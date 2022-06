Iulia Vântur a ales destinația pentru luna de miere. Dezvăluiri despre nuntă, viața în India și visuri ascunse

Strălucitoare și parcă mai frumoasă ca niciodată, Iulia Vântur a apărut la petrecerea VIVA cu un zâmbet uriaș pe figură. Abia a făcut doi pași că niște puștoaice s-au repezit asupra ei. Poze, poze și iar poze. Într-un final, fără să dea niciun semn că ar fi deranjată de popularitatea pe care o are – și la care nu se aștepta -, Iulia Vântur a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre viața ei.

Ce spune Iulia Vântur despre Bollywood și căsătorie, după ce s-a mutat în India pentru Salman Khan

Îmbrăcată într-o rochie aurie, cu a fost una dintre prezențele care au furat toate privirile la petrecere. Și nici nu ar fi putut fi altfel: are un zâmbet perfect și cu un corp care poate provoca doar invidia femeilor și admirația bărbaților.

Blondina care face furori la Bollywood a vorbit cu FANATIK despre viața ei din India, despre visurile sale și despre dorințele pe care le are vizavi de carieră, rolurile pe care ar fi visat să le facă și diferențele dintre filmele indiene și cele de la Hollywood. Dar Iulia Vântur nu a ocolit nici subiectele legate de viața personală, recunoscând că visează să ajungă în Bora Bora în luna de miere. A păstrat discreția despre relația cu celebrul actor Salman Khan și recunoaște că inclusiv părinții au renunțat să o întrebe când se așează la casa ei.

Iulia Vântur adoră filmele de acțiune: ”Mă văd într-un rol negativ”

– Când te vom vedea în filme românești?

Nu știu când o să joc în România. De curând am primit o propunere pentru un film de scurtmetraj, dar care se filmează în India. Culmea! Dar fix atunci nu pot, nu îmi permit datele, mi-ar fi plăcut. Oricum sunt deschisă pentru roluri din România, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla.

– Ce rol ți-ar plăcea să faci?

Sincer, nu mă gândesc la un rol anume, pentru un actor orice rol e provocator pentru că reușești să descoperi așa cât mai multe valențe ale tale, ca personalitate, ca om. Dar atunci când citești un script îți dai seama dacă te vezi în acel rol sau nu. Dar mie îmi place foarte mult acțiunea. Am filmat acum doi ani pentru un film de acțiune și înțeleg că se va face și serial.

Îmi place să mă lupt, o, da! Mult de tot, sunt o luptătoare. Mi se par foarte provocatoare și mult mai interesante rolurile negative. Mă văd într-un rol negativ.

Și-ar fi dorit rolul lui Al Pacino din Pact cu Diavolul

– În ce film ți-ai fi dorit să joci?

Mi-ar fi plăcut să joc în Sweet November, cu Charlize Teron și Keanu Reeves, îmi plac foarte mult amândoi actorii. Sau Pact cu Diavolul, să fie și Al Pacino. Aș fi vrut rolul lui Pacino. Un diavol femeie, mai bine! Atâta vreme cât simți scriptul respectiv și atâta vreme cât ai vrea să explorezi caracterul respectiv, mi se pare perfect.

– Care este diferența dintre Bollywood și Holyywood?

Filmele de la Bollywood sunt altfel. Au mult dramatism, e mai complex cumva decât ce se face la Hollywood. La Bollywood se cer anumite abilități. De exemplu, pentru un bărbat trebuie să arate perfect, six-pack obligatoriu…

Trebuie să știi să dansezi, să lupți. Asta doar ca să poți să intri în industrie. Pentru femei, la fel. Mi se pare că vârsta e foarte importantă. Diferența dintre filmele de la Bollywood și cele de la Hollywood e mare, la Hollywood vârsta este acceptată mai ușor, există foarte multe roluri pentru femei trecute de prima tinerețe. În Bollywood, eroinele sunt tinere.

E foarte frumos în filmele de la Bollywood e că întotdeauna au o lecție, o morală și asta mi-a plăcut mereu. Nu sunt doar divertisment, au și un mesaj important. Bollywood-ul e parcă mai colorat, mai viu.

Iulia Vântur, despre India! Mâncare bună, dar tot mai delicioase sunt… sarmalele mămicii

– Curry sau sarmale?

Îmi place India și mâncarea de la ei. Dar între curry și sarmale, aleg sarmalele. E mâncarea pe care o face mama și nu poți să te pui cu ce face mama.

– În ce castă te-ai vedea în India?

Nu mi-aș dori să fac diferențe în genul castelor. Eu înțeleg că e cultura lor, dar mi se pare că nu se mai ține cont atât de mult de asta, de sistemul de caste. Mai sunt familii tradiționaliste, care vor să își căsătorească fetele în familii de aceeași castă, dar în ultimii ani mi se pare că oamenii au înțeles că trebuie să fie mult mai deschiși și că ceea ce este în suflet e important decât aceste norme.

Unde vrea să facă luna de miere Iulia Vântur

– Dacă te-ai căsători mâine, ai merge în luna de miere să admiri Taj Mahal-ul?

Nu! Am văzut Taj Mahal-ul, e foarte frumos, dar nu îl văd ca destinație de lună de miere. Eu, când eram mai mică, adolescentă, am văzut un loc superb: Bora Bora. Nu am ajuns încă, cumva pentru că am păstrat-o ca destinație de lună de miere.

– Nu te-au întrebat încă părinții de nuntă? Sau nu te mai întreabă?

Până la un moment dat, ca toți părinții, mă întrebau când o să fac pasul. I-am zis mamei așa: `Mama, vrei să fiu fericită sau căsătorită`? Că dacă vrei să fiu căsătorită, am zis: acum mă căsătoresc. Mi-a zis că vrea să fiu, totuși, fericită. (râde, n.red).

Iulia Vântur: ”Să nu-i spui lui tata”

– Care e cea mai mare dorință a ta, la ce visezi în momentul în care te duci la culcare?

Îmi doresc ca Până la sfârșitul vieții mele. E o dorință legată de oamenii dragi mie, să îi am aproape.

– Cine ți-e cel mai drag om?

Mama! Dar să nu îi spui lui tata, că… (râde, n. red.)! Mama și tata, evident. Evident pentru că sunt fată, sunt femeie, normal că sunt mai apropiată de mama, așa, ca între fete!