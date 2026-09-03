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Descoperă în rândurile de mai jos cum s-a remarcat iubita unui tenismen, la ultimul mare turneu de Grand Slam al anului. A purtat o ținută cu un mesaj ce a fost savurat de mulți fani. Frumoasa blondină a fost imortalizată în cele mai uimitoare clipe.

E partenera unui jucător de la US Open și face ravagii în tribune

Ben Shelton (23 ani) este unul dintre jucătorii de tenis care se numără . Americanul a avut un meci greu în turul al doilea, dar a ieșit învingător după 3 ore și 25 de minute. Tânărul a avut parte de o susținere uriașă, partenera sa de viață declarându-se în repetate rânduri fanul său numărul 1.

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Iubita tenismenului, Trinity Rodman (24 ani), a ieșit în evidență în tribunele celebrei arene „Arthur Ashe” din New York. Frumoasa șatenă, care este fiica baschetbalistului Dennis Rodman, a fost surprinsă într-o ipostază inedită. A făcut furori cu grimasele sale, într-o transmisiune live apărând în timp ce scoate limba.

Într-o altă scurtă frecvență, care a devenit virală pe rețelele de socializare, își arată bucuria fără niciun fel de reținere. Un alt detaliu care a fost remarcat de internauți a fost momentul în care a dansat, în semn de susținere pentru partener. De asemenea, tricoul scurt și negru pe care l-a îmbrăcat nu a fost trecut cu vederea de nimeni.

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Articolul vestimentar care i-a lăsat la vedere abdomenul a avut un mesaj sugestiv și foarte siropos. „I love my boyfriend” (Îl iubesc pe iubitul meu) scria pe haina vedetei. Trinity Rodman a ales, cu siguranță, bine când a purtat acest tricou. Se pare că i-a purtat un mare noroc lui Ben Shelton, care va juca în al treilea tur de la US Open împotriva lui Denis Shapovalov (27 de ani, #48 ATP).

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Trinity Rodman wearing a shirt that says “I ❤️ my boyfriend” while supporting Ben Shelton at the U.S. Open. Couple goals. 🥰 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)

Cine este faimoasa iubită a tenismenului

Trinity Rodman nu este doar o mare admiratoare a iubitului ei, ci și o tânără care adoră activitatea fizică. activează la rândul său în domeniul sportiv. E jucătoare profesionistă de fotbal la Washington Spirit, echipă cu care a semnat un contract extrem de avantajos pe trei sezoane la începutul anului 2026.

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În urma acestei înțelegeri blondina a devenit cea mai bine plătită fotbalistă din lume. Analiștii sportivi transmit că acordul este evaluat la aproximativ 2 milioane de dolari pe an și include și bonusuri. În altă ordine de idei, în sezonul său de debut, în 2021, a fost desemnată Debutanta Anului. Mai mult decât atât, tânăra este mult mai faimoasă decât jucătorul de tenis cu care are o relație.