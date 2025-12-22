Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi

ADVERTISEMENT

Cei trei ucigași ai afaceristului sibian Adrian Kreiner și-au primit pedepsele pe 11 noiembrie 2025. Marian-Cristian Minae şi Laurenţiu Ghiţă au fost condamnaţi de Tribunalul Alba la detenţie pe viaţă, fiind găsiţi vinovaţi de furt calificat, tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi omor calificat. Costinel-Cosmin Zuleam, considerat cel care a fost liderul grupului, a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare, pentru furt calificat, complicitate la furt calificat, tâlhărie calificată şi omor calificat.

Iubita lui Adrian Kreiner a fost executată silit pentru suma de 88.507,44 lei

Adriana Viliginschi, iubita lui Adrian Kreiner, ar trebui să primească de la cei trei 33.644 lei cu titlu de daune materiale şi 150.000 euro cu titlu de daune morale, iar fiica omului de afaceri ucis în noiembrie 2023, Vanessa Kreiner, care s-a constituit parte civilă în dosar, ar trebui să fie despăgubită cu 300.000 de euro, cu titlu de daune morale. De asemenea, Vanessei trebuie să i se restituie ceasurile de lux pe care hoţii le-au furat de la Adrian Kreiner.

Adriana Vigilinschi mai are probleme în instanță, deoarece ea a fost executată silit de societatea de avocați care a reprezentat-o în dosar. Numele ei apare în calitate de contestator în două dosare înregistrate la Judecătoria Sibiu pe 12.08.2025 și 13.08.2025, unul având ca obiect „contestație la executare”, iar celălalt „suspendare provizorie”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. În cel de al doilea se arată că Adriana Viliginschi a formulat cerere de suspendare provizorie a executării silite desfășurate în dosarul execuțional nr. 59/2025 al executorului judecătoresc, până la soluționarea cererii de suspendare din primul dosarul de la Judecătoria Sibiu.

În motivarea cererii, Adriana Viliginschi a arătat că a formulat contestaţie la executare prin care a solicitat instanţei să constate nulitatea absolută a Contractului de asistenţă juridică din 16.11.2023 pentru stabilirea onorariului exclusiv. Conform art. 2 din contractul de asistenţă juridică, onorariul urmează să fie achitat după defunctul Adrian Kreiner, respectiv 3% pentru bunurile imobile şi 6% pentru bunurile mobile raportat la o valoare ce nu este determinată.

În continuare a precizat că suma de 88.507,44 lei pentru care s-a început executarea silită a fost stabilită în mod aleatoriu de către societatea civilă de avocaţi. Au fost poprite toate conturile bancare (Raiffaisen 714,68 lei, 4,002,76 euro şi Revolut 773,41 lei) Adriana Viliginschi precizând că „se află în situaţia în care nu mai are nicio altă sursă financiară de a trăi, lucrând ca liber profesionist”. Societate civilă de avocaţi a depus note scrise prin care a solicitat respingerea cererii de suspendare provizorie ca fiind netemeinică şi nelegală.

Adriana Viliginschi a moștenit o vilă de 2,1 milioane euro și o sumă de 1,5 milioane euro

În motivare, a arătat că elementul esenţial care trebuie dovedit pentru admiterea cererii de suspendare provizorie este dovada urgenţei cererii, constând în prejudicii de neacoperit în situaţia în care s-ar continua executarea silită. Adriana Viliginschi nu a arătat instanţei care sunt veniturile şi cheltuielile acesteia, ci doar a afirmat că nu mai are resurse să trăiască, ori aceasta a moştenit un imobil evaluat la 2,1 milioane de euro în prima fază şi 1,5 milioane de euro ulterior, iar părţile sociale pe care le-a dobândit se ridică la valoarea unor milioane de lei, a arătat societatea civilă de avocați.

Instanța a menționat că suspendarea provizorie a executării silite până la soluționarea cererii de suspendare din cadrul contestației la executare se poate dispune doar în cazuri excepționale, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: 1. să se justifice existența urgenței care impune luarea acestei măsuri, condiția urgenței urmând a se aprecia în cazul concret și vizează situația în care partea ar fi supusă unor grave prejudicii, imediate și iminente, dacă ar fi continuată executarea silită; 2. să se facă dovada consemnării unei cauțiuni în condițiile art. 719 alin. (2) și (3) Cod proc. civ.; și 3. să se facă dovada formulării unei contestații la executare în cadrul căreia să se fi solicitat și suspendarea executării silite.

În speță, contestatorul Adriana Viliginschi a făcut dovada promovării unei contestații cu privire la executarea silită a cărei suspendare provizorie se solicită, contestație ce face obiectul dosarului aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu, dosar în cadrul căruia a fost formulată și o cerere privind suspendarea formelor de executare silită până la soluționarea contestației la executare. Totodată, instanța a constatat că s-a achitat cauțiunea în cuantum de 4.926 lei.

Executarea silită a fost suspendată până la soluționarea contestației la executare

În ceea ce priveşte susţinerea contestatoarei, în sensul că prin poprirea dispusă îi este afectat traiul zilnic, fără a contesta faptul că efectele urmării silite aduc atingere patrimoniului contestatorului, instanța a reținut că acestea sunt inerente oricărei executări silite inițiate de creditori, în situația neîndeplinirii de bunăvoie de către debitori a obligațiilor din titlul executoriu şi nu sunt de natură a justifica, prin ele însele, adoptarea măsurii excepționale a suspendării executării silite, în absența dovedirii unui risc deosebit ca executarea silită să producă un prejudiciu serios şi grav, poate chiar iremediabil, la care ar fi expuși debitorii în cazul în care nu s-ar stopa executarea silită imediat, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Așadar, instanța a apreciat că nu este îndeplinită condiția urgenței impusă de textul de lege precitat, măsura suspendării provizorii a executării silite fiind una excepțională, dată fiind necesitatea ca titlurile executorii să fie aduse la îndeplinire într-un termen cât mai scurt, putând fi acordată numai în cazuri temeinic justificate, respectiv în acele situaţii în care contestatorul face dovada că, prin continuarea acesteia, i s-ar crea grave prejudicii imposibil de reparat în viitor şi care nu ar putea fi remediate pe calea întoarcerii executării silite, iar nu motive care vizează legalitatea executării silite. Instanța a reținut că motivele invocate în susținerea cererii de suspendare şi care vizează fondul cauzei nu pot fi analizate în cadrul acestei proceduri, prin care se tinde la obținerea unei măsuri vremelnice, astfel că nu se pot analiza aspecte legate de fondul contestației.

În speţă, cât timp executarea se realizează prin poprire, în cazul sumelor de bani poate fi obținută întoarcerea executării silite, iar pentru stabilirea liniei de echilibru între interesele divergente ale părților unei executări silite, invocarea unui prejudiciu virtual şi viitor nu este suficient pentru a fundamenta temeinicia cererii de suspendare provizorie a executării silite. Față de cele menţionate, instanţa a arătat că va respinge ca neîntemeiată . Această decizie a fost luată de Judecătoria Sibiu pe 19 august 2025. În celălalt dosar, Judecătoria Sibiu a admis în parte, pe 11 decembrie 2025, cererea de suspendare a executării formulată de contestatoarea Adriana Viliginschi și a dispus suspendarea executării silite imobiliare desfăşurată în dosarul de executare silită nr. 59/2025 al BEJ până la soluţionarea contestaţiei la executare. Următorul termen din acest dosar este programat pe 26 martie 2026.