Iulia Albu și Alex Velea, un nou scandal. Scrisoarea stilistei pentru fiica sa: “Mikaela, trăim într-o lume urâtă!”

Cântărețul a explicat în podcast-ul „Vin de-o poveste” că avea pregătită o piesă pentru creatoarea de modă, însă a ales să lase lucrurile în aer pentru că vedeta are un copil. Artistul a subliniat că nu-i place să-și bată joc de oameni.

Iulia Albu, o nouă dispută cu Alex Velea: ”Eu stau cu capul sus în fața fiicei mele”

Iulia Albu nu a trecut cu vederea declarația lui Alex Velea și i-a lăsat fiicei sale, Mikaela o scrisoare. i-a arătat copilei că trăiește într-o lume foarte urâtă, în care trebuie să fie mereu dreaptă.

„Fiicei mele, Mikaela. Într-o zi de luni mama ta te va învăța să stai mereu dreaptă în fața oricărei furtuni. Da, draga mea Mikaela, trăim într-o lume urâtă, urâtă pentru că de multe ori oamenii te vor face să plângi și să te îndoiești de tine.

Și va fi al naibii de greu să treci peste, dar tu, draga mamei, trebuie să ții mereu capul sus și să nu te prăbușeșți în bătaia vântului. Fii o salcie, ia-ți puterea din slăbiciunea lor. Fii demnă și STAI DREAPTĂ.

Când cineva i-a spus cândva mamei tale «Bătaie de joc cu găină la cap. Iulia Labu zdreanță fashionistă care o suge în batistă. Ai strâmbat o oglindă. Vezi că noaptea umblă poliția și te ia pe dubă, pocitanie mică!

De multe ori ești mai urâtă decât prevede legea. Ai nota 1. Linge acadeaua! Să dai papaverină la găină, mare manelist». Pentru că mama ta a spus că el poartă un lanț de manelist și i-a dat o notă de 3 și apoi, după ani, a spus: «M-am împăcat cu ea, că am jignit-o la un moment dat. Nu mai știu ce făcusem.

Am zis niște prostii, am pus o poză, am făcut ceva rău… Mi-am cerut scuze după. Am realizat că are și ea copii. Are o fată, nu știu dacă are mai mulți copii, dar știam că are o fată. Am zis că poate citește fata ei ce am zis eu și deja aveam copii atunci.

M-am gândit că nu am procedat bine și mi-am cerut scuze. Îi făcusem și o piesă. Un distrack. Era ceva rău! Nu am vrut să o mai scot și bine am făcut. Nu-mi place să îmi bat joc de oameni, să râd de ei.

Îmi place să bârfesc când sunt cu prietenii mei, dar nu îmi place în mediul public să jignesc, că poate pe unii chiar îi afectează. Îi văd că sunt afectați și mă întristează», mama ta A STAT DREAPTĂ. Și mama ta, Mikaela, SPUNE:

Nu, Alex Velea, nu te-am numit cocalar. Nu Alex Velea, nu pentru că am un copil ar trebui să îți ceri scuze. Da, Alex Velea, îți place să bârfeșți și să vorbeșți urât despre oameni. Pentru că tu NU POȚI sta drept. Și asta nu se va schimbă niciodată, indiferent dacă ai sau nu copii.

Eu stau cu capul sus în fața fiicei mele care trebuie să știe că trăiește într-o lume frumoasă în care un bărbat nu poate face declarații care reduc femeia la un obiect sexual.

O lume în care nu este Ok să comentezi fizicul unei persoane, o lume în care un bărbat NU POATE NICIODATĂ să UMILEASCĂ o femeie făcând-o «zdreanță» și trimițând-o «să lingă acadeaua».

Mama ta, Mikaela, STĂ DREAPTĂ. Fii o salcie, Draga mamei. Lasă-i să treacă ca vântul”, a scris Iulia Albu pe pagina de Facebook, după ce Alex Velea a declarat că i-a cerut scuze creatoarei de modă.

Iulia Albu și Alex Velea, la cuțite din nou

Fosta soție a lui Mihai Albu și Alex Velea nu sunt la primul scandal, după ce în urmă cu câțiva ani artistul i-a adus mai multe jigniri. Disputa dintre cei doi a luat amploare în urmă cu câteva zile când a spus despre cântăreţ că poartă lanţ de manelist.

De asemenea, stilista i-a dat artistului nota trei pentru vestimentaţie în cadrul unei emisiuni de la Kanal D. Alex Velea i-a răspuns extrem de dur pe Instagram, acolo unde a postat şi o poză cu frumoasa blondină.