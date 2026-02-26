Iubita lui Vinicius s-a sărutat în direct cu un bărbat de 88 de ani! Cum a reacționat starul lui Real Madrid

ADVERTISEMENT

Vinicius trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Virginia Fonseca, o cunoscută prezentatoare TV din Brazilia. La ultima apariție în direct, partenera de viață a starului de la Real Madrid a ieșit în evidență în momentul în care s-a sărutat cu un bărbat de 88 de ani.

„Sâmbătă cu Virginia”, emisiunea moderată de partenera de viață a lui Vinicius (25 de ani), a ajuns la final. Pentru a marca acest moment, Virginia Fonseca (26 de ani) a făcut o postare pe rețelele de socializare.

Interesant este faptul că Virginia Fonseca a postat un videoclip în care săruta un bărbat cu 62 de ani mai în vârstă. Deși mulți ar considera acest gest ca a fi o infidelitate, reacția lui Vinicius Jr. a fost uluitoare.

Mai exact, iubita lui Vinicius Jr. l-a sărutat preț de secunde bune pe Raul Gil. Bărbatul în vârstă de 88 de ani este printre cei mai cunoscuți moderatori TV din Brazilia, iar Virginia Fonseca a dorit să își exprime recunoștința printr-un pupat pe buze.

„Astăzi am înregistrat ultima emisiune de SÂMBĂTĂ CU VIRGINIA!!!! Închidem acest ciclu cu multă recunoștință în suflet. Am învățat, am evoluat, am zâmbit, am cunoscut oameni minunați, și sunt veșnic recunoscătoare SBT pentru că mi-a îndeplinit visul de a deveni prezentator!

Deja îmi este dor de tine! Asta nu este la revedere, ci ne vedem mai târziu. Ziua de azi a fost magică! Multe emoții am trăit SÂMBĂTĂ și le voi purta veșnic în suflet. Toată cinstea și gloria lui Dumnezeu, 2026 ESTE AL NOASTRU”, s-a arătat în Virginiei Fonseca.

Cum a reacționat Vinicius Jr.

Reacția lui Vinicius Jr. i-a luat prin surprindere pe toți cei care au văzut postarea. Videoclipul afișat de Virginia Fonseca a fost apreciat de peste 1,7 milioane de persoane.

Interesant este că Vinicius Jr. nu a fost deranjat de faptul că iubita lui l-a sărutat pe Raul Gil, ci dimpotrivă. Starul brazilian a atașat un comentariu cu „a maior” (n.r. – cea mai mare), spre surprinderea tuturor.

Vinicius Jr. și-a cerut scuze în fața Virginiei Fonseca

Nu e pentru prima oară când relația dintre Vinicius Jr. și Virginia Fonseca se află în prim-plan. În toamna anului trecut, și-a cerut scuze public după ce s-a descoperit faptul că a .

„Toată lumea trece prin momente care ne fac să reflectăm și să creștem. Recent, am trăit o situație care m-a făcut să gândesc mai profund și să recunosc atitudini care nu reflectau cine vreau să fiu sau tipul de relații pe care vreau să le construiesc.

Virginia este o femeie incredibilă, o mamă admirabilă și o persoană pentru care simt o afecțiune și un respect enorme. De când ne-am cunoscut, ea a venit de trei ori la Madrid să mă vadă, lăsând în urmă rutina, angajamentele și viața ei doar pentru a fi alături de mine. Am cunoscut o mamă admirabilă și o parteneră extraordinară.

Deși nu eram oficial un cuplu încă, exista o conexiune sinceră. Nu mi-e rușine să recunosc că am fost neglijent, că nu am reacționat în cel mai bun mod și că am dezamăgit-o. De aceea vreau să îmi cer scuze public, cu inima deschisă, pentru că am ajuns să înțeleg că o relație reală există doar atunci când există respect, încredere și transparență.

Ideea acum este să o luăm de la capăt – fără minciuni, fără certuri, fără măști. Cu multă dragoste, afecțiune și respect”, .