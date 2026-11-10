Iulia Curea a dat cărțile pe față după ce a preluat-o pe CSM București: ”Nimeni nu vrea să-și asume așa ceva”

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Aflată în staff-ul Bojanei Popovic, Iulia Curea (44 de ani) va asigura interimatul la echipa de handbal feminin CSM București. Aceasta va sta pe banca ”tigroaicelor” cel puțin până la finalul anului, însă, în funcție de rezultate, ar putea rămâne și până la încheierea sezonului.

Iulia Curea, prima reacție după ce a devenit antrenor principal la CSM București

La scurt timp după ce a fost instalată pe banca tehnică a lui CSM București, după , Iulia Curea a explicat de unde a venit căderea echipei și a recunoscut că este un moment dificil în care ajunge la conducerea ”tigroaicelor”.

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”E un moment foarte greu, atmosfera e încărcată, este firesc. Nu cred că se aștepta cineva. A fost de comun acord, asta a fost înțelegerea lor, nu am luat parte la discuții. Cred că unele jucătoare încă nu s-au acomodat, e adevărul. S-a schimbat nucleul echipei, au venit zece jucătoare noi, sunt destul de multe. Ai nevoie de un pic de timp pentru a se acomoda.

E o situație grea, e greu de explicat exact ce a fost în interiorul echipei. E greu de anticipat și nu ne așteptam. Au afectat foarte mult înfrângerile cu Dortmund și Sola, acolo a fost decăderea noastră. N-am reușit să ne mai revenim, trebuie să oprim ce a fost negativ, înfrângerile acestea dureroase.

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Este cel mai greu moment, este o provocare. Sunt aici de atâția ani, nu există să-ți alegi variante, când vrei tu, dar pentru mine e ok, accept cu inima deschisă. Am încredere în echipă, în mine, în club. Mulțumesc clubului că mi-a dat ocazia asta și are încredere în mine. Trebuie doar să schimb jucătoarele, să le dau un pic de încredere, tot despre ele e vorba. Cred că pot să fac mai mult decât am arătat până acum. Pe hârtie e una, pe teren e altceva. E un moment zero, când iei bătaie, sportul îți dă ocazia ca a doua zi să te ridici”, a declarat Curea, pentru .

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Nimeni nu a vrut să vină la CSM București

Noul tehnician al vicecampioanei României la handbal feminin a mărturisit că nimeni nu a vrut să-și asume riscul de a veni la echipă într-un moment atât de greu, mai ales că vestiarul este rupt și acesta pare să fie și .

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”Pot să stau tot sezonul ca principal, am terminat masterul în vară. Deocamdată am rămas ca principal, vedem ce urmează, s-a întâmplat totul foarte repede. Deocamdată, cred că eu voi fi antrenorul principal al echipei și cu siguranță nu cred că vrea să-și asume nimeni așa ceva, în momentul de față. Merg cu încredere, nu poți să-ți alegi momentele când poți să preiei echipa. Am încredere că putem să ne revenim.

Sunt importante meciurile ce urmează pentru echipă, pentru mine, clubul mi-a arătat susținere. Dar nu vreau să mă gândesc personal la mine, dacă voi câștiga meciurile acestea rămân, dacă nu, nu. Important, pentru mine, e să văd că echipa prestează un joc mai bun”, a spus ea.

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Obiectivul Iuliei Curea pentru finalul de an

CSM București vine după , în Liga Campionilor, dar Iulia Curea nu se gândește la returul de la finalul săptămânii, ci vrea să o ia pas cu pas și își dorește victoria în fața Coronei Brașov, în campionat.

”Singurul lucru pe care pot să-l schimb azi e meciul de mâine, cu Brașov. Nu mă gândesc la Brest, mâine am meci cu Brașov și vreau să-l câștig. Obiectivul meu personal e să am patru victorii în meciurile acestea patru. Nu pot să-mi doresc altceva.

Vedem ce spune echipa, eu asta îmi doresc. Pentru mine, personal, patru meciuri și patru victorii. Trebuie să o luăm pas cu pas, să nu sărim niște etape. Avem campionat, Cupa României, Liga Campionilor. Trebuie pas cu pas”, a afirmat Curea.

Program CSM București în 2026

CSM București mai are de jucat patru meciuri în acest final de an, trei în Liga Florilor și unul în Liga Campionilor. În campionat, ”tigroaicele” sunt pe locul secund în clasament, la un punct în spatele liderului Gloria Bistrița.

În Liga Campionilor, bucureștencele au adunat doar șase puncte în 7 etape și se află pe poziția a patra, cu șanse doar teoretice de a mai ajunge între primele două și a se califica direct în sferturile de finală.