Iulia Albu, eșec în instanță. Fostul soț a câștigat procesul chiar de ziua lui.

Târât în instanță de fosta soție, care solicita un ordin de protecție pentru ea și fetiță, Mihai Albu a reușit să-i convingă pe judecători că o astfel de măsură nu se justifică, din moment ce nu a avut niciodată un comportament agresiv.

Victoria este cu atât mai dulce cu cât vine chiar pe 7 ianuarie, când designerul își sărbătorește ziua de nume. Magistrații au menținut astfel decizia din Ajunul Crăciunului, când cererea Iuliei Albu a fost respinsă ca nefondată, deși aceasta s-a prezentat cu martori în încercarea de a câștiga procesul cu bărbatul de care a divorțat în 2013, după opt ani de căsnicie.

De asemenea, aceasta a susținut că fostul soț a dus-o pe Mikaela, la o petrecere organizată în noaptea dintre ani, deși astfel de evenimente sunt strict interzise. În replică, Mihai Albu a negat acuzațiile și a dat asigurări că nu a expus niciodată fetița unui asemenea risc.

„Soluția pe scurt: Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta la plată către intimat a sumei de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat. Definitivă. Pronunțată astăzi, 07.01.2021 prin punerea soluției la dispoziția părtilor prin intermediul grefei instanței”, este decizia judecătorilor.

Înainte de a merge la Tribunal, Iulia Albu a lansat acuzații extrem de dure la adresa fostului soț, despre care nu a ezitat să spună că a devenit „un monstru”.

„Astăzi simt nevoia să împărtăsesc ceva cu voi. Azi noapte am aflat că fiica mea a participat, aflându-se în perioada stabilită de instanță în grija tatălui ei, la un revelion organizat de un vecin al tatălui ei la care au participat în total 9 persoane, într-un apartament de bloc.

Nimeni nu a purtat mască. Acești oameni au considerat că este în regulă să calce în picioare toate normele legale, punând în pericol atât propria sănătate, cât și a copiilor lor. Fostul meu soț a pus în pericol sănătatea fiicei mele în perioada dispusă de instanță ca fiind în grija lui, în mod conștient și voluntar.

Astăzi voi fi in instanță pentru a îmi apăra dreptul legal de a mă simți în siguranță. Asta după ce prima instanță a decis că este normal să glumești pe un post tv cu acoperire națională că ți-ai fi dorit să ai un pistol la întâlnirea cu mama copilului tău, viitorul ei soț și în prezența Mikaelei.

Și după multe alte povești urâte pe care încă mă încăpățânez să nu le fac publice. Da! Îmi este frică de acest om pe care si eu l-am văzut atâția ani cum îl vedeți si voi, până în clipa în care s-a transformat într-un monstru. Și știu foarte bine de ce a fost si este capabil. După aceea, fiica mea si cu mine vom merge să ne testăm. Dumnezeu să ne ajute”, a scris designerul.

Reacția lui Mihai Albu: „A fost o chestiune total nevinovată”

„Am fost la niște vecini timp de 15-20 de minute. Sunt foștii mei colegi de facultate, niște arhitecți, care locuiesc cu cei doi copii ai lor. Am fost și ne-am zis la mulți ani. Adică sunt ușă în ușă cu mine. Am ieșit și ne-am salutat.

Am intrat pentru puțin timp, am ciocnit un pahar de șampanie, ei au un living mare, de 50 de metri pătrați, au fost cu geamurile deschise, pentru a vedea artificiile, s-a întâmplat la 12 noaptea. Și cam asta a fost tot.

Fiica mea are 11 ani, nu o duc la petreceri cu mulți oameni, a fost o chestiune total nevinovată. Nu se pune problema. Gândiți-vă că eu stau cu mama mea, am o mamă de 93 de ani care este în grija mea, nu aș fi expus-o niciodată.

Plus că vecinii mei lucrează de acasă, iar copiii fac școală online. La 12 noaptea au mai venit tată și fiică, tot vecini, cu care am ciocnit în ușă, așa cum face toată lumea. Să o ducă pe Mikaela la testare, să facă ce vrea.

Asta a fost de Revelion, suntem în data de 7 acum. S-a gândit că procesul de astăzi și s-a gândit să o facă și pe asta. Vor mai apărea lucrurile, sunt sigur de asta. Eu vreau doar să respecte programul. Eu nu mi-am văzut în vară 3 luni și jumătate copilul. Ea caută motive ca să spună de ce nu mi-a dat copilul, însă nu are nicio logică”, a declarat fostul soț, înainte să afle sentința magistraților.