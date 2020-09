Iubitele fotbaliștilor Universității Craiova, dezvăluiri exclusive pentru FANATIK! Cum se comportă Mihăilă și Vlădoiu în afara terenului

În spatele oricărui bărbat de succes stă o femeie puternică și așa cum spune cântecul lui James Brown, „o lume a bărbaților, dar care ar fi nimic fără o femeie sau o fată.”

După antrenamentele istovitoare, fotbaliștii au nevoie de relaxare și înțelegere. Viața unui jucător de fotbal nu este la fel ca cea a unui om care lucrează de la 8:00 la 16;00. Există momente în care trebuie să existe sacrificii, mai ales când vorbim de viața de cuplu.

FANATIK a intrat în „casa” oltenilor și a stat de vorbă cu iubitele fotbaliștilor Universității Craiova. Am aflat cum se comportă cei mai de perspectivă jucători ai Științei atunci când nu sunt pe teren.

Valentin Mihăilă și Ștefan Vlădoiu sunt doi dintre cei mai de perspectivă jucători ai României și fotbaliști care vor putea face pasul în curând de la tineret la echipa națională antrenată de Mirel Rădoiu. Dacă extrema oltenilor a evoluat și în ultima acțiune a „tineretului”, Vlădoiu a ratat convocarea, fiind accidentat.

Secretul succesului pentru cei doi îl reprezintă și viața liniștită pe care o au. Mihăilă și Vlădoiu nu pierd nopțile și au „marcaj” strâns de la iubitele lor, Andreea și Beatrice. FANATIK a stat de vorbă cu ele, iar acestea au fost deschise să povestească despre relația pe care o au cu un om care își petrece mult timp în cantonamente sau deplasări.

Ambele fete se mândresc cu faptul că au o relație de lungă durată: „Sunt fericită și mândră de el pentru cariera pe care și-o clădește, dar pe mine mă iubește Valentin omul și așa îmi place! Eu așa l-am cunoscut, acum trei ani și așa este și acum. Pot spune că eram amândoi copii și am crescut împreună. Mulți cunosc fotbalistul, puțini persoana. Sunt bucuroasă că am putut să-l cunosc, întrucât are mult mai mult de oferit decât ceea ce deja lumea cunoaște. Este un om frumos, cu un suflet și mai frumos,” a spus Andreea, iubita lui Valentin.

Nici Beatrice nu s-a lăsat mai prejos, fiind împreună cu Ștefan de aproape 5 ani: „Nu pot decât să mă bucur că am fost alături de iubitul meu de când a început acest drum. Sunt foarte fericită pentru el și sper să reușească tot ce și-a propus, deoarece știu cât a muncit și sigur merită pe deplin.

Sunt foarte mândră de el și de tot ceea ce face! Mândră și de omul care este în spatele fotbalistului Vlădoiu, un om cu un suflet minunat. Noi ne-am cunoscut acum aproape 4 ani și jumătate. După aproximativ un an, el a plecat împrumut la Snagov, apoi la Călărași. Am fost destul de mult timp la distanță. Ne vedeam destul de rar, dar a meritat. Cu siguranță, experiențele acestea l-au ajutat și l-au făcut să fie o versiune din ce în ce mai bună a sa”.

Fetele au dezvăluit și cum reușeșc să îi facă pe cei doi să uite de meciurile mai puțin reușite. Prietena lui Mihăilă a adăugat că nu suportă ideea să-l vadă pe iubitul său supărat: „Sincer, el este cel mai mare critic al său. Este perfecționist și foarte dedicat fiecărui meci, încât, în momentul în care nu iese ceva așa cum vrea el, se învinuiește foarte tare. Eu nu sunt genul de om care să îl ia pe ocolite. Nu suport să-l văd supărat și nu-i face bine psihic să se consume așa de tare pe cât o face el. Tot timpul îi zic că fiecare om are zile bune și mai puțin bune și că timpul nu poate să-l dea înapoi, așa că, în loc să se gândească la ce a făcut sau nu a făcut pe teren la un meci trecut, mai bine se concentrează și stă bine mental pentru meciurile ce urmează.”

În ceea ce-l privește pe fundașul dreapta al Științei, iubita sa spune despre partener că este o persoană competitivă și că se consumă mult: „Încerc să îi fiu alături cât de mult pot, să-l încurajez și să-l motivez, să-l înțeleg. Este foarte sever cu el și se consumă foarte mult în momentele în care lucruri nu merg așa cum și-ar dori, fiind o persoană foarte competitivă.”

Înfrângerile cu CFR Cluj și Lokomotiv Tbilisi i-au ambiționat și sunt gata să facă un campionat de neuitat

În doar câteva săptămâni, fotbaliștii Universității Craiova au trecut prin două mari dezamăgiri, înfrângerea din „finala” pentru campionat, cu CFR Cluj, dar și eliminarea rușinoasă din Europa League. Necunoscuta Lokomotiv Tbilisi a fost formația care le-a năruit oltenilor speranțele pentru grupele unei competiții europene.

Conform spuselor iubitelor celor doi „juveți”, Vlădoiu și Mihăilă au trecut prin momente grele: „A fost foarte dezamăgit, el pune suflet în tot ceea ce face. Au fost niște momente dificile, dar aceste eșecuri l-au ambiționat și mai mult să facă tot ceea ce poate pentru a-și ajuta echipa și să câștige un titlu,” a spus partenera lui Vlădoiu.

Ambiția pare să fie elementul comun al celor doi fotbaliști și, deocamdată, le-a ieșit. Ambii au făcut meciuri bune în campionat și au dus-o pe Știința pe primul loc: „A fost o presiune foarte mare pe toată echipa. După cum am spus, el este o persoană care se consumă foarte tare când vine vorba de fotbal pentru că joacă cu inima la fiecare meci și să te confrunți la o vârstă destul de fragedă cu o “nereușită” este destul de greu. Cu toate că a avut nevoie de timp că să poată să treacă peste, aceste “eșecuri” l-au ambiționat, le-a luat că pe niște lecții și acum este de 100 de ori mai hotărât să facă tot ce-i stă în putință să câștige cel de al cincilea titlu cu echipa”, a punctat Andreea

Un lucru inedit este faptul că cele două au absolvit același liceu, adică Liceul Teoretic „Henri Coandă” din Craiova: „Toate ne înțelegem bine. Mi-am făcut foarte ușor prietene, cu toate că nu mă așteptam din cauza diferențelor de vârstă, dar nu a fost o problemă. Am prietene cu care ies în mod constant, vedem meciurile împreună, cum sunt Beatrice, prietena lui Vlădoiu, Roxi, prietena lui Bic, și Alina, prietena lui Bărbuț! Vorbesc aproape zilnic cu Alesia Mitriță, având o legătură specială, chiar și la distanță”, a mai spus Andreea lui Mihăilă pentru FANATIK, fiind de aceeași părere cu Beatrice: „Avem relație foarte bună, vizionăm toate partidele Universității Craiova. Sunt niște fete super.”

Gândurile despre fotbal nu încetează nici acasă: „Fotbalul face parte din Vali. A spus de multe ori că fotbalul face parte din el și că nu s-ar vedea fâcând altceva.” „Ștefan este pasionat de tot ceea ce înseamnă fotbal, în timpul liber, se uită foarte des la meciuri.”

Bucătăria nu este punctul forte al celor doi. Ce vor face dacă Știința câștigă titlul

Chiar dacă petrec mult timp împreună cu iubitele, fotbaliștii Universității nu sunt adepții unei activătăți de cuplu, gătitul: „Să fiu sinceră, nu petrecem noi foarte mult timp în bucătărie. Comandăm de cele mai multe ori. În pandemie, atunci când am stat mai mult împreună, am încercat și astfel de activități,” a spus Beatrice.

Iubita lui Mihăilă, Andreea, este șefa în bucătărie: „La capitolul gătit, Vali se pricepe foarte bine la… dat comanda. De obicei, gătesc eu sau mai comandăm din oraș, depinde de ce avem poftă.”

Aceasta a adăugat că jucătorului ofensiv al Craiovei i s-a pus o etichetă greșită, cea de jucător agresiv: „Este o persoană jovială, cu simțul umorului și de o calmitate ieșită din comun. Contrar părerilor cum că ar fi un jucător destul de agresiv pe teren, în viața de zi cu zi, Vali este o persoană căreia nu-i plac conflictele și face tot posibilul pentru a le evita. Se hrănește cu energie pozitivă.”

„Aș putea spune mai calm, dar este la fel de determinat și în viața de zi cu zi. Este o persoana extrem de sociabilă și de amuzantă,” a mai declarat și Beatrice.

Vara viitoare ar putea fi foarte aglomerată pentru cei doi. Valentin Mihăilă și Ștefan Vlădoiu sunt eligibili pentru naționala U21, care are șanse mari să se califice la Campionatul European, dar pot juca și la Jocurile Olimpice și la EURO pentru naționalele de seniori. Pe lângă toate acestea, au misiunea dificilă de a o face pe Universitatea Craiova. În puținul timp liber de la finalul campionatului, fundașul dreapta și pretena sa vor petrece timp alături de familie și prieteni, în timp ce Andreea ne-a declarat că nu s-a gândit la un plan pentru vara viitoare.

2.500.000 de euro este cota lui Valentin Mihăilă, 20 de ani

700.000 de euro valoarează Ștefan Vlădoiu, 21 de ani

În încheiere, cele două iubite de fotbaliști au trebuit să-și caracterizeze iubiții în trei cuvinte și, surprinzător, au ales aproape identic: „Ambițios, muncitor, sufletist” (Mihăilă) și „Ambițios, sufletist și serios” (Vlădoiu).