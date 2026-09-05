Sport

„Iuda! De ce-ai plecat, mă?”. Eddy Gnahore, primit cu ostilitate de fanii lui Dinamo la revenirea pe „Arcul de Triumf”

Eddy Gnahore nu este un fotbalist popular în rândurile fanilor dinamoviști, după ce francezul a ales să „trădeze” în această vară și să semneze cu rivala FCSB.
Bogdan Ciutacu, Flaviu Popa
05.09.2026 | 21:31
Iuda De ceai plecat ma Eddy Gnahore primit cu ostilitate de fanii lui Dinamo la revenirea pe Arcul de Triumf
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Eddy Gnahore a fost huiduit de fanii dinamoviști. Foto: Sport Pictures
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După 97 de meciuri jucate pentru Dinamo, timp în care a dat 6 goluri și 5 pase de gol, Eddy Gnahore s-a întors pe „Arcul de Triumf” din postură de jucător rival, în tricoul celor de la FCSB. Fanii dinamoviști l-au taxat încă din momentul în care a coborât din autocar și l-au numit „Iuda”.

Eddy Gnahore a fost huiduit de fanii lui Dinamo pe „Arcul de Triumf” în derby

Mai apoi, în momentul în care i-a fost citit numele de către crainicul stadionului, mijlocașul a fost huiduit copios. Unii fani au avut chiar ceva personal de împărțit cu Gnahore, pe care l-au înjurat. „Bă, de ce-ai plecat, mă?”, a urlat un fan, printre înjurături. De menționat că fotbalistul a fost doar rezervă.

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La această întrebare, retorică, Gnahore avea un răspuns în luna iulie. Fotbalistul spune că nu este interesat în mod special de ce cred fanii și că este un profesionist care doar își face meseria.

„Nu am vorbit cu foștii mei colegi. Nu sunt un tip emoțional, mă concentrez pe ceea ce am de făcut aici și pe ceea ce trebuie să fac pe teren. Nu pot să proiectez viitorul, însă cred că adaptarea va veni în mod natural. Voi încerca să câștig fiecare meci”, declara Gnahore la prezentarea sa oficială.

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Eddy Gnahore a mărturisit că nu este interesat de ce spun fanii, după ce a semnat cu FCSB

„Să fiu sincer, nu aveam alte oferte. Domnul Stoica m-a sunat, iar felul în care mi-a prezentat proiectul m-a convins. Este un om de fotbal, înțelege foarte multe, iar când cineva ca el te dorește atât de mult, este ușor să iei o astfel de decizie. Îi înțeleg pe fanii lui Dinamo, însă nu mă concentrez pe astfel de lucruri.

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Sunt un fotbalist profesionist și mă concentrez doar pe ceea ce am de făcut pe teren.Sunt puțin în urmă cu pregătirea fizică, pentru că nu am participat la cantonament. Nu foarte mult, dar sunt în urmă. Nu am făcut pregătirea și nu am jucat în meciurile amicale.

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Sper să revin cât mai repede la 100%”, mărturisea mijlocașul francez. Din păcate pentru Gnahore, patronul Gigi Becali nu este tocmai impresionat de prestațiile sale, astfel că varianta unui împrumut la o altă echipă pare să fie de actualitate.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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