Iubita româncă a lui Juan Bauza, prinsă în conflictele din America de Sud: ”Sunt șocată”

Francesa Simionescu este o femeie originară din Craiova, județul Dolj. Ea este cunoscută drept iubita româncă a lui Juan Bauza, tânăra mărturisind în urmă cu puțin timp că a fost prinsă în haosul din America de Sud. Ce s-a întâmplat.

Partenera lui Juan Bauza, în mijlocul conflictelor din America de Sud

Partenera de viață a lui Juan Bauza a fost prezentă zilele trecute pe stadion pentru a-l susține pe fostul jucător de la Universitatea Craiova. Francesa Simionescu a luat parte la finala Cupei Columbiei, disputată între Independiente Medellín și .

Meciul s-a încheiat cu scorul de 0-1, ducând la un haos de nedescris. Frumoasa creatoare de conținut s-a aflat în mijlocul disputelor din America de Sud. Momentele de panică au început chiar înainte de fluierul de start al partidei.

Susținătorii celor două echipe de fotbal au venit pe stadionul Atanasio Girardot cu gânduri de revoltă. Ei au lansat mii de torțe, fumigene și artificii, care au dus la incidente și probleme. Românca a fost cuprinsă de panică.

Aflată în tribună, iubita lui Juan Bauza a rămas șocată când a văzut că ultrașii au intrat pe teren. Oamenii au recurs la gesturi de brutalitate și s-au bătut cu sălbăticie. Cel puțin 59 de persoane au fost rănite, după cum arată rapoartele întocmite de autoritățile columbiene.

Din fericire, poliția a intervenit la fața locului. Oamenii au reușit să calmeze în cele din urmă conflictele de pe terenul din Medellín, însă Francesa Simionescu a mărturisit că a avut parte de o experiență pe care nu o va uita prea curând.

„N-am cuvinte, sunt șocată!”, a notat partenera lui Juan Bauza, pe rețelele de socializare, unde este foarte activă. Tânăra este urmărită de peste 8.000 de persoane, care sunt la curent cu activitățile pe care le desfășoară aceasta.

Juan Bauza și iubita româncă, 3 ani de relație

și frumoasa româncă sunt un cuplu solid și unit. Francesa Simionescu se declară fericită și împlinită alături de jucătorul de fotbal cu care are o relație sentimentală de lung durată. Recent, au aniversat 3 ani de când sunt împreună.

„3 ani lângă iubirea vieții mele. Sărbătorim dragostea noastră, realizările noastre și viața care ne-a adus împreună. Anul acesta am decis să fim mai mult decât iubiți pentru a încununa dragostea și respectul care ne-au unit.

La mulți ani persoanei mele preferate, pentru cel care are mereu grijă să nu-mi lipsească florile și Ferrero Rocher, pentru cel care mă face mereu să zâmbesc, care îmi cântă zilnic, care mă îmbrățișează mereu.

Îmi dă puterea și încrederea să merg mai departe cu toate și în fiecare zi se străduiește să-mi ofere viața visurilor mele. Te iubesc mai mult decât crezi, campionule!”, a scris Francesa Simionescu, pe .