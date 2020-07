Iulia Curea, numită oficial antrenor secund la CSM București: ”Mi-aș fi dorit o altfel de retragere”

Extrema stângă Iulia Curea a decis să-și încheie cariera de jucătoare și a fost numită oficial în postura de antrenor secund la echipa de handbal feminin CSM București.

Ajunsă la 38 de ani, Curea și-ar fi dorit o retragere cu o participare în Final Four-ul Ligii Campionilor, dar EHF a decis să anuleze tot sezonul din cauza pandemiei de coronavirus.

Sportiva care a câștigat Champions League cu CSM București și-a pus ghetele în cui după o carieră de 25 de ani, iar acum vrea să câștige trofeul european și din postura de antrenor.

CSM București a numit-o pe Iulia Curea ca antrenor secund

Principalul Adrian Vasile a dezvăluit că el a fost cel care i-a propus Iuliei Curea să ocupe funcția de antrenor secund la CSM București: ”Mă bucură foarte mult că Iulia va fi antrenor secund și într-un fel mă bucur că am avut această idee foarte bună”.

”Când am primit această ofertă m-am gândit foarte mult, pentru că e o șansă unică pe care nu o are toată lumea. Mă bucur că rămân la CSM, mă bucur că rămân pentru că asta am făcut de mai bine de 25 de ani și iubesc handbalul”, a declarat Iulia Curea.

”Mi-aș fi dorit o altfel de retragere, nu să se oprească brusc așa, dar asta este situația, asta este viața, am acceptat-o, se termină o poveste și începe alta”, a spus noul antrenor secund de CSM București.

”A fost foarte greu de acceptat situația, am vorbit, am fost nervoși, am stat la telefoane, nu putem schimba nimic. Asta a fost, ăsta a fost destinul nostru pentru acest sezon”, a mai afirmat ea.

Deși a trăit clipe extraordinare în carieră, Iulia Curea recunoaște că de departe cel mai important a fost doar unul: ”Momentul în care am câștigat Campions League cu CSM este un vis devenit realitate și la care nu speram”.

Decizia ca turneul Final Four şi sferturile de finală să nu aibă loc în acest an nu afectează startul ediţiei 2020/2021 a Ligii Campionilor. Prima etapă a viitorului sezon va avea loc în 12 şi 13 septembrie, iar în competiţie vor fi angrenate SCM Râmnicu Vâlcea şi CSM Bucureşti. Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc la 1 iulie, la Viena.

