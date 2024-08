Iulia Albu, surprinsă făcând curățenie în Herăstrău. Ce s-a întâmplat cu creatoarea de modă

Iulia Albu și-a impresionat fanii zilele acestea. Celebra creatoare de modă a trecut la munca de jos. A fost surprinsă în timp ce făcea curățenie prin parcul Herăstrău. A postat totul pe rețelele de socializare. Puțini s-ar fi așteptat la o asemenea faptă din partea designerului.

De ce face Iulia Albu curățenie prin parcul Herăstrău

Iulia Albu a demonstrat de curând admiratorilor săi că nu este doar o iubitoare de modă, ci și de natură. Deranjată de mizeria pe care unele persoane o lasă în urma lor, prin parcul Herăstrău, s-a hotărât să tragă un semnal de alarmă prin a începe ea să adune deșeurile.

Iulia Albu iese zilnic la alergat prin vestitul parc din Capitală, cunoscut pentru dimensiunea sa mare, peisajele frumoase, posibilitatea de a face plimbări cu bicicleta, cu vaporașul pe lac, pentru restaurante, pentru pistele de alergat, dar și pentru spații neîngrijite.

Designerul nu-și mai dorește să facă mișcare printr-un parc unde aproape la fiecare pas întâlnești câte un ambalaj, recipient din plastic, gunoaie adunate sau coșuri pline cu deșeuri. , Iulia Albu nu trece pe lângă o hârtie fără a o lua de jos și a o pune într-un coș

”Nu mă deranjează să mă aplec și să culeg de pe jos un ambalaj lăsat de altcineva. La finalul zilei, marile schimbări pornesc de la gesturi mici”, a mărturisit vedeta pentru . A subliniat și că are dificultăți în a găsi un coș de gunoi unde să arunce reziduurile.

Pentru a fi tot timpul în formă și pentru a arăta bine în orice ținută, Iulia Albu obișnuiește să alerge prin Herăstrău și ulterior să înoate. ”Ziua mea începe cu o tură de Herăstrău și se termină cu un kilometru de înot. O fac pentru că vreau să alerg într-un parc curat”, a mai precizat Iulia Albu.

Iulia Albu vrea să alerge într-un parc curat

Pe Instagram, fosta soție a lui Mihai Albu a inițiat o campanie prin care se filmează adesea în timp ce curăță parcul Herăstrău de gunoaie, cu scopul de a-i face conștienți sau mai mult conștienți pe români

”Suntem ceea ce lăsam in urma. Iar ceea ce lăsam in urma nu trebuie sa distrugă lumea in care traim. În cele 7 zile de vacanță am TRĂIT râul. L-am IUBIT. L-am SIMȚIT. L-am PURTAT. Fără filtre, fără make-up, fără FRICA.

Si pentru o zi, AM PURTAT tot răul pe care noi, oamenii, il aruncăm in râu. Plasticul, cârpele… GUNOIUL. Copiii noștri nu trebuie SA TRĂIASCĂ acest rău. Ei trebuie DOAR să simtă RÂUL. Împreuna vom crea o lume CURATĂ pentru ei. AICI începem”, a notat designerul pe contul său de Instagram.