Iulia Albu și-a luat casa visurilor ei, dar nu se poate muta. Ce se întâmplă cu imobilul și cât a costat, de fapt? Imagini exclusive

Iulia Albu a căutat ani la rând casa care să-i îndeplinească toate cerințele. Într-un final, după lungi vizionări, și-a achiziționat locuința mult visată. Doar că, fericirea nu este deplină, deoarece vedeta de la Antena 1 nu se poate muta în ea. Ce se întâmplă cu imobilul?

Iulia Albu și-a luat casa mult dorită, dar nu se poate bucura de ea

În urmă cu puțin timp, , parte dintr-o casă evaluată la 1.200.000 de euro. Locuința lor de 200 de metri se află într-o zonă istorică, unde criticul de modă și-a dorit să se mute de pe vremea când era la liceu.

În premieră pentru FANATIK, Iulia ne spune adevărul despre suma colosală care s-a vehiculat în presă că ar fi dat-o pentru a intra în posesia acestui cuibușor mult visat.

„Este o casă făcută la începutul anilor 1900. Toată clădirea a fost listată cu 1.200.000 la un moment dat, acum câțiva ani. Casa e compusă din apartamentul meu, apartamentul de jos, care are aceeași suprafață ca al meu, respectiv 200 de metri. Și încă 3 apartamente în corpul din spate.

Nu vreau să spun suma exactă, dar am dat foarte puțin față de cât valorează.”, a comentat Iulia Albu, pentru FANATIK.

„Momentan nu este locuibilă casa. Nici nu va fi multe luni”

Deși este foarte fericită pentru achiziția făcută, . Asta pentru că, nu se poate bucura de căsuța ei în următoarele multe luni.

Apartamentul este debranșat de la gaz și, pe deasupra necesită renovare. Motiv pentru care, imobilul a ajuns pe mâna unor specialiști care să-l cosmetizeze pe măsura cerințelor Iuliei Albu.

„Apartamentul nu este branșat la gaz. Momentan nu este locuibil. Nici nu va fi multe luni.

Problema este mutarea efectivă, care nu știm cât va putea avea loc. Întrucât, locuind cu Mikaela, nu putem trăi într-o casă fără apă caldă și fără gaz. Noi suntem obișnuiți din Asia Express (n.r. râde).

Apartamentul în care locuiesc, este în baza unui contract de închiriere varabil până în 2026. Așa încât am timp destul să termin lucrările pentru a mă muta în liniștea. Însă, l-am căutat 6 ani și nu mă pot bucura din plin de el.

„Dacă prețul este unul restrictiv, nu consider că este o idee bună să faci o investiție”

Interioarele vor fi refăcute alături de profesioniști, avem o echipă formată din arhitectul Dorothee Hasnaș și expertul structurist Gheorghe Ionică. Vom avea grijă să conservăm în toate detaliile ei această proprietate, acesta fiind și motivul pentru care am optat spre o casă veche și nu pentru un apartament într-un complex rezidențial nou.

Păstrăm absolut tot. Ușile din interior sunt pictate manual și semnate de pictorul care le-a făcut. De aceea, vor fi restaurate la Brașov, de către bună mea prietenă Adela Chivărean.

Proprietățile pe care le-am găsit însă înainte de aceasta nu îmi îndeplineau criteriile care pe mine mă interesau. În primul rând să aibă o structură de rezistență care să îmi permită să locuiesc în siguranță. În al doilea rând, prețul. Prețul contează. Este foarte important. Dacă prețul este unul restrictiv, nu consider că este o idee bună să faci o investiție.

Desigur că există și apartamente foarte scumpe în București și superbe. Dar asta nu înseamnă că eu aș fi fost dispusă să plătesc niște sume astronomice pentru așa ceva. Mi se pare că locul în care locuiești și mașina pe care o conduci trebuie să ofere confortul de a și trăi frumos, nu de a deveni sclavul unor credite la bănci.”, a dezvăluit vedeta de la Antena 1.

Iulia Albu: „A trebuit să îmi reduc mult spațiu locativ pentru a le depozita”

Cu mult înainte de a-și găsi casa mult visată, Iulia Albu a, chiar dacă, uneori, nici nu avea loc unde să o depoziteze. Asta, deoarece a simțit mereu că va reuși să-și materializeze dorința de a fi proprietara unui apartament mare, aflat într-o zonă ușor cu iz aristocrat.

„Am deja toată mobila. Cumva tot timpul am știut că voi avea o asemenea casă, motiv pentru care, indiferent unde am locuit, mi-am achiziționat piese speciale. Chiar dacă, uneori, cum ar fi, de exemplu, acum, a trebuit să îmi reduc mult spațiu locativ pentru a le depozita.

Camera Michaelei va fi cea mai mare, iar pe locurile 2 și 3 vor fi living-ul și bucătăria. Sufletul unei case este atât în living, cât și în bucătăria. Nu pentru că aș găti eu, dar, în general, cu prietenii prefer să stau la masă. Avem suficient loc cât să ne desfășurăm în liniște.”, a mai dezvăluit Iulia Albu, pentru FANATIK.