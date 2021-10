Iulia Albu, fără pic de make-up. Cum arată blondina la primele ore ale dimineții

Criticul de modă nu publică foarte des imagini fără pic de make-up, dar când o face surprinde pe toată lumea. La fel s-a întâmplat și acum, cu o poză de la primele ale dimineții.

Vedete le-a arătat celor care o urmăresc în social media cum arată atunci când se trezește, mai ales după câteva zile grele în care a avut filmări până târziu.

Iulia Albu a apărut fără tone de farduri, dovadă că nu are absolut nicio problemă să fie naturală. “ nu se sfiește să pozeze fără filtre.

Iulia Albu, complet naturală. Cum arată creatoarea de modă fără niciun filtru

„Buna dimineața. Fără minciuni, fără filtre. #nofilter. După un weekend de coșmar, totul este acum bine”, a scris frumoasa blondină pe Instagram.

Imediat postarea stilistei a fost luată cu asalt de internauți, care i-au lăsat foarte multe mesaje și aprecieri. Fanii s-au bucurat să o vadă pe Iulia Albu în toată spelendoarea.

„Frumusețea se vede de dimineață”, „Ești imperială”, „Te apreciez că ești inteligentă și frumoasă oricum” sau „Superbă”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.

nu apare pentru prima oară fără machiaj. În trecut, vedeta a mai postat astfel de imagini, toate scoțând la iveală curajul său.

Iulia Albu demonstrează că nu are nicio problemă cu felul în care arată atunci când nu are farduri, mai ales că are trăsături foarte frumoase de la mama natură.

Ochii albaștri și buzele blondinei încadrează perfect forma feței, în timp ce micile imperfecțiuni sunt trecute cu vederea destul de ușor.

Iulia Albu, despre stilul ei nonconformit. Ce spune vedeta

Designerul este una dintre persoanele publice care nu ține cont de tendințe și se bucură de un stil nonconformit. Excentrică și neobișnuită, Iulia Albu faci totul în propria manieră.

„Din punctul meu de vedere nu există tendințe, există propuneri pe care le fac anumite branduri, pe care noi putem sau nu să le urmăm. Mi se pare foarte trist să devii un sclav al unor lucruri impuse de alții.

Totodată, mi se pare interesant să te încadrezi în același timp în ceea ce se întâmplă, cât de cât, să rămâi actual, dar să o faci într-o manieră personală”, spunea vedeta în urmă cu ceva vreme, scrie .