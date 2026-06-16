Iubita lui Neymar este însărcinată cu alt treilea copil. Cum a reacționat fotbalistul când a aflat sexul copilului

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Superba iubită a lui Neymar, Bruna Biancardi, este însărcinată cu alt treilea copil. Descoperă în paragrafele următoare cum a reacționat fotbalistul când a aflat sexul copilului. Toată lumea a rămas șocată la aflarea veștii.

Partenera lui Neymar, mamă pentru a treia oară

În timp ce Neymar (34 ani) așteaptă să debuteze în Campionatul Mondial 2026, Bruna Biancardi (32 ani) a făcut furori pe stadion. Frumoasa șatenă a bifat cu o ținută extravagantă ce a lăsat la vedere mai mult decât era necesar. A întors toate privirile cu stilul său vestimentar, iar acum a venit cu o veste uimitoare.

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Activă pe social media, influencerița a anunțat că va fi mamă pentru a treia oară. Vestea a fost făcută publică prin intermediul unui videoclip emoționant în care sportivul brazilian apare cu două dintre fiicele sale. De asemenea, în acesta apare și unicul său fiu, Davi, semn că atacantul se ocupă de educația și creșterea lui.

„Avem niște vești interesante de împărtășit cu voi toți…”, a scris vedeta, pe contul oficial de Instagram. Ulterior, i-a invitat pe cei peste 15,4 milioane de urmăritori să vizioneze un clip încărcat pe canalul său de YouTube. În cadrul acestuia a dezvăluit care este sexul bebelușului, reacția brazilianului fiind uimitoare.

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Toată lumea a putut observa preț de o secundă dezamăgirea lui Neymar când a aflat că de fată. A ridicat mâinile în aer, semn că se aștepta la alt rezultat, dar apoi și-a îndreptat privirea spre iubita sa. Bruna Biancardi a avut parte de un sărut din partea fotbalistului care a trecut rapid peste acest moment.

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Mesajele internauților de pe YouTube

În comentarii internauții și-au expus imediat punctul de vedere. Majoritatea cred că starul dorea să facă o echipă de fotbal, dar în schimb se va bucura de una de balet. „Tată de fetiță care să plătească pentru păcate” sau „Bruna a luptat din greu pentru această familie. E minunat să-l vezi pe Dumnezeu onorând această familie”, au scris aceștia.

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„Cel mai nebunesc lucru e că tatăl stabilește sexul. Davi a fost singurul spermatozoid masculin al lui Neymar, lol”, „Davi va continua să fie rodul binecuvântat printre femei”, „Lui Davi i-a plăcut foarte mult să rămână singurul băiat! Se vede cât de entuziasmat era! Bun venit”, sunt alte mesaje de pe social media.

Câți copii are, de fapt, Neymar Jr.

Iubita lui Neymar Jr. a anunțat într-un mod inedit că urmează să aducă pe lume a treia fetiță a cuplului. Brazilianul și actuala parteneră de viață au devenit părinți pentru prima oară în octombrie 2023. La acea vreme s-a născut micuța Mavi. Apoi, în iulie 2025 frumoasa șatenă a devenit mamă pentru a doua oară. A adus-o pe lume pe Mel.

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Celebrul jucător de fotbal mai are doi urmași cu două femei diferite. Davi Lucca este rodul relației cu Carolina Dantas. Singurul băiat al jucătorului de fotbal s-a născut în 2011. De asemenea, starul mai are o fată pe nume Helena tot dintr-o fostă legătură sentimentală. Fata a venit pe lume în 2024, în timpul ce sportivul era separat de actuala parteneră de viață.