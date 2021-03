Iulia Albu intervine în scandalul cu Selly. Stilista l-a pus grav la respect: “La treabă!”

Scandalul izbucnit după petrecerea organizată de vloggerul Selly, în weekendul trecut, a dus la mai multe reacții din partea vedetelor de la noi. Mulți au dorit să își spună părerea, fiind vorba despre două tabere, cei care îl apără pe tânăr, dar și cei care l-au muștruluit. În această ultimă categorie se regăsește și Iulia Albu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Stilista a formulat în această dimineață o postare pe contul ei oficial de Facebook, ce le-a atras foarte repede atenția internauților. Vedeta a dorit să tragă un alt semnal de alarmă, legat de atitudinea avută de Andrei Șelaru, cum se numește Selly în buletin.

Vloggerul a fost amendat de către autorități din pricina nerespectării distanței sociale. Tânărul a organizat o petrecere la care a avut foarte mulți invitați, motiv pentru care a trebuit să ofere o explicație, dar și să scoată o sumă însemnată din buzunar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iulia Albu, replici foarte dure pentru vloggerul Selly. Scandalul se amplifică

Momentul a dus la un scandal după ce mulți dintre urmăritorii lui Selly au aflat că atât el și prietenii lui sunt mari iubitori de manele. Artistul nu a negat toate acestea, ba chiar a susținut că preferă și acest gen muzical. La respectivul eveniment a participat și cântărețul Tzancă Uraganu, care s-a prezentat alături de toată formația sa.

Însă, în răspunsul oferit publicului, la doar o zi de când și-a serbat aniversarea de 20 de ani, pare să se fi ascuns și o jignire foarte mare, adresată și de către designerul Iulia Albu. Blondina a susținut că Selly trebuie să își ceară scuze, în mod public, și pentru modul în care s-a referit la persoanele trecute de 80 de ani, pe care le-a etichetat ca fiind “boșorogi”.

ADVERTISEMENT

“Influencer meltdown new entry cu Selly. Toată lumea este scandalizată că puștiul minune al showbizului ascultă manele, dar nimeni nu are o problema cu faptul că a numit persoanele de 80 de ani «boșorogi». Nu, nu mai poți face nici politică, nici morală, nici reformă atâta timp cât jigneșți bunicii celor ce te-au făcut cine ești.

Ca să nu mai vorbim despre bunicii tăi. Nu-i nimic, toată lumea are nevoie de un duș rece din când în când. Și de un strateg specializat pe crisis management. Sau o Agenție. Sau MĂCAR un PR cât de cât cu capul pe umeri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Spune cu mine: Rău, Rățușcă, Rămurică. 1. Recunoaște-ți greșeala 2. Reacționează pozitiv implicându-te în acțiuni de susținere a unor persoane în vârstă. Ce ar fi să găteșți o zi în cantina unui azil de bătrâni? 3. Respectă-ți publicul, povestește-i cum te simți, unde ai greșit și ajută-i să nu facă ce ai făcut tu. Mie nu îmi pasă nici că asculți manele și nici dacă scuipi sau nu semințe. La treabă!”, a transmis Iulia Albu, într-o postare formulată pe Facebook.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Noi am fost cazați într-o vilă mare, cu o curte imensă și nu eram mai mult de 20 de oameni. Nu am știut că Țancă va veni cu toată formația lui. Am luat toate lucrurile în serios și ne-am testat. Nu suntem antimască, nu suntem antipandemie… Nu am deranjat pe nimeni”, mai susținea Selly în răspunsul său video, postat pe YouTube.