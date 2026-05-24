Iubita secretă a lui Vladimir Putin, scandal uriaș înainte de o competiție desfășurată lângă România: ”O urăsc!”

Alina Kabaeva, 43 de ani, campioana olimpică la gimnastică ritmică, considerată a fi iubita secretă a președintelui rus Vladimir Putin, a dus o viață retrasă timp de mulți ani. Ea a ieșit treptat din umbră și este extrem de activă. Conduce National Media Group, un conglomerat media pro-Kremlin care controlează posturi TV, radio și publicații. Pe plan sportiv, Kabaeva are o academie de gimnastică ritmică. Recent, numele ei a apărut într-un uriaș scandal, chiar înainte de o competiție desfășurată lângă România.

O parte a presei internaționale o numește de mai mulți ani pe Alina Kabaeva drept amanta dictatorului de la Kremlin, Vladimir Putin (73 de ani). Multiplă campioană rusă, europeană și mondială la gimnastică ritmică, aceasta nu este însă de neatins în Rusia. Recent, înaintea unui mare eveniment sportiv la care Rusia poate participa sub drapel neutru, în Bulgaria, au izbucnit proteste și acuzații grave împotriva ei.

Potrivit , Alina Kabaeva antrenează, în academia ei, o parte dintre gimnastele Rusiei care iau parte la Campionatul European din Bulgaria (27–31 mai). Ceea ce a stârnit un scandal este procesul de selecție a sportivelor. Acesta a fost umbrit de controverse uriașe. Părinții fetelor care nu au fost selectate la competiția de lângă România și mulți internauți o acuză pe Kabaeva de nepotism.

În paralel cu munca sa privată de la academie, Kabaeva este și antrenoarea lotului de gimnastică al Rusiei. În prezent, aproape toate participantele la viitoarea competiție de la sud de Dunăre se antrenează în academia ei. . Se întâmplă asta deși ea este o expertă recunoscută în domeniu. La Jocurile Olimpice de vară din 2000 de la Sydney a câștigat bronzul. Apoi, la Atena 2004 a devenit campioană olimpică.

Val de revoltă în online față de Kabaeva: ”O urăsc!”

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de startul Campionatului European, controversa privind selecția echipei Rusiei a venit cu un val de revoltă în online-ul din Rusia. Conform publicației elvețiene , părinții fetelor care nu au fost selecționate au lansat chiar un apel public pentru modificarea listei de participante.

Apoi, pe platforma media VKontakte, care e echivalentul rus al Facebook-ului, criticile dure au curs în valuri: ”E atât de josnis cum procedează ea cu toate fetele”. De asemenea, pe Telegram furia este și mai mare: ”O urăsc pe Kabaeva” sau ”Kabaeva nu va deveni obiectivă, până la urmă e o chestiune de familie”, spun internauții.

Alina Kabaeva, scandal mare și anul trecut. Ce demisie a provocat iubita lui Putin

În martie 2025, Kabaeva a ajuns în titlurile ziarelor independente din Rusia, după ce Irina Viner, antrenoarea principală a echipei naționale de gimnastică ritmică, și-a dat demisia. Decizia ar fi venit în urma unui conflict cu Kabaeva. Kabaeva a fost sancționată de Occident în 2022, ca parte a măsurilor împotriva elitelor rusești .

Tot în 2022, Kabaeva a fondat o asociație internațională de cluburi de gimnastică ritmică numită ”Nebesnaya Gratsiya” (Grație Cerească). Un club cu același nume a fost deschis puțin după aceea la Soci, la inițiativa lui Putin, potrivit . Pentru a susține noul club, gigantul de stat Gazprom i-a oferit iubitei lui Puin o clădire în valoare de peste 2 miliarde de ruble, undeva la peste 20 de milioane de dolari.

Din acel moment, Kabaeva joacă un rol activ în antrenarea gimnastelor ritmice. Federația rusă de profil cere acum ca orice schimbare de regulament în gimnastica ritmică să fie aprobată de clubul Kabaevei, oferindu-i un statut special.