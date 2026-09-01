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Prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV le-a dezvăluit admiratorilor din online ce reguli are pentru această toamnă. Iulia Pârlea, care s-a iubit în urmă cu ani buni cu fotbalistul Gabi Torje, a spus ce are în plan.

Iulia Pârlea și legile pe care vrea să le urmeze în septembrie

Iulia Pârlea (40 ani) demonstrează că este o jurnalistă ambițioasă și perseverentă. Vedeta este una dintre cele mai frumoase moderatoare din televiziunea românească, având o comunitate mare de fani în mediul virtual. Șatena reușește să fie în centrul atenției datorită felului în care arată, având o siluetă de invidiat pentru multe femei.

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Are o dietă bine pusă la punct și un . Fosta iubită a lui Gabi Torje se menține în formă datorită gândurilor pozitive, chiar dacă a trecut prin momente grele în trecut. l despre separare. Acum, a dezvăluit care sunt legile după care se ghidează.

Pentru luna septembrie și-a făcut o listă scurtă, dar esențială cu lucrurile pe care vrea să le implementeze. Celebra prezentatoare a distribuit mai multe imagini speciale, care au fost însoțite de mesaje motivaționale. Unul dintre acestea face trimitere la faptul că cea mai frumoasă călătorie este cea care urmează să înceapă.

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„Dacă mă costă liniștea, atunci e prea scump”, a scris Iulia Pârlea, pe . În completare a transmis că își dorește să se bucure de viață mai mult și să fie mai prezentă. „Să nu mai uit cât am muncit să ajung unde sunt azi”, a mai adăugat vedeta, în dreptul unei poze în care se află la pupitrul de la Pro TV.

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Regulile prezentatoarei Iulia Pârlea

„Să ascult mai mult ce-mi șoptește inima și mai puțin zgomotul din jurul meu” și „Să fac mai multă mișcare, pentru sănătatea mea – în primul rând”, a mai dezvăluit Iulia Pârlea, pe rețelele de socializare. Vedeta a mai subliniat că vrea să meargă doar în locurile unde sufletul ei găsește mereu liniște și odihnă.

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O altă regulă arată că vrea să fie „mai aproape de oamenii care mi-au arătat ce înseamnă prietenia adevărată”. Mai mult, frumoasa prezentatoare și-a propus ca în luna septembrie să nu mai compare drumul pe care merge cu cărările altora. Totodată, șatena vrea să aibă mai multă încredere în energie și vibe, nicidecum în scuze.

„Ce e menit pentru mine o să traverseze oceane, distanțe și dubii”, a ținut să mai adauge Iulia Pârlea. Această regulă face referire cel mai probabil la faptul că nu are un iubit în prezent. Internauții au reacționat în număr extraordinar de mare la aceste îndemnuri pe care moderatoarea vrea să le implementeze încă din prima zi de toamnă. Cu siguranță, toate îi vor ieși ca la carte!