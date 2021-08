Iulia Albu, adevărul despre emisiunea Splash! Vedete la apă. “Ador să lucrez în echipă. Nu trăiesc pentru validare”

Iulia Albu este unul dintre jurații emisiunii Splash! Vedete la apă, alături de Nea Mărin și Jean de la Craiova. Controversata vedetă a explicat într-un interviu acordat pentru Libertatea pentru femei de ce a acceptat această provocare.

ADVERTISEMENT

În plus a vorbit și despre fiica ei, dar și despre cea mai mare dezamăgire pe care a avut-o în viață.

De asemenea, Iulia Albu a povestit cum a reușit să ajungă printre cele mai cunoscute vedete din România.

Iulia Albu, adevărul despre emisiunea Splash! Vedete la apa

Iulia Albu a uimit multă lume când a anunțat că Nu a stat departe însă de televiziune. A acceptat oferta de a deveni jurat la emisiunea Splash! Vedete la apă. Vedeta a acceptat imediat noua provocare, chiar dacă emisiunea nu seamănă deloc cu cele la care a participat până acum.

ADVERTISEMENT

“Splash! Vedete la Apă este o mare provocare pentru mine. Ce pot să spun? Am acceptat într-o secundă. Și acesta este doar începutul. Voi fi Iulia Albu. Asta vă pot promite”, a declarat Iulia Albu pentru

Poate contrar așteptărilor unora, aceasta a declarat că adoră munca în echipă și niciodată nu a căutat validare. Își dorește mereu să-i ajute pe cei din jurul ei să se pună în valoare.

“Niciun entertainer nu este ONE MAN SHOW decât în fața ecranului. TOT ce publicul vede este documentat, montat, ales, aprobat de către o armată de oameni. Ceea ce eu am fost prefer să numesc ONE WOMAN ARMY.

ADVERTISEMENT

Pentru că în construcția brandului meu ca entertainer, critic și nu numai, mi-am asumat toate rolurile: de la talent, la PR, la agent, creator de conținut, Art Director, până la costumieră. Asta pentru că nu exista o altă modalitate de a face lucrurile în acel moment”, a mai spus vedeta. .

Care a fost cea mai mare dezamăgire din viața Iuliei Albu

spune că fiica sa, Mikaela, că reușește să o surprindă zilnic. Micuța este foarte inventivă și a găsit o modalitate prin care mama ei să-și petreacă mai mult timp cu ea. Fetița i-a notat în calendar o dată, iar când vedeta a întrebat-o despre ce este vorba, aceasta i-a spus că este ziua în care ele două au întâlnire. Cristicul de modă a dezvăluit și faptul că ziua ei începe cu adevărat doar după ce o vede pe Mikaela cum zâmbește.

Iulia Albu nu s-a ferit și a dezvăluit și care a fost cea mai mare dezamăgire din viața ei, dar și cea mai mare satisfacție.

ADVERTISEMENT

“Cea mai mare dezamăgire a fost ziua în care mi s-a spus pentru prima dată că nu există Moș Crăciun. Cea mai mare satisfacție… când am înțeles că dacă eu vreau, pot alege ca el să existe”, a mai spus aceasta pentru libertateapentrufemei.ro. .