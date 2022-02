Iulia Bucur, interpretă de muzică populară, a adus pe lume primul său copil: „Nu-mi venea să cred”

Iulia Bucur, interpretă de muzică populară, a adus pe lume primul său copil, prin operația de cezariană. Micuța Eveline Maria este perfect sănătoasă.

Din nefericire pentru artistă, soțul său nu a putut să asiste la naștere, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus.

Iulia Bucur: „Am plâns foarte mult”

Cântăreața a mărturisit faptul că nașterea fetiței ei a fost cel mai emoționant moment din viața sa. S-a obișnuit repede cu rolul de mămică și

Iulia Bucur și soțul său au decis să anunțe abia acum fericitul eveniment, deoarece au vrut mai întâi să se adapteze în noua formulă. Artista nu se considera pregătită pentru a răspunde tuturor felicitărilor venite din partea celor care o îndrăgesc.

„Totul a decurs foarte bine, am fost foarte emoționată. Am plâns foarte mult, nu mi-a venit sa cred când mi-am văzut minunea. Sunt niște momente unice și mă bucur din tot sufletul ca am devenit si eu mămica.

Sincer, nu pot să descriu în cuvinte. Plângeam și nu-mi venea să cred că este fetița mea. O întrebam pe doamna de la neonatologie care mi-a adus-o: ‘Chiar e fetița mea, chiar e reala?!’. Am crezut că visez!

Din păcate având în vedere perioada prin care trecem, tăticul nu a avut voie să asiste la naștere, dar a avut norocul să o vadă la jumătate de oră după. ”, a declarat Iulia Bucur pentru Star Popular.

Cum au fost pentru Iulia Bucur primele zile alături de micuță

Artista recunoaște că, la început, i-a fost teamă de clipele în care va rămâne singură cu Eveline Maria, după ieșirea din spital. Iulia Bucur primește ajutor din partea soțului, care este foarte implicat în creșterea fiicei sale.

„Sincer, am venit cu teamă acasă, la spital știam că sunt profesioniști, în caz de ceva, și pot apela la orice oră. Ne-am descurcat. Au fost grele primele nopți, trebuie să recunosc.

Nemaiavând copii, nu am știut cum să procedăm. După câteva zile eu zic că începem să ne cunoaștem și să fie tot mai ok.”, a adăugat artista.

Părinții și socrii Iuliei Bucur s-au oferit să le vină în ajutor proaspeților părinți, însă, cel puțin pentru o perioadă, aceștia au preferat să fie pe cont propriu.

„Au vrut sa vină părinții, socrii, dar le-am zis ca momentan ne descurcăm și să ne mai lase puțin să ne adaptam. Mi-e și frică având în vedere perioada prin care trecem”,