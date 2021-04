Iulia Sălăgean, replică acidă la adresa Biancăi Drăgușanu. Prietenia lor s-a stricat definitiv

Iulia Sălăgean a venit cu o replică acidă la adresa Biancăi Drăgușanu, după ce fosta prezentatoare TV a postat un mesaj care o atacă direct. Fosta soție a omului de afaceri Alex Bodi a mărturisit că prietenia dintre ele s-a stricat definitiv și nu mai e cale de întoarcere.

Cea de-a doua soție a afaceristului din Mediaș nu înțelege care este motivul pentru care vedeta este deranjată de interviul pe care l-a acordat recent pentru că nu a vorbit despre ea sub nicio formă. În plus, blondina spune că fosta asistentă TV se vorbește singură de rău.

Mai mult decât atât, Iulia Sălăgean o numește pe Bianca Drăgușanu „șefa combinațiilor”, precizând că în urmă cu doi ani a fost atacată în repetate rânduri prin intermediul rețelelor de socializare. Fosta soție a lui Alex Bodi susține că are mesaje din trecut în care era jignită de fosta lui Victor Slav.

Iulia Sălăgean, atac dur la adresa Biancăi Drăgușanu. Ce i-a reproșat divei

„Mare-i grădina lui Dumnezeu! Dar crezi că făcea referire la mine? Vreau să o citez pe fosta mea prietenă, șefa combinațiilor: „O persoană care vorbește urât despre alta, de fapt vorbește despre ea însăși…”. Cam urât să vorbești așa despre propria ta persoană, nu?

Și să o mai faci și pe contul tău de Instagram. Eu știu de ce? Nu știu ce ar fi deranjat-o din ce am declarat eu sau din interviul meu. Am spus că așa cred eu, că oamenii văd asta sau consideră asta, dar eu personal nu am auzit-o pe ea spunând asta.

Dar de susținut în InstaStory-uri, acum doi ani, da. Ea ataca prin intermediul Instagramului cu această acuzație, că eu o copiez pe ea, cu toate că pe atunci eu îmi vedeam de treaba mea. Era chiar proaspătă relația ei cu Alex.

Nu a existat vreun război între mine și ea, dar ea ținea mereu să atace, cum face și acum, prin intermediul Instagramului. Cred că mai și am, dacă stau bine și mă uit în telefon, mai am story-urile ei pentru că, la fel, mi le trimiteau oamenii pe Instagram”, a spus Iulia Sălăgean pentru Antena Stars.

Frumoasa blondină și Bianca Drăgușanu nu mai păstrează de mult legătura, fiind de părere că fosta prezentatoare TV nu are curaj să-i spună verde-n față ceea ce crede. Iulia Sălăgean crede că diva nu este deloc puternică și stabilă, așa cum vrea să pară în online.

Fosta soție a lui Alex Bodi susține că fosta sa prietenă are probleme psihice dacă nu recunoaște anumite lucruri și fapte din trecut. Tânăra crede că cea de-a treia parteneră a afaceristului are „scăpări de memorie, este perversă și mincinoasă”.

„Nu, nu mi-a mai scris nimic. Ce ar putea să-mi mai spună? Nu vezi că se folosește de Instagram? Știe unde locuiesc, ducem fata la aceeași grădiniță. Când nu ai ce să spui în fața unui om, te cobori la nivelul copiilor de clase primare. Nu dă dovadă de o femeie puternică și stabilă.

Ai spus că l-a șters, nu? Ce mai pot zice eu? Faci o postare și după aia o ștergi. Stilul ei. Ea mai făcea chestii de genul să ia presa sau anunță ea presa. Pe mine nu m-a mișcat cu nimic, nu m-a atacat cu nimic, nu mă interesează părerea ei, poată să și-o spună în oglindă.

O să am eu să-i spun mai multe. Pe mine nu m-ar opri nimic. Dacă aș avea să îi spun cuiva ceva, îi spun. Nu știu ce o oprește”, a completat Iulia Sălăgean, mai arată sursa menționată anterior.