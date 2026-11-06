Sport

Șoc la Arad cu 3 ore înainte de UTA – Petrolul! Soția jucătorului a vrut să se arunce de la etaj. Video

Ciprian Păvăleanu
06.11.2026 | 14:42
Soc la Arad cu 3 ore inainte de UTA Petrolul Sotia jucatorului a vrut sa se arunce de la etaj Video
breaking news
Iubita unui fotbalist de la UTA a încercat să se arunce de la balcon. Foto: Captură TikTok Iubita unui fotbalist de la UTA a încercat să se arunce de la balcon. Foto: Captură TikTok Iubita unui fotbalist de la UTA a încercat să se arunce de la balcon. Foto: Captură TikTok Iubita unui fotbalist de la UTA a încercat să se arunce de la balcon. Foto: Captură TikTok +1 FOTO
Iubita unui fotbalist de la UTA a încercat să se arunce de la etajul 2. Foto: Colaj FANATIK
Vineri, 6 noiembrie, în orașul Arad a avut loc un episod horror! Iubita unui fotbalist de la UTA a încercat să se arunce de la etajul 2 al apartamentului în care locuia, însă a fost oprită la timp
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Scene șocante au avut loc vineri după-amiază în Arad. Soția lui Samuel Gueulette, fotbalist ajuns la UTA în urmă cu 9 săptămâni, a încercat să se arunce de la balconul imobilului din cartierul rezidențial Ared, zona Afi. A fost nevoie de o intervenție de urgență pentru a opri totul.

Soția unui fotbalist de la UTA a fost la un pas de a se sinucide

Mai mulți oameni din Arad au tras o sperietură groaznică la orele amiezii, când o tânără a ieșit pe balconul locuinței sale și a amenințat că se va arunca de la etajul al doilea. În tot acest timp, întreba disperată unde se află soțul ei, care este fotbalist la UTA Arad. Femeia a fost imobilizată și preluată de echipajele medicale după ce un polițist și un pompier au reușit să ajungă pe balcon.

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„Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Arad informează că în jurul orei 11:34, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, a fost sesizat faptul că o persoană amenință că se va arunca de la etajul al doilea al unui imobil (blocul R38) din municipiul Arad. La locul solicitării s-au deplasat de urgență un echipaj medical din cadrul SAJ Arad de tip B2, alături de echipaje specializate din cadrul Poliției și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (Pompieri)”, a transmis SAJ Arad.

Ce striga femeia în timp ce amenința că se va arunca de la etaj. Mihalcea și jucătorii sunt șocați

Deși nu se cunosc cauzele pentru care femeia a reacționat în acest fel, în urma lucrurilor pe care ea le striga în timp ce se afla pe balcon putem deduce că este vorba despre o ceartă cu fotbalistul Samuel Gueulette: „Unde este soțul meu? Nu vă holbați la mine! Unde este soțul meu în momentul ăsta? Cine îmi poate spune unde se află chiar acum îi voi da un milion de dolari!”, a țipat ea, în timp ce se urca pe balustradă.

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Din informațiile obținute de FANATIK, în momentul în care aceste imagini au ajuns în atenția celor din cadrul clubului UTA Arad, fotbaliștii se aflau la stadion. Atât jucătorii, cât și antrenorul Adrian Mihalcea sunt șocați de cele întâmplate. Acum, urmează ca soția lui Gueulette să fie evaluată medical după care va fi, cel mai probabil, internată la psihiatrie.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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