă ele cred sau nu ce se zice.

Armina a vrut să lămurească acest aspect și va merge până în pânzele albe pentru a afla cine a vrut să îi facă rău. Marcel și iubita lui se pregătesc de marele eveniment al vieții lor. Nunta urmează să aibă loc chiar anul ăsta. Cei doi sunt mai emoționați și mai nerăbdători ca niciodată de când se cunosc. pe faptul că Marcel a fost înconjurat de femei frumoase la Insulă. Nu o dernajează nici că joacă alături de apetisanta Lolrelai în producția „Mentorii”.