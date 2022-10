Iulia Albu recunoaște că iubitul ei gestionează banii în cuplu: ”Eu doar îi produc. Nici măcar nu vreau să văd unde se duc”

Iulia Albu, deținătoarea propriul brand de bijuterii și de haine, dar și om de televiziune, încearcă să facă zilnic față tuturor provocărilor.

Iubitul Iuliei Albu gestionează banii în casă: “Mă deranjează foarte mult să știu unde și cum exact”

Dacă în calitate de parteneră are puțin mai mult ajutor din partea iubitului ei. Iulia Albu mărturisește că Mike este cel care gestionează partea financiară în familia și, în timp ce ea face bani, el are grijă să îi distribuie în funcție de scumpiri și de necesități.

Faptul că a devenit persoană publică în urma mariajului cu Mihai Albu i-a adus și plusuri juratei de la , dar și multe minusuri atunci când vine vorba de prietenii pe care și i-a făcut, și care, la un moment dat, au fost pe interes. A împrumutat bani, pe care nu i-a mai văzut niciodată, dar aceste situații au făcut-o omul de astăzi și au învățat-o cea mai importantă lecție în viață: împrumutatul banilor este motivul numărul unu pentru care se strică prieteniile.

Iulia Albu: “O prietenie trebuie păstrată și prin evitarea anumitor subiecte incomode, cum ar fi împrumutatul”

– De-a lungul vieții ai prieteni care ți-au rămas alături sau ai întâlnit și tu prieteniile pe ”interes”?

Nu mi-am căutat niciodată prietenii în televiziuni și datorită acestui fapt nu am suferit decepții majore. Prietenii mei nu au legătură cu showbiz-ul. Foarte puține cunoștințe pe care le am din mediul ăsta, care îmi sunt apropiați, în niciun caz la nivelul de cel mai bun prieten sau cea mai bună prietenă. Am preferat mereu să am prieteni oameni de care mă leagă altceva și nu domeniul în care activez. Și asta de pe vremea când eram avocat chiar.

”Mulți dintre noi am dat mai mult decât am primit în relațiile cu așa-zișii noștri prieteni pentru a ne simți acceptați”

– Ți s-a întâmplat să vrea să îți fie cineva prieten pentru că ai o imagine sau pentru că ai bani?!

Cred că oamenii îți cer lucruri în măsura în care îi faci să creadă că le-ar putea obține. Mulți dintre noi am dat mai mult decât am primit în relațiile cu așa-zișii noștri prieteni pentru a ne simți acceptați. Am împrumutat bani, am făcut prostii… dar eu cred că o prietenie trebuie păstrată și prin evitarea anumitor subiecte care sunt incomode, cum ar fi împrumutatul de bani. Pentru că în România este motivul numărul unu pentru care se strică prietenii.

– Ți s-a întâmplat să împrumuți bani și să nu-i mai primești înapoi?

Da, am împrumutat bani în măsura în care mă așteptam oricum să nu îi mai văd. Am împrumutat atât cât să nu mă deranjeze că nu-i mai vedeam.

– Poți că ne dai și un nume? Este persoană publică?

În nici într-un caz cineva din showbiz. Nu am făcut aşa ceva. Nu am luat împrumut niciodată de la oameni din showbiz, nici nu am dat.

– Vorbim de sume mari împrumutate?

Eee… de parcă noi în România suntem doar Bill Gates toţi. Nu neapărat mari. Dar de multe ori nu suma contează. Nu e ok să tot vorbim de sume în condiţiile în care unii astăzi mor de foame sau sunt la limita subzistenţei. Şi dacă ne mai raportăm şi la această iarnă în care căldura va costa cât va costa… astea sunt probleme reale cu care ne confruntăm.

Partenerul juratei de la Splash! Vedete la apă manageriază banii în casă

– Apropo de scumpiri, v-au afectat și pe voi?

Toată lumea a avut parte de momente de genul acesta. Eu sunt norocoasă, pentru că nu eu mă ocup de administrarea finanțelor. Asta o face iubitul meu. El se ocupă să împartă banii unde trebuie. Eu doar îi produc alături de el. Și nici măcar nu vreau să văd unde se duc. Mă deranjează foarte mult să știu unde și cum exact. Atâta timp cât nu știu, suntem bine. Toți încercăm să avem o viață cât mai bună sau măcar decentă. Mai mult însemnând să ne împărțind între muncă și familie. Ceea ce este din ce în ce mai greu.

– Ești o persoană cheltuitoare?

Nu sunt absolut deloc cheltuitoare, dar este adevărat că fac investiții pentru că în domeniul meu trebuie să faci aceste investiții în calitate, în tot ce înseamnă imagine.

Iulia Albu: “Arta nu poate exista în constrângere”

– Care este cea mai mare investiție pe care ai facut?

Nu mai știu exact! Este destul. La un moment dat era o pereche de botine Alexander McQueen într-o prezentare, dar nu sunt sigură că au rămas aia. Între timp am participat la aceste show-uri care sunt foarte mari, de exemplu Splash! Vedete la apă, în care eu port aceste ținute pe care mi le fac, mie nu îmi place cuvântul acesta, a crea, mi le concep. Deși aș avea tot dreptul să îl folosesc pentru că sunt designer, am terminat o universitate în sensul ăsta.

-De ce spui asta?

Mi se pare vulgar să folosești acest cuvânt în contextul în care tu faci doar niște cârpe. Că sunt niște cârpe frumoase sau niște cârpe mai puțin frumoase, că ele costă mai mult sau mai puțin este irelevant. Din punctul meu de vedere arta nu poate exista în constrângere. Iar atâta timp cât asta trebuie să aibă găuri pentru mâini, găuri pentru picioare și pentru cap, nu ai cum să ai artă.