Sport

Iubita lui Neymar, apariție incendiară pe stadion. Ținuta care a lăsat la vedere mai mult decât era necesar

Cum s-a afișat Bruna Biancardi în tribunele unui meci. Partenera celebrului Neymar a fost în centrul atenției datorită unui vestimentații spectaculoase.
Alexa Serdan
16.06.2026 | 08:15
Iubita lui Neymar aparitie incendiara pe stadion Tinuta care a lasat la vedere mai mult decat era necesar
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Neymar jr și iubita sa, Bruna Biancardi, sunt împreună de 5 ani. Sursa foto: Instagram.com
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Campionatul Mondial 2026 nu este doar despre sport, ci și despre partenerele fotbaliștilor. Iubita lui Neymar a făcut furori pe stadion, unde s-a afișat cu o ținută extravagantă ce a lăsat la vedere mai mult decât era necesar.

Cum a făcut senzație partenera lui Neymar în tribune

Neymar Jr. (34 ani) este renumit pentru stilul său de viață și pentru extravaganțe. La capitolul sentimental a trecut prin mai multe despărțiri de actuala parteneră de viață alături de care a devenit tată. Acesta a recucerit-o pe Bruna Biancardi (32 ani) după ce în timpul unei pauze a relației amoroase a lăsat o altă femeie însărcinată.

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Frumoasa șatenă a devenit mamă de două ori până acum, dar și-a păstrat silueta de invidiat. Vedeta i-a dăruit internaționalului brazilian două fete, Mel și Mavie. Cuplul este unul solid și unit, pozând frecvent în social media. Tot în mediul virtual influencerița a postat o serie de imagini de la ultima apariție pe stadion.

A apărut în tribunele meciului din Brazilia și Maroc, terminat cu scorul de 1-1, într-o vestimentație inedită. A apelat la sfaturile unui stilist pe nume Alessandro Finizia ce i-a creat o ținută cu care a făcut furori. Aceasta a fost compusă dintr-un tricou galben care a fost transformat într-un corset, la spate având șireturi specifice acestui articol vestimentar.

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În plus, tricoul cu guler a avut un decolteu impresionant. Astfel, iubita lui Neymar a lăsat la vedere mai mult decât ar fi fost necesar. Mai mult, pe spate aceasta a decis să poarte numărul brazilianului, și anume 10. Prin această apariție de senzație a făcut furori, deși în partea de jos a ales să îmbrace niște blugi evazați.

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Întreagul outfit a fost completat cu o pereche de sandale care abia s-au observat. Bruna Biancardi a atras toate privirile în tribunele arenei MetLife Stadium din New York, unde sportivul nu a evoluat pe terenul de fotbal. Înainte de fluierul de start al partidei aceasta a realizat o ședință foto alături de fotbalist și cei doi copii.

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O postare distribuită de BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi, aprecieri pentru îndrăzneala sa

„Să înceapă jocurile… HAIDE BRAZILIA!”, a scris frumoasa Bruna Biancardi, pe contul de Instagram, în dreptul unei filmări. Aryna Sabalenka a apreciat această postare, la fel ca alți internauți. Admiratorii i-au lăsat numeroase comentarii, încă o dovadă în plus că este o influenceriță admirată de multă lume.

Vedeta care este urmărită pe Instagram de 15,3 milioane de persoane a primit un like inclusiv de la Ioana, soția lui Radu Drăgușin. „Persoana mea favorită”, „Divină”, „Perfectă”, „Foarte frumoasă” sau „Strălucești! Ești minunată!”, sunt o mică parte dintre mesajele care au ajuns la iubita lui Neymar.

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În altă ordine de idei, șatena este un nume important în industria de fashion. E un model foarte căutat, de-a lungul timpului semnând colaborări cu diferite branduri. Printre cele mai cunoscute mărci de top se numără Louis Vuitton, Off-White sau Balmain.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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