Iulia Albu uită de extravaganță când vine vorba de sărbători. Fashionista i-a luat pe toți prin surprindere

Iulia Albu, excentrică și extravagantă la fiecare apariție, este cu totul diferită în intimitate. Fashionista va petrece sărbătorile ca toți muritorii de rând, alături de familie.

Realizatoarea show-ului „I. A. cu stil” de la Antena Stars a spus că nu face nimic ieșit din comun de Crăciun și Revelion, în ciuda nonconformismului de care a dat dovadă de când a devenit celebră.

Ba mai mult, Iulia ține la câteva tradiții specifice acestei perioade și nu refuză niciun preparat culinar. Vedeta a spus că își propune ca în acest an să mănânce orice deoarece vrea să se îngrașe de sărbători.

Iulia Albu va avea un Crăciun lipsit de extravaganțe

„Mie îmi place mult să merg la colindat”, a declarat Iulia Albu la

Fosta jurată de la Bravo, ai stil a spus că a pregătit câteva ediții speciale ale emisiunii sale de pe Antena Stars. Sâmbătă va debuta un nou show în care va fi protagonistă, „Poliția modei”.

Trăgând linie, Iulia spune că este foarte mândră de lucrurile pe care le-a realizat în acest an și de echipa cu care lucrează la Antenă.

„Îmi place ce am reușit să construiesc. Am o echipă extraordinară. Cea mai mare mulțumire este zâmbetul pe care îl vedem pe chipul oamenilor care vin în emisiune. Am muncit mult pentru edițiile de Crăciun și de Revelion.

Urmează proiectul Fashion Police, care va fi difuzat sâmbătă, la Antena Stars. Abia aștept să văd cum va prinde”, a declarat Iulia.

„Sărbătorile le voi petrece cu iubitul și fiica mea”

Creatoarea de bijuterii a mai spus că nu se pricepe la gătit, așa că partea culinară o va lăsa în seama altcuiva. În schimb, vedeta a precizat că se va găti pe ea de sărbători, glumind când a fost întrebată dacă face ceva de mâncare.

„Sărbătorile le voi petrece cu iubitul meu și cu fiica mea, probabil și cu mama iubitului meu. Voi fi ca toată lumea. Mă voi găti doar pe mine. Mănânc orice. De sărbători doresc să mă îngraș”, a mai spus Albu la Antena 1.

Iulia Albu este una din cele mai noi ”achiziții” ale Antenei 1. a colaborat în trecut cu Kanal D, unde a fost jurată la Bravo, ai stil. În vară, Iulia le-a făcut tuturor o surpriză, acceptând să facă parte din juriul „Splash, vedete la apă”. Apoi au urmat alte proiecte în televiziune, tot la trustul Intact.