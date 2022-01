Scandalul dintre Iulia Albu și Adelina Pestrițu a început în urmă cu un an. Atunci, cele două vedete și-au aruncat cuvinte grele.

Criticul de modă nu a uitat, iar acum a atacat-o din nou pe brunetă.

S-a întâmplat în cadrul unei emisiuni prezentată chiar de fostul iubit al Adelinei Pestrițu, Liviu Vârciu.

Iulia Albu nu ratează nicio ocazie. A atacat-o pe Adelina Pestrițu în emisiunea prezentată de Liviu Vârciu

Iulia Albu se pare că nu a iertat-o pe Adelina Pestrițu după scandalul de anul trecut. Criticul de modă nu a ratat ocazia și a atacat-o din nou pe brunetă. S-a întâmplat în timpul unei emisiuni Tv, prezentată chiar de Liviu Vârciu, fostul iubit al Adelinei Pestrițu.

Liviu Vârciu nici nu s-a gândit ce va urma după ce a pus o întrebare amuzantă. Acesta a vrut să știe dacă celebra găină pe care stilista o avea are coteț. Replica a venit imediat, iar Vârciu aproape că nu a știut ce să răspundă, vizibil jenat. Albu a ținut să-i amintească faptul că el a avut o iubită care cotcodăcește.

“Nu mai am găina, dar am auzit că tu ai avut o iubită care cotcodăcește.

Am avut, eu mai știu? Că am o vârstă… Posibil să fi cotcodăcit, eu habar nu am. Deci ai sau nu ai coteț? Ca să știu.

Coteț nu am, dar am cocoș”, a fost dialogul dintre cei doi în cadrul emisiunii

Ce s-a întâmplat în urmă cu un an între Iulia Albu și Adelina Pestițu

au avut o relație destul de bună pe vremea când amândouă lucrau la Kanal D. Apoi, bruneta a făcut câteva afirmații care au scos-o din sărite pe stilistă.

Inițial, Pestrițu a spus că o poate caracteriza pe fosta jurată de la Bravo, ai stil printr-un singur cuvânt. Cotcodac. Apoi, a povestit într-o postare că aceasta ar fi primit o palmă în culisele unei emisiuni.

“Eu nu doar comentez cârpe sau cum se pozează unele în chiloți. Am avut un ton civilizat. Ea trebuie să-și sume declarațiile. A zis cotocodac când ai întrebat-o prima oară de mine. Eu nu m-am luat de ea non stop. Problema era găina? Pot înlocui găina cu Adelina, că cotcodăcește la fel de bine”, a spus criticul de modă în

“După cum mă știi, eu primesc și apreciez critica constructivă pe care oamenii o fac, însă tu nu poți face asta. Pe de altă parte, sunt puțin mai liniștită că totuși cineva te plătește să îți etalezi frustrările, pentru că nu mai ești nevoită să mă suni pe mine să te împrumut cu bani.

E o MINUNE că nu te-ai potolit când ți-ai luat palmele în culise (NU de la mine), dar nu spun mai multe, pentru că sunt femeie și NU încurajez violența de niciun fel. Nu pretind că sunt cea mai bine îmbrăcată din România și nici nu vreau să fiu, dar, te rog, să lași găinile în coteț, dacă mai supraviețuiesc și alea după temperaturile din vară.

Tu ai experiență în a le lăsa la 50 de grade în mașină și, apoi, să defilezi cu altele la fel și nimeni să nu-și dea seama”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.