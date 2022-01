Iulia Albu, adevărul despre plecarea de la Pro TV. Cine a convins-o să ia această decizie

Iulia Albu a dezvăluit cine a convins-o să plece de la Pro TV, după câțiva ani în care a avut propria rubrică în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Vedeta și-a anunțat plecarea din trustul PRO în urmă cu jumătate de an. Ulterior, criticul de modă a plecat la trustul Intact. A fost jurat la emisiunea “Splash! Vedete la apă“, difuzată în toamna anului trecut.

În cadrul unui interviu, Iulia Albu a declarat că logodnicul ei este cel care a convins-o să plece de la Pro TV.

ADVERTISEMENT

Iulia Albu, adevărul despre plecarea de la Pro TV

Iulia Albu a recunoscut că Mike, logodnicul ei, este cel care i-a spus că . Tot el a convins-o să plece de la Kanal D, unde a fost jurat la “Bravo, ai stil! Celebrities“.

Chiar dacă nu recunoaște din prima, Iulia Albu știe că, de cele mai multe ori, Mike are dreptate.

ADVERTISEMENT

“Îl ascult atunci când este vorba de multe ori despre discursul meu. El a fost prima persoană care a spus: ‘Trebuie să pleci din Pro’.

El a fost şi prima persoană care mi-a spus: ‘Trebuie să pleci din Kanal D’. De multe ori îmi ia ceva timp până să accept ceea ce îmi spune el, însă aproape întotdeauna are dreptate.”, a declarat Iulia Albu pentru .

ADVERTISEMENT

În afară de Antena 1, Iulia Albu are proiecte și la Antena Stars, unde prezintă două emisiuni, “I.A: cu stil” și “Poliția modei”. Urmează și alte proiecte pentru vedetă, însă momentan nu poate vorbi despre ele.

“Eu am proiecte atât pe Antena Stars, cât şi pe Antena 1. Din punct de vedere profesional consider că am făcut cea mai bună alegere.

ADVERTISEMENT

Pe Antena Stars am cele două emisiuni, ‘I.A: cu stil’» şi ‘Poliţia modei’, iar pe Antena 1 am fost jurat la ‘Splash! Vedete la apă’ şi urmează alte proiecte, pe care nu le pot discuta deocamdată.”, a adăugat Iulia Albu.

Cine este Mike, logodnicul Iuliei Albu

Iulia Albu a vorbit și , care nu face parte din lumea showbiz-ului, dar care o susține mereu în tot ceea ce face.

ADVERTISEMENT

Mike a studiat vioara la Londra, unde a plecat cu bursă de la 13 ani, însă a fost nevoit să renunțe din cauza unei probleme la umăr. După aceea, bărbatul a lucrat în publicitate și marketing.

Inițial, Mike nu a vrut să revină în România, dar lucrurile s-au schimbat atunci când a cunoscut-o pe vedetă.

Pentru ca relația să reziste, unul dintre ei ar fi trebuit să se mute, iar Iulia Albu nu avea această posibilitate, pentru că fostul soț nu ar fi lăsat-o să părăsească țara împreună cu fiica lor, Mikaela.

“Eu nu aveam cum să plec din cauza faptului că fostul meu soţ nu mi-ar fi dat niciodată acceptul ca eu să plec cu Mikaela din ţară.

În plus, aveam o carieră înfloritoare aici şi eram încă studentă la a doua facultate, trebuia să-mi termin studiile. Drept pentru care s-a mutat el aici.

Nu exista altă posibilitate pentru ca relaţia noastră să continue. Nu i-am dat un ultimatum, dar lucrurile erau evidente.”, a mai spus criticul de modă.