Iubita unei vedete din Premier League e trup şi suflet cu Argentina în meciul cu Anglia! Cum îşi explică decizia. Foto

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se va încheia la sfârșitul săptămânii în curs. Marea finală este programată duminică, 19 iulie, însă până atunci fanii vor putea urmări semifinalele Franța – Spania și Anglia – Argentina. Interesant este că, la al doilea duel, partenera unui fotbalist nu își va susține propria țară.

Iubita unei vedete din Premier League e trup şi suflet cu Argentina în meciul cu Anglia

Meciul dintre Anglia și Argentina este programat miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00. Ambele naționale speră să se impună: europenii visează la primul titlu mondial după cel cucerit în 1966, pe când Lionel Messi și colegii săi vor să câștige pentru a doua oară la rând competiția supremă din fotbal.

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Oarecum surprinzător, . Iubita lui Marcos Senesi, Kelci-Rose Bowers (22 de ani), a declarat public că dorește ca Argentina să meargă mai departe în urma partidei ce se va disputa pe Mercedes-Benz Stadium. Motivul? Vrea ca partenerul ei să cucerească trofeul.

pe ultima sută de metri, în timp ce se afla în vacanță, la Ibiza, alături de Kelci-Rose Bowers, în momentul în care a primit convocarea. Fundașul a evoluat în victoria cu Iordania, scor 3-1, iar iubita sa a fost tot timpul în tribune pentru a-l susține.

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Cum și-a motivat iubita lui Marcos Senesi decizia

Kelci-Rose Bowers a explicat, prin intermediul unui videoclip pe TikTok, că este mândră de țara ei, însă își dorește să-l susțină pe iubitul său. De altfel, partenera fotbalistului a fost surprinsă la meciuri purtând tricoul Argentinei, astfel că fanii se întreabă, oarecum firesc, dacă își va „trăda” țara și în duelul direct.

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„Este o situație nebună, nu credeam că se va ajunge chiar aici. E incredibil că Anglia joacă împotriva Argentinei în semifinală, nu s-a mai întâmplat asta de o veșnicie. Situația este foarte neobișnuită pentru mine, desigur. Fiind englezoaică, faptul că Anglia a ajuns în semifinale este o realizare uriașă și sunt extrem de mândră de țara mea.

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Însă, evident, partenerul meu joacă pentru Argentina, așa că oricine se află într-o relație – indiferent cu ce se ocupă partenerul său – îl va susține. Pentru mine, faptul că am putut veni la Cupa Mondială și am putut călători a fost ceva extraordinar. Am îmbrățișat cultura Argentinei și am purtat tricoul lor, asta am făcut până acum – și nu cred că este nimic greșit în asta.

Acum, că Anglia joacă împotriva Argentinei, există unele controverse cu privire la ce voi face. Uitați cum stă treaba: voi merge la meci, mă voi bucura de el, voi respecta ambele echipe și îmi voi susține partenerul. Sunt acolo doar ca să mă simt bine, oameni buni”, a declarat Kelci-Rose Bowers.