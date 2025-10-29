„Iubitul mi-a spus să îi mărturisesc ce ascund”. Povestea bărbatului care și-a schimbat sexul și este într-o relație cu un fotbalist

ADVERTISEMENT

Povestea incredibilă a unui bărbat care a trecut printr-un proces de schimbare de sex. A devenit femeie, a avut o relație complicată, iar acum se iubește cu un fotbalist.

Bărbatul care a devenit femeie și care acum face ravagii în mediul online

Uneori, viața bate filmul, iar povestea influencerei care a trecut printr-o schimbare de sex este dovada perfectă. Înainte de a deveni faimoasă în mediul online, influencera a fost bărbat. Numele lui era Njegos, iar acum, după operația de schimbare a sexului, a devenit Nikolina.

ADVERTISEMENT

Această transformare radicală a fost unul dintre ele obiectivele lui Njegos. După ce a devenit femeie, Nikolina a început să atragă atenția bărbaților. Pozele sale de pe Instagram sunt un magnet pentru like-uri și primește constant complimente pentru fizicul ei de invidiat.

face pe oricine invidios. Influencera are parte de vacanțe luxoase în destinații de vis și mulți bărbați încearcă să o cucerească. Totuși, la început nu i-a fost deloc ușor să aibă relații, căci trecutul o urmărea la orice pas și nu oricine era dispus să îl accepte, după cum chiar ea a recunoscut.

ADVERTISEMENT

Influencerei i-a fost greu să aibă relații din cauza trecutului său

Nikolina Kovacevic a povestit că a fost multă vreme într-o relație cu un italian. Influencera a preferat să nu vorbească despre trecutul ei, însă partenerul său a aflat despre asta întâmplător. Italianul a căutat informații pe Google despre iubita lui și nu mică i-a fost mirarea când a aflat că a fost bărbat în trecut.

ADVERTISEMENT

Iubitul Nikolinei a păstrat tăcerea timp de 4 luni, în speranța că influencera va aborda acest subiect cu el. Cum asta nu s-a întâmplat, italianul a decis să spună lucrurilor pe nume, iar ulterior, cei doi au pus punct relației.

„Iubitul meu, care era italian, a căutat pe Google informații despre mine și i-a apărut o fotografie de dinainte, când eram bărbat. A fost șocat, cred că a leșinat și nu mi-a vorbit toată ziua.

ADVERTISEMENT

Nu a vrut să-mi spună că știe timp de trei, patru luni. Apoi m-a dus la cină și mi-a spus că trebuie să-i mărturisesc ce ascund. La un moment dat, îmi spune: «Tu nu te-ai născut așa…»”.

View this post on Instagram

Nikolina Kovacevic se iubește cu un fotbalist sârb

Chiar dacă nu a fost un episod deloc ușor pentru ea, Nikolina a învățat să fie puternică și să meargă mai departe. Influencera a fost o perioadă burlăciță, după care și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat. În prezent, aceasta are o relație cu un fotbalist sârb și nu se grăbește să își facă planuri de viitor.

Nikolina a povestit că nu l-a urmărit deloc până acum pe iubitul ei pe teren. Momentan, relația lor este în stadiu incipient, iar influencera vrea să fie sigură pe sentimentele partenerului său înainte de a trece la pașii importanți.

„Sunt într-o relație cu un fotbalist… În prezent negociem. Eu vreau ceva, el vrea altceva. Eu vreau totul de la el. Cred că merit totul, dar el nu vrea să-mi dea totul.”

În ceea ce privește a declarat că nu o deranjează deloc să fie o femeie întreținută. Din contră, având în vedere toate greutățile pe care a fost nevoită să le îndure, acum consideră că merită să primească totul pe tavă.

„Pot să spun despre mine că îmi place să fiu întreținută și cred că asta e ceva normal. Dacă am reușit să trec prin toate greutățile vieții, atunci merit un bărbat inteligent lângă mine. Iar dacă din cauza asta sunt numită întreținută, atunci da, sunt.”, a spus Kovačević, potrivit

De ce a ales Njegos să devină Nikolina Kovacevic

Nikolina Kovacevic este acum una dintre cele mai cunoscute influencere din Serbia. Aceasta vorbește destul de des despre viața sa și nu se ferește să expună în fața tuturor povestea tranziției sale de gen. Imediat după ce a făcut intervențiile necesare, Nikolina a început să își asume identitatea feminină.

De asemenea, Nikolina a recunoscut de multe ori că viața sa a fost una dificilă înainte de a apela la schimbarea aceasta radicală. După cum a povestit chiar ea, încă din copilărie a știut că este femeie, motiv pentru care a găsit curajul să urmeze tratamente medicale, mai întâi cu hormoni, apoi corecții estetice pentru a deveni femeie.

În cele din urmă, și-a încheiat tranziția printr-o operație de schimbare de sex. În această decizie a fost sprijinită de mama ei, iar în interviurile acordate presei din Serbia, Nikolina a vorbit și despre relația cu tatăl ei, care, potrivit spuselor sale, „voia să-l transforme pe Njegoš într-un bărbat adevărat”.

„Željko voia să-l facă din Njegoš ceea ce își dorea el, un bărbat adevărat. Dar Nikolina a fost mereu acolo și știa că Njegoš nu va putea niciodată să fie bărbat, că va deveni ceea ce toată lumea vede acum. Eu am știut asta încă din copilărie. Nu pot spune că Njegoš s-a opus lui Željko, pentru că nici nu exista spațiu pentru așa ceva, nu era posibil.”, a mai declarat Nikolina.