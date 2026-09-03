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Cum s-a remarcat iubita unui tenismen, la US Open. Mesajul de pe ținută a fost savurat de mulți fani

Ipostaza cu care a ieșit în evidență partenera unui jucător care participă la US Open 2026. Tânăra a făcut senzație cu un tricou prin care își exprima sentimentele.
Alexa Serdan
03.09.2026 | 22:31
Cum sa remarcat iubita unui tenismen la US Open Mesajul de pe tinuta a fost savurat de multi fani
Fotbalista care se iubește cu un tenismen. Sursa foto: captură video TikTok. Colaj: Fanatik
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Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a remarcat iubita unui tenismen, la ultimul mare turneu de Grand Slam al anului. A purtat o ținută cu un mesaj ce a fost savurat de mulți fani. Frumoasa blondină a fost imortalizată în cele mai uimitoare clipe.

E partenera unui jucător de la US Open și face ravagii în tribune

Ben Shelton (23 ani) este unul dintre jucătorii de tenis care se numără printre favoriții publicului de la US Open. Americanul a avut un meci greu în turul al doilea, dar a ieșit învingător după 3 ore și 25 de minute. Tânărul a avut parte de o susținere uriașă, partenera sa de viață declarându-se în repetate rânduri fanul său numărul 1.

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Iubita tenismenului, Trinity Rodman (24 ani), a ieșit în evidență în tribunele celebrei arene „Arthur Ashe” din New York. Frumoasa șatenă, care este fiica baschetbalistului Dennis Rodman, a fost surprinsă într-o ipostază inedită. A făcut furori cu grimasele sale, într-o transmisiune live apărând în timp ce scoate limba.

Într-o altă scurtă frecvență, care a devenit virală pe rețelele de socializare, își arată bucuria fără niciun fel de reținere. Un alt detaliu care a fost remarcat de internauți a fost momentul în care a dansat, în semn de susținere pentru partener. De asemenea, tricoul scurt și negru pe care l-a îmbrăcat nu a fost trecut cu vederea de nimeni.

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Articolul vestimentar care i-a lăsat la vedere abdomenul a avut un mesaj sugestiv și foarte siropos. „I love my boyfriend” (Îl iubesc pe iubitul meu) scria pe haina vedetei. Trinity Rodman a ales, cu siguranță, bine când a purtat acest tricou. Se pare că i-a purtat un mare noroc lui Ben Shelton, care va juca în al treilea tur de la US Open împotriva lui Denis Shapovalov (27 de ani, #48 ATP).

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Cine este faimoasa iubită a tenismenului

Trinity Rodman nu este doar o mare admiratoare a iubitului ei, ci și o tânără care adoră activitatea fizică. Partenera lui Ben Shelton activează la rândul său în domeniul sportiv. E jucătoare profesionistă de fotbal la Washington Spirit, echipă cu care a semnat un contract extrem de avantajos pe trei sezoane la începutul anului 2026.

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În urma acestei înțelegeri blondina a devenit cea mai bine plătită fotbalistă din lume. Analiștii sportivi transmit că acordul este evaluat la aproximativ 2 milioane de dolari pe an și include și bonusuri. În altă ordine de idei, în sezonul său de debut, în 2021, a fost desemnată Debutanta Anului. Mai mult decât atât, tânăra este mult mai faimoasă decât jucătorul de tenis cu care are o relație.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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