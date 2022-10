Iulia Albu, zi de naștere atipică pentru fiica ei: ”Nu are pretenții cum au alți copii”. Cum se înțelege Mikaela cu iubitul mamei

Iulia Albu, critic de modă, cu propriul brand de bijuterii și de haine, dar și om televiziune, este și o mamă implicată atunci când vine vorba de unicul ei copil, Mikaela.

Iulia Albu, aniversare printre baloane cu aer cald pentru fiica ei

Iulia Albu și-a sărbătorit, anul acesta, fiica într-un mod atipic. Vedeta a dus-o pe Mikaela și pe câțiva prieteni, 7 la număr mai exact, într-un loc unde nu sunt foarte des sărbătoriți copiii la împlinirea celor 13 ani de viață. Născută pe 1 octombrie, fiica Iuliei Albu și a lui Mihai Albu a petrecut, weekendul trecut, la festivalul Rise Up, cu baloane cu aer cald, un festival cu muzică, dar și cu activități de colectare de peturi, cu adopție de animale fără stăpân.

În premieră pentru FANATIK, unul dintre cei mai influenți fashion editori români ne-a povestit și despre dorințele fiicei ei, dar și despre sistemul de învățământ pe care l-a ales pentru ea. Iulia Albu explică de ce și-a dat fiica la stat și nu la privat și recunoaște că dar și cu multe povețe pe care le-a învățat.

în creșterea și educarea celei mici, și chiar, spune Iulia, o tratează mai bine de cât o fac unii tați cu copiii lor.

– Iulia, am văzut că i-ai organizat fiicei tale o zi de naștere atipică…

A fost o zi de naștere pe care i-am făcut-o la un festival, la Festivalul Rise Up, cu baloane cu aer cald.

– A fost dorința ei?

I-am făcut cumva o surpriză. Putea să își dorească oricât, dacă nu se organiza…

Iulia Albu, despre fiica ei și a lui Mihai Albu: “Singurul lucru pe care și l-a dorit de ziua ei a fost să fie cu prietenii”

– Nu a vrut să aibă o petrecere de prințesă?

Mikaela nu își dorește lucruri. Nu are pretenții cum au alți copii. Nu vrea neapărat să îi fac ziua de naștere nu știu cum sau… ea vrea să fie cu prietenii ei măcar o dată pe an. Mai ales după pandemie singurul lucru pe care și l-a dorit de ziua ei a fost să fie cu prietenii ei. Care nu sunt prea mulți, câțiva copii de la ea din clasă și câțiva copii pe care îi știe din exterior. Ea nici nu spune că vrea, de exemplu, ceva anume de ziua ei.

– Atipică ziua de naștere. La 13 ani la festival?!

Este un festival children friendly, un festival cu muzică și cu balamuc. A fost muzică în fiecare seară, dar a fost cu festival la care s-a făcut colectare de peturi, a fost un festival la care s-au adoptat animale fără stăpân. A fost un festival gândit special pentru familii.

– Te-ai ocupat tu de tot? Și de ea, și de colegii pe care i-a adus la ziua ei?

Nu au fost mulți, 7 copii. M-am ocupat eu de ei, împreună cu familia mea.

– Nu a fost greu cu ei? La 13 ani sunt super activi. Le-ai făcut față?

Da, pentru că Mika este un copil foarte cuminte care nu prea face prostii. Nu am avut probleme. Nu au fost incidente!

Regula care se respectă în familia Iuliei Albu la fiecare aniversare

– Cu ce ai mai suprins-o de ziua ei?

I-am făcut și alte cadouri, dar noi nu vorbim despre asta public, pentru că nu consider că este relevant. Sunt lucruri care înseamnă pentru noi ceva, nu sunt lucruri de designer, scumpe. Nu avem această obișnuință să ne dăm lucruri materiale, mai mult lucruri care au o însemnătate. Noi, la zilele de naștere, avem o regulă: nu spunem noi ce vrem, ci îi lăsăm pe ceilalți să ne surprindă.

– Și ai reușit să o surprinzi și anul acesta?

Da, pentru că ea este un copil care nu se uită pe internet la orice. Este un copil care are timpul limitat pe dispozitive. Ne-am ocupat foarte îndeaproape de ea și nu am scăpat-o din mână, încă. Sperăm să nu se întâmplă.

Mikaela, fiica prezentatoarei de la Antena Stars, atrasă de make-up

– Nu are momente când se răzvrătește ca adolescentele?

Nu! Extraordinat de rar vrea să-i fac dungi la ochi, extrem de puțin machiaj și în niciun caz la școală. Pentru că la școală trebuie să aibă o anumită ținută și nu are voie cu machiaj. Nici eu nu sunt o persoană care să o încurajeze să poarte machiaj tot timpul. Are doar 13 ani, este încă un copil.

– Am văzut în pozele de la ziua ei că a fost ușor stilizată.

Da, acolo are machiaj. Îi place să își deseneze în special pistrui. Mi se pare mult mai ok să o supraveghez eu sau un make-up artist, decât să se machieze pe ascuns. Pentru că toți adolescenții fac asta. La ea la școală sunt fete care merg îmbrăcate în toate felurile, care se machiază cu tot felul de lucruri și chiar nu aș vrea să… ei sunt copii și oricum vor face lucrurile pe care le doresc, pentru ei.

Ea nu va fuma pentru că știe că este un lucru care nu îi face bine. Am avut cu ea o discuție în care i-am explicat de ce nu este ok. Eu, nefumând o foarte mare perioadă din viața mea, a și avut un exemplu pozitiv în sensul ăsta. Nici eu și nici iubitul meu nu fumăm. Eu nu vreau ca și copilul meu să îmi facă mie în contră și să decidă niște lucruri doar ca să se ambiționeze împotriva mea. Ea pe mine nu mă minte niciodată. Și dacă face câte o boacănă vine și spune: `mami, uite am făcut asta`.

Ultima boacănă a fiicei Iuliei Albu

– Care este ultima boacănă pe care a făcut-o?

A luat o notă proastă la școală. La noi orice este sub 8 este o notă proastă. Nu poți să știi niciodată în ce direcție evoluează povestea asta cu examenele și cu învățământul. Sau ce lege va da Ministerul Educației mâine și cum se va mai intra la liceu în viitorul apropiat sau îndepărtat. Lucrurile se schimbă de la an la an și este bine să aibă note mari. Sunt lucruri pe care le face orice copil. Nu ne-a făcut probleme deosebite.

– Ești o mamă exigentă?

Nu sunt absurdă, dar sunt o mamă care i-a explicat foarte clar că în viață trebuie să înveți ca să ajungi undeva. Și este foarte important să faci lucrurile în care crezi cu adevărat și nu să faci lucruri doar pentru că îți spun alții că trebuie să faci.

De ce a ales jurata de la Splash! Vedete la apă o școală de stat pentru unicul ei copil

– Pentru viitorul ei profesional ați discutat?

Fiind clasa a VII-a vorbim în primul rând despre liceu. Liceul, din punctul meu de vedere, este foarte important. Eu aș vrea să urmeze un liceu foarte bun. Nu aș vrea să meargă la un liceu privat, aș vrea tot la stat. Ea și acum merge la o școală de stat. Nu cred în școlile private în România. Cred în școli private la Londra, în America.

– De ce spui că nu crezi în școala privată?

Pentru că în România instituțiile de învățământ private sunt axate pe a scoate pe bandă rulantă oameni cu diplomă, și nu de a căuta performanța. Există oameni care fac la particular și sunt foarte buni profesional ulterior. Dar știu și un caz, un taximetrist, care făcea cinci facultăți în același timp. Psihologia și Dreptul în același timp. Mi se pare ridicol.

– La liceu spre specializare ai vrea să meargă?

Mi-am plăcea să meargă la un liceu bilingv. Mi-a plăcea să meargă la George Coșbuc. Este liceul pe care l-am făcut eu. La momentul când l-am terminat eu era cel mai bun liceu. Dar asta nu înseamnă că, dacă ea va dori să meargă la liceul de lângă școala ei, care este și acela bun, Caragiale, nu va avea înțelegere din partea mea.

”Dacă nu va dori să aibă o viață publică, nu va avea”

– Ți-ar plăcea să facă artă, modă ce faci și tu?

Eu nici nu știu dacă pot să mă descriu doar profesând în domeniul modei, pentru că ce fac acum este mai mult pe entertainment, chiar dacă am propriul brand de bijuterii și haine. Este o limitare să te axezi doar pe modă. Aș vrea ca ea să facă orice îi place, nu pot să o îngrădesc deloc. Nu am pretenția să îmi calce pe urme. Ea trebuie să fie ea și atât și știe foarte bine lucrul ăsta. Dacă nu va dori să aibă o viață publică, nu va avea. Ea abia anul trecut a avut cont de Instagram, care a fost și închis. A fost un copil care nu prea a fost expus ca alți copii de celebrități.

– Ce s-a întâmplat, că tot spuneai de contul de Instagram?

Nu știm. Pur și simplu a fost închis. Instagram nu ne-a dat niciun indiciu. Habar nu am. Dar nici nu mai contează. Noi nu am perceput-o ca pe o pierdere uriașă, chiar dacă avea foarte mulți followers. Viața nu se învârte în jurul Instagramului.

S-a întâlnit Mikaela Albu cu tatăl de ziua ei?

– S-a văzut cu tatăl de ziua ei?

Pot spune doar că nu s-au văzut de ziua ei. În viața oricărui copil este firesc să existe o mamă și un tată și oamenii, în general, ar trebui ca după un divorț să se înțeleagă bine de dragul copiilor și să le asigure tot ce este mai bun. Și asta se întâmplă în tot mai multe cazuri. Mai ales că legea te obligă la custodie comună. Eu cresc acest copil și grija ei este tot ce mă preocupă.

– Te-ai gândit ca noul tău partener să îi fie ca un tată? Poate chiar să îi spună ”tată”?

Eu cred că tată este cel care te crește, nu cel care te face. De aceea și sunt pro adopție. Chiar mă gândesc ca, la un moment dat, să adoptăm și noi un copil. Eu cred că fiecare copil are nevoie de o figură paternă în viață. Chiar dacă nu o pot avea, pentru că tatăl lor a decedat sau este în altă țară. Eu cunosc foarte mulți copii, mai ales acum de când filmez I.A. cu Stil pe Antena Stars, care se axează pe cei mici și văd povești incredibile. Și fiecare poveste de viață a lor este o lecție pentru mine.

Iulia Albu, la un pas de adopție

– Referitor la ideea adopției, ai luat în calcul serios cu partenerul tău?

Da, ne-am gândit și mă gândeam și eu dinainte să îl cunosc pe el, că mi-ar plăcea să adopt un copil.

– Ați demarat ceva în acesta sens deja?

Nu. Din păcate a rămas în stadiul de plan. Copiii nu sunt aceste jucării cu care să te joci sau pe care să le colecționezi. Și pentru mai mulți copii trebuie să mai ai și mai mult timp, ceea ce, în momentul de față, este imposibil. Pentru moment am preferat să fiu onestă și să îmi dau seama care sunt punctele de implicare. Știu foarte multe povești ale celebrităților care au adoptat copii și nu au avut timp să se implice și lucrurile nu au ieșit fantastic.

– Te-ai gândit la adopție cu partenerul tău pentru că nu mai vrei sau nu mai poți face copii?

Pot să fac copii, nu am nicio problemă în sensul ăsta. Eu aș vrea să mai am un copil, să mai fac un copil și încă unul să îl adopt. Idealul meu ar fi să am trei copii. Nu știu când, programul este full.

– Cu cât trece timpul mai vezi realizabil acest vis?

Cu siguranță. În familia mea nu au fost probleme de acest gen. Că nu îmi doresc să îl fac acum este adevărat, că nu pot este altceva. Eu cred că nimeni nu este pregătit pentru un copil, indiferent la cât îl face, la 20 sau 50 de ani. Plus că avem experinență deja și abia așteptăm să facem greșeli noi.

– Partenerul tău nu are copii, bănuiesc că și-ar dori și el să devină părinte…

Iubitul meu o tratează pe Mikaela de parcă ar fi fiica lui oricum, adică nu există diferențe. Am văzut tați care nu își tratează copiii așa cum o tratează el pe ea.

Iulia Albu, mireasă în biserică sau ba?

– Mireasă te mai vezi?

Nu am avut nicio pasiune deosebită pentru rochiile albe. Nu consider că nunta te ține legată de o persoană și nici nu cred că îmi doresc să fiu în felul ăsta legată de cineva. Nu în sensul tradițional românesc al căsniciei.

– Poate o cununie în biserică, o binecuvântare?!

Mie nu îmi place slujba din biserică pentru că spune cumva ca soția să își asculte bărbatul și să îi fie supusă. Nu îmi place treaba asta. Poate, doar dacă am scoate acest pasaj, că bănuiesc că se poate… Se pot face amendamente totuși. Rămâne de investigat.