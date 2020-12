Iulia Dumanska și Sonia Seraficeanu, primele reacții după înfrângere: “Suntem unite, dar poate ar trebui mai mult”

România a pierdut cu 20-25 meciul împotriva Croației și rămâne cu zero puncte în clasament. Naționala noastră rămâne cu zero puncte în grupele principale, iar Iulia Dumanska și Sonia Seraficeanu au declarat că nu le rămâne decât să încerce să scoată ceva din aceste meciuri.

“Tricolorele” au avut un început bun de partidă, conducând cu 8-4 în minutul 18, însă apoi a urmat o prăbușire. Croația a avut un parțial de 7-0 prin care a preluat controlul asupra meciului și nu l-a lăsat până la final.

Iulia Dumanska a felicitat unitatea croatelor spunând că și fetele din naționala României se încurajează reciproc, însă poate ar trebui să fie ceva mai mult decât atât:

Iulia Dumanska și Sonia Seraficeanu, primele reacții după înfrângere: “Trebuie să fii unit”

“Felicitări echipei din Croația! Ele au jucat ca și o echipă. Nouă nu ne-a ieșit jocul nostru. Chiar nu știu ce să zic. Este un moment foarte greu pentru toată lumea. Ne pare rău că n-am reușit să facem un rezultat mai bun. Mai avem două meciuri grele. Trebuie să fim unite în continuare și să încercăm să ne revenim.

Am primit multe goluri de pe semicerc. Nu ne-am sincronizat în apărare. Astăzi a fost o zi foarte nasoală pentru noi. Trebuie să ne adunăm. Să încercăm să reparăm greșelile la antrenamente și să jucăm mai bine în meciurile oficiale.

“Mă surprinde echipa Croației. Lipsesc mai multe jucătoare de bază”

Din păcate în prima repriză, croatele au reușit să vină de la 8-4 la 11-8. În atac nu ne-a ieșit mai nimic. Portărița lor a prins mingi foarte greu. Pentru noi este un moment greu. Nu știu ce să zic.

Mă surprinde echipa Croației. Lipsesc mai multe jucătoare de bază și ele arată că se poate întâmpla orice în sport. Trebuie să fii unit, să îți ajuți colegele. Da, este surpriza turneului. Felicitări lor și noi trebuie să ne adunăm și să mergem mai departe.

În opinia mea, noi suntem unite. Ne ajutăm una pe cealaltă, cele care stau pe bancă, ne încurajăm. Nu pot să zic că nu suntem unite. Se pare că trebuie să fim și mai mult de atât”, a spus Dumanska.

Seraficeanu: “Off.. Eu cred că putem mult mai mult”

Sofia Seraficeanu nu își explică căderea din confruntarea împotriva Croației și recunoaște că jocul României are mari carențe, atât în ceea ce privește extremele, cât și în ceea ce privește apărarea:

“Sinceră să fiu și eu aveam așteptări. Am început foarte bine și, din păcate, pentru noi, nu am reușit să o rezolvăm. Probabil nu am avut atât de multă determinare ca și adversarul nostru. Nu ne-au mers atacurile, nu am jucat în viteză, nu am găsit soluții clare pt a marca.

Din punctul meu de vedere, trebuie să luptăm până la capăt. Voi încerca să îmi ajut colegele și mergem până la capăt. Părerea mea este că nu ar fi o problemă atât de mare pauza mai mică dintre meciuri. Avem mai mult timp să ne pregătim pentru confruntarea împotriva Ungariei.

La nivelul extremelor nu am marcat atât de multe goluri. Jocul nostru nu prea merge și vom încerca să reglăm acest lucru. Off.. Eu cred că putem mult mai mult, doar că trebuie să facem tot posibilul să ne ridicăm moralul și să avem altă față.

“Ne-am demoralizat, am avut câteva ratări și adversarul a venit cu mult mai mult curaj”

Mă bucur că am reușit să îmi revin cât de cât. Nu am avut o evoluție atât de bună. Sper să reușim să avem un joc mult mai bun în ceea ce privește atacul și apărarea.

Am avut încredere în noi, ne-am încurajat, dar nu știu ce s-a întâmplat. Ne-am demoralizat, am avut câteva ratări și adversarul a venit cu mult mai mult curaj. N-am știut să ne repartizăm oamenii în apărare”, a spus Seraficeanu.