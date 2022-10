Iulia Vântur, avertisment pentru Cătălin Măruță! Salman Khan nu se joacă și e gelos: ”S-ar putea să… primești”

Iulia Vântur, întoarsă în România pentru o scurtă perioadă de timp, a trecut și prin emisiunea lui Cătălin Măruță. Supusă mai multor provocări, acceptate fără să stea prea mult pe gânduri, frumoasa vedetă ajunsă star la Bollywood i-a amintit prezentatorului de la Pro TV că are un iubit gelos.

Salman Khan e gelos? Cum l-a avertizat Iulia Vântur pe Cătălin Măruță, în direct

Iulia Vântur s-a mutat din România în India, Are de mai mulți ani o relație discretă cu Salam Khan, despre care produce și un documentar, dar nu uită să revină pe meleagurile natale.

Recent, s-a întors în țară unde are mai multe lucruri de rezolvat. De altfel, ea a mărturisit că mama sa a speriat-o în ultima vreme, pentru că nu s-a simțit foarte bine.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Iulia Vântur a dezvăluit unde a călătorit în ultimele luni, dar și că și-ar dori să aibă un spectacol în orașul natal.

„Unde am mai fost? Londra, Dubai, Turcia, State, am avut turneul. Nu știu, am călătorit în lung și în lat. Mi-ar plăcea să am și în Iași, Constanța.

Îți dai seama ce frumos ar fi să am un concert la Iași, în orașul meu natal? Ce mândră aș fi, cred că ar fi cel mai important concert pentru mine. Eu cânt în Hindi, asta e specialitatea mea. Aș putea să când Trandafir de la Moldova”, a spus Iulia Vântur la Pro Tv.

Avertismentul pe care care Cătălin Măruță: „S-ar putea să….primești”

Iulia Vântur a participat și la „Roata Provocărilor”, unde a fost pusă în situația de a dansa 30 de secunde pe o melodie în hindi. Blondina a îndeplinit cu brio provocarea, iar Cătălin Măruță i s-a alăturat.

Ulterior, a întrebat-o pe artistă dacă pot sa danseze și pe o melodie mai lentă, de pildă un blues, și dacă au astfel de muzică în India.

„Am o întrebare, dacă se poate, acolo aveți și blues-uri? Adică putem să dansăm ți un blues sau nu mai din astea, zbuciumate, piese?”, a întrebat Cătălin Măruță.

Iulia Vântur l-a ascultat cu atenție, însă a ținut să-i amintească, cu zâmbetul pe buze, că

„Da, dar s-ar putea să primești un blues aici”, a spus Iulia Vântur, arătând spre zona feței.

Iulia Vântur a vorbit despre cea mai penibilă întâmplare trăită pe vremea în care lucra în televiziune

De altfel, Iulia Vântur a povestit și cea mai penibilă întâmplare prin care a trecut pe vremea în care lucra în televiziune. Atunci când prezenta Dansez pentru tine alături de Ștefan Bănică, fostul soț al „Zânei Surprizelor”, a făcut o gafă care a urmărit-o mulți ani.

„Am ocazia să vă explic acum. După atâția ani de zile, în care s-au spus diverse, am ocazia acum, la Măruță, să-mi facă dreptatea și să-mi spun adevărul. Eram la Dansez pentru tine, ediție specială și ofeream toate premiile pentru concurenții noștri.

Erau atât de multe și toată seara aia am spus: ‘Și mai avem o surpriză. Și mai avem o surpriză’. La un moment dat, când vorbeam, Mona Segal îmi explică în cască că mai avem o surpriză și eu am zis: ‘Și aici la Surprize, Surprize!’. Pentru că era surpriză după surpriză. Dar eu nu m-am crezut niciodată la Surprize, Surprize, știam că sunt la Dansez pentru tine”, a povestit Iulia Vântur.

Cât despre Ștefan Bănică, a spus, râzând, că cel mai probabil el era deja obișnuit să audă astfel de formulări acasă, astfel că nu a fost nimic în neregulă.

„El era obișnuit cu surprize de genul ăsta. A avut el o surpriză acasă, probabil”, a afirmat Iulia Vântur.

Iulia Vântur a vorbit despre tatăl lui Salman Khan: „Să-i dea Dumnezeu putere și să trăiască cât mai mult”

Totodată, Iulia Vântur a vorbit și despre părinții lui Salman Khan, la adresa cărora a avut numai cuvinte de laudă. Vedeta l-a descris pe tatăl iubitului său.

„Tatăl lui este o legendă în industrie, ca scriitor. Doamne ajută să-i dea Dumnezeu putere și să trăiască cât mai mult, e un om extraordinar, un om de la care ai ce să înveți.

El este cel care a reușit, împreună cu mama, părinții lui sunt extraordinari și au reușit să construiască o familie atât de unită și atât de frumoasă.

Tatăl lui, cu numele pe care îl avea, e atât de bun. Este un scriitor legendar în industrie. El reușea să vândă filmele cu numele lui pe afiș”, a susținut Iulia Vântur.