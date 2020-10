Iulia Albu, interdicție sănătoasă pentru fiica sa. Ce nu a avut voie Mikaela să facă până la 11 ani

View this post on Instagram

@mikalablanche a implinit 11 ani. Incepand de astazi are propriul cont de Instagram. Si l-a dorit mult si I se parea incorect ca toti colegii ei sa aiba unul si ea nu. Daca as lua-o de la capat, insa, as face la fel. Follow her here @mikalablanche and have a great day! ❤️

A post shared by Iulia Albu (@iamiuliaalbu) on Oct 6, 2020 at 12:03am PDT

