Iulia Albu le-a făcut praf pe vedetele Antenei 1, în frunte cu Delia și cu Loredana: ”Prima cădere a ei la pat”

Recunoscută pentru criticile aspre pe care le-a făcut de-a lungul anilor la adresa vedetelor din România, Iulia Albu lovește din nou, chiar în ”ograda” televiziunii din care face și ea parte. Criticul de modă și-a luat colegele de trust la roast și nu s-a lăsat până nu le-a făcut praf.

Iulia Albu a dat de pământ cu vedetele Antenei 1, Delia și Loredana

Fosta soție a lui Mihai Albu atent s-a pregătit, ca Delia s-a gătit și în cadrul emisiunii iUmor de la Antena 1 a făcut un număr memorabil de roast în care a ironizat unele dintre vedetele de top ale României.

Cu un premiu la activ pentru cele mai elegante picioare, care și-au deschis singure o pagină de OnlyFans și cele ale Innei, care mai mai că par ale lui Viorel Lis pe vremea când mergea în pantaloni scurți la plajă.

”Mersi mult pentru premiul pentru cele mai elegante picioare. De obicei nici nu prea se văd, dar de aceea m-am urcat aici. Se văd, sunt bine (n.r. râde)? Ținând cont că am concurat cu picioarele Andei Adam care și-au deschis singure o pagină de OnlyFans e ceva totuși.

Au concurat și ale Innei, care vorba aia, nu am mai văzut așa ceva de când mergea Viorel Lis în pantaloni scurți la plajă (n.r. râde). A fost greu, dar, în fine, o să îl așez lângă celelalte premii care îmi sunt dragi. Mi-am luat un tomberon special pentru asta”, a glumit Iulia Albu.

Scaunul Andrei și iubitul Liei Bugnar, ”furate” de Theo Rose

De limba-i ascuțită nu a scăpat nici Theo Rose, care a fost luată peste picior din cauza repertoriului pop-manelistit pe care a ales să-l ”fure” de la nume mari din industria muzicii de petrecere. Și dacă tot a întins până acolo, era normal să nu se oprească aici, așa că, Iulia afirmă că și scaunul Andrei a fost vizat, dar și iubitul Liei Bugnar.

”Am zis inițial că îl voi folosi să arunc piesele pop care sună a manea, dar nu pot să arunc la gunoi tot repertoriul lui Theo Rose. Fata-i mișto, nu vreau să zic nasoale. Cariera ei a luat avânt. Are voce, iubit nou. S-a dus tare.

În viață trebuie să întinzi mâna și să iei ce-i al tău… cum ar fi piesele de la maneliști, scaunul de la Andra, iubitul de la Lia Bugnar”, s-a mai amuzat criticul de modă alături de jurații de la iUmor.

Anda Adam, cu degetele-i-cârnăcior, a intrat la ”tocat”

Și dacă tot a precizat de Anda Adam, nu putea să fie doar o trece în revistă. : ”Nu e ok să faci mișto de oameni care chiar au voce și o carieră și nu vreau să fac glume pe seama lor. De asta o să mă rezum să fac mișto-uri doar la adresa Andei Adam. Cum a venit ea la iUmor și s-a așezat pe scaun. S-a descălțat ea pentru că i-a spus Bendeac că are cele mai frumoase degete de la picioare. Când am văzut mi s-a făcut brusc poftă de cârnăciori.

Adevărul că una dintre cele mai mișto chestii la o gravidă sunt poftele, dar nu vreau să deschid subiectul că iar sare Cezar Ionașcu și m-am săturat și eu de întrebarea asta – Cine naiba-i ăsta (n.r. râde)?”, a mai adăugat vedeta în cadrul emisiunii mai sus precizate.

Delia, sub ”menghina” Iuliei Albu nu a scăpat de vorbele acide ale criticului de modă

Nici Delia nu a scăpat de vorbele acide ale criticului de modă. Cu o carieră impresionantă, jurata de la iUmor, pare a face toate discuțiile despre ea, chiar și în fața surorii ei, Oana.

”Cel mai mișto lucru la mine este soră-mea. Îmi place foarte tare să petrecem serile împreună ca atunci când eram mici și să vorbim, bineînțeles despre mine. Oana este foarte talentată, doar că nu prea a avut ea noroc așa. Bine, e și vina ei. Eu când am spus că dacă faci copii, te încurcă la carieră, exact la ea m-am referit.

Am avut o perioadă grea, nu fiți nasoi cu mine. Știți și voi toate discuțiile de pe internet. Mie chiar îmi plac mult copiii și știu să vorbesc cu ei. Dacă aveți probleme cu ei, eu sunt persoana cea mai indicată să le spună că sunt înfiați”, s-a mai amuzat Iulia Albu pe seama celebrei cântărețe.

”Loredana a devenit o femeie superbă de la meditații”

Cum era de așteptat și Loredana la ”rost” a fost luată și Iulia nu s-a lăsat, până nu a dat cu ”frumusețea” ei de pământ. Frumoasa șatenă susține că ei nu i-a reușit prin meditație nici măcar coșurile să le facă să dispară, ce să mai vorbească de o întreagă transformare a feței.

”Frumusețile din muzică. Ce mai tare după mine este, acum nu doar că este aici, Loredana… dar să spunem că este Antonia. Este specială gagica, are ceva de oltean în ea. Bine, a avut, între timp a născut nu (n.r. râde)?! Ca să nu vă supărați vă pun pe amândouă pe același loc, Loredana și Antonia.

Știu, Loredana a devenit o femeie superbă de la meditații. Făceam și eu în liceu, dar nu m-a ajutat la nimic. Nici măcar nu mi-au dispărut coșurile. Probabil pentru că eu făceam meditații la matematică, dacă făceam la religie, sigur deveneam femeie mai devreme”, a completat vedeta.

Delia vs. Loredana – războiul divelor

Și dacă tot este în piele Deliei, Iulia Albu le compară pe cele două, dar, până la un punct. Asta pentru că, Loredana, e o divă, și se folosește de asta când se prezintă la cazarea în hoteluri. De asemenea, viața sexuală a ”Aguridei” a fost subiect de glumă în cadrul emisiunii iUmor, unde Loredana era pe scaunul juratului.

”Lumea spune că eu și Loredana semănă. Nu știu de ce?! Să nu exagerăm oricum. Loredana este o divă, un star. Așa se prezintă când își face cazare la hoteluri. Plus că a făcut mai multe lucruri decât mine în viață – eu nu am jucat într-un muzical și nici nu am făcut filme.

Poate ați văzut a doua cădere a Constantinopolului, care, coincidență, a fost și prima cădere a ei la pat. Și nu vreau, mă, să zic nasoale, că sunt colegii mei. Ei, a fost o scenă acolo cu Aurelian Temișan despre care toată lumea știa. Dar, nu despre ea am venit să vorbesc astăzi, chiar dacă ei îi place și așa și-ar dori”, a mai spus Iulia Albu.