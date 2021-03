Laura, iubita lui Sorin Pușcașu de la Survivor România, a fost invitată în emisiunea Teo Show, de la Kanal D. A fost prima ei apariție la TV și a profitat de această ocazie ca să își apere iubitul.

Sorin, alături de Musty și Mellina, este unul dintre cei mai controversați concurenți din echipa Războinicilor. Atitudinea lui de lider, dar și deciziile pe care le-a luat pe parcursul competiției, i-au atras multe critici.

“Cu fiecare ocazie, el încearcă să arate că se gândește la mine, mă face să mă simt apreciată. Suntem foarte maturi și am ajuns la un consens împreună: să mergem pe același drum. Nu. (n.r. dacă a fost cerută în căsătorie) M-ar surprinde treaba asta, mi-ar plăcea să primesc un inel de logodnă, dar nu cred în acte”, a mărturisit frumoasa șatenă.

Iubita lui Sorin de la Survivor România l-a dat de gol

Laura crede că nu este un om cu intenții rele, ci aplică pur și simplu aceleași tactici pe care pe utiliza și la locul de muncă, înainte să plece în junglă. Acest lucru îi deranjează pe colegii lui, dar iubita lui Sorin a dezvăluit că el este, de fapt, o persoană empatică și care sare în ajutorul celor nevoiași.

“Mă face să râd zilnic, e foarte amuzant. Eram undeva, într-o piscină, și se scălâmba la mine. Am râs atât de tare încât am realizat că trăiesc un moment de fericire deplină și am oprit timpul în loc. Atunci am știut că pot să fiu fericită cu lucrurile simple.

În Tanzania, am ajuns într-un sătuc cu oameni foarte amărâți. Când i-a văzut, le-a dat tot ce avea pe el, am mers zilnic și le-a dat de toate. A rămas cu prieteni de acolo, cu oameni de hotel, din sat. Îi scriu încontinuu, dar mă gândesc la momentul în care el o să primească mesajul.

Plâng aproape în fiecare emisiune, din momentul în care l-am văzut cu o lingură de orez în mână, mănânc tot din farfurie. Notez fiecare joc pe care l-a pierdut și notez mâncarea pe care a ratat-o. Vreau, când vine, să îi fac ce îi place. Pe el sigur o să îl schimbe… o să fie mai în control cu cei din jurul lor”, a adăugat Laura.

Cum trimite mesaje acasă, în secret

Laura îl vede pe Sorin drept un bărbat care a avut de suferit înainte de concurs, din cauză că era prea blând și ușor de păcălit. Ea mai crede că Războinicul se concentrează prea mult pe echipă și nu îi rămâne suficientă energie pentru el însuși.

“El era blând și credul. El a dat tot ce a putut acolo, am observat că are mai multă încredere în el, încearcă să îi motiveze pe toți, iar asta poate să deranjeze. Depune foarte mult efort pentru ceilalți, apoi rămâne fără vlagă pentru el.

El avea un job unde era șef, oamenii din subordine depindeau foarte mult de el. El trebuia să îi motiveze, să le schimbe starea de spirit, cred că asta face și cu ei, dar e înțeles greșit”, a povestit Laura.

Tot în emisiunea Teo Show, iubita lui Sorin l-a dat de gol. Pe lângă faimoasele lui semne, cu inițialele formate lângă inimă, el mai are un mod în care transmite mesaje secrete către cei de acasă. Ori de câte ori menționează cerul sau luna, îi spune iubitei lui cât de mult o iubește.

“M-a surprins cât de puternic este, poate dorul, dar el a plecat conștient acolo. Nu i-am spus asta niciodată, dar el m-a schimbat pe mine. Sufăr de anxietate, sunt aiurită. Dar atunci când sunt alături de el, acasă, sunt cu picioarele pe pământ. Înainte să plece, ne-am promis că dacă îmi este dor de el, să mă uit ziua la cer și noaptea la lună”, a încheiat Laura.