Destinaţie neaşteptată! Unde a plecat iubita lui Nicușor Dan în vacanță cu copiii. Ce măsuri de siguranţă pentru familie a luat preşedintele României

Destinul lui Nicușor Dan s-a schimbat, după ce a devenit președintele României. Fostul primar al Capitalei a avut parte de un început dificil de mandat, care a debutat cu lungi negocieri pentru formarea unui guvern și o agendă externă destul de încărcată. Pentru iubita și cei doi copii ai președintelui, schimbarea nu este tocmai benefică: trebuie să se obișnuiască să-l vadă mai rar.

Cine a însoțit-o pe iubita lui Nicușor Dan în vacanță, în afară de SPP

Indiferent de funcția pe care a deținut-o, Nicușor Dan a încercat să păstreze echilibru între viața profesională și cea personală. La câteva ore după ce , Dan a făcut exact același lucru pe care-l face de ani de zile: s-a trezit la prima oră de dimineață pentru a-și duce fiica la școală. Singura diferență a fost că, de această dată, era însoțit de agenții SPP.

Problema a apărut după ce copiii au intrat în vacanță, iar pentru Nicușor Dan a devenit evident că nu-și poate lua concediu. Așa s-a ajuns la o soluție de compromis: aceea ca doar Mirabela, iubita lui Nicușor Dan, să plece din București, pentru câteva zile, cu cei doi copii. Pentru a nu fi singură, alături de femeie a mai mers în vacanță fratele ei, Bogdan, și familia acestuia.

Informația a fost confirmată pentru FANATIK, săptămâna trecută, de . Acesta ne-a dezvăluit că a primit un telefon de la nepotul său, Nicușor Dan, care i-a transmis și că va veni la Făgăraș în luna iulie, pentru parastasul de șase luni de la moartea tatălui său.

Mirabela Grădinaru, exasperată de SPP. Nu o lasă singură nici când merge la muncă

”Acum vreo trei zile m-a sunat, că altfel nu îl deranjez. Că nu e frumos și nu… M-a sunat el, era singur acasă… A zis că Mirabela e dusă cu copiii… Da, a zis că plecase pentru trei zile. Plecase cu rulotele, cu… Au plecat undeva, prin zonă… nu la mare… nu l-am întrebat. A mers cu fratele ei, care are și el doi copii gemeni”, a dezvăluit unchiul lui Nicușor Dan pentru FANATIK.

Potrivit bărbatului, iubita lui Nicușor Dan nu se împacă prea bine cu ideea că trebuie supravegheată permanent de angajații SPP. Aceștia sunt obligați să o însoțească de fiecare dată când iese din casă, chiar și când merge la serviciu. Mirabela Grădinaru lucrează ca Team Manager la Renault România.

”Mi-a zis că au plecat trei rulote cu paza…Dar n-am putut vorbi prea mult la telefon cu el, că… Mirabela zicea că nici nu mai conduce, că e mereu pază după ea. O duce SPP-ul cu mașina și pe ea. Lucrează de acasă, dar, nu știu… Mai are câteva zile în care trebuie să meargă (la birou, n.r.). Ea aparține de o firmă, din Pitești, cu mașini… La Renault, așa”, ne-a mai spus Ioan Barbu.

Iubita lui Nicușor Dan: ”Își respectă tot timpul promisiunile”

Iubita lui Nicușor Dan a dezvăluit că l-a întâlnit pe actualul președinte în urmă cu 17 ani, când ea încă era în facultate. S-au cunoscut într-un club din București și au descoperit că au aceleași pasiuni. Împreună au fondat Asociația Salvați Bucureștiul și tot împreună și-au întemeiat o familie frumoasă.

Mirabela a mai povestit că partenerul ei reușește mereu să o surprindă iar vacanțele pe care le-au petrecut împreună i-au rămas aproape de suflet.

”Nicușor m-a învățat ‘iubirea necondiționată’ și, fără să exagerez, îl consider echilibrul căminului nostru. Este un partener de încredere și pe care mă pot baza tot timpul, fie că vorbesc despre mine sau despre fetiță noastră. Nicușor își respectă tot timpul promisiunile, dar asta o știm cu toții, nu este nevoie să detaliez

Președintele făcea matematică în Vama Veche

Cu Nicușor am căutat stațiuni mai puțin cunoscute turiștilor, în Grecia, până la 4 dimineață, am făcut matematică pe plajă în Vama Veche și am mers la meciuri pe stadion, stând la peluza. Dar tot cu Nicușor am căutat locuința, grădiniță și bonă pentru Aheea, sau medici, atunci când a fost cazul”, a dezvăluit iubita lui Nicușor Dan, în timpul campaniei electorale din 2020, pentru .