Totul despre întâlnirea cu Ricky Martin. Iulia Vântur, dezvăluiri exclusive pentru FANATIK: „Unul dintre cei mai frumoși oameni”

Iulia Vântur a acaparat atenția tuturor în urma spectacolului grandios pe care l-a susținut în Dubai, unde a făcut show pentru Ricky Martin! Vedeta l-a și întâlnit, s-a pozat cu artistul și au schimbat câteva vorbe. Cântăreața a vorbit despre momentul pe care nu-l va uita niciodată, în exclusivitate pentru FANATIK!

Iulia a mărturisit, pentru FANATIK, că a fost marele ei vis să cânte în deschiderea unui concert marca Ricky Martin și ne-a povestit, totodată, cum este în realitate muzicianul portorican.

„Am scris în aer și am semnat că voi fi acolo, iar Universul a aprobat”

„A fost un vis devenit realitate. Am manifestat asta de mulți ani, am scris în aer și am semnat că voi fi acolo, iar Universul a aprobat. Ricky Martin este artistul meu preferat, din adolescență. Cine mă cunoaște sau cine mă urmărește pe Instagram știe cât de mult îl iubesc pe Ricky Martin. Am fost în culmea fericirii când am aflat că echipa lui Ricky Martin și organizatorii show-ului m-au ales pe mine să fac parte din show.

Mai ales când m-am văzut pe afiș alături de favoritul meu, Ricky Martin. Fiecare show pe care l-am făcut m-a adus aici. Feedback-ul excelent primit după show-ul pe care l-am făcut la Coca Cola Arena, în Dubai, în deschiderea lui Jason Derulo mi-a adus acum oportunitatea de a cânta în show-ul lui Ricky Martin”, ne-a spus Iulia Vântur.

, care s-a și fotografiat cu Ricky Martin, a mai spus că se aștepta să fie un om extrem de plăcut, însă acesta i-a întrecut orice așteptare.

Cum e Ricky Martin în realitate: „A fost foarte cald cu mine, foarte prietenos”

„Mi-am imaginat că este un om foarte plăcut, însă m-a impresionat căldura lui. Este unul dintre cei mai frumoși oameni pe care i-am cunoscut, din toate punctele de vedere. A fost foarte supportive (n. red.: traducere și adaptare din engleză: plin de susținere) și cald cu mine, foarte prietenos.

M-a făcut să mă simt auzită. Sunt fanul lui pe viață! Sunt recunoscătoare pentru șansa de a-l cunoaște, de a cânta pe aceeași scenă. Și aștept, cu drag, următoarea întâlnire cu el”, ne-a relatat Iulia Vântur despre întâlnirea cu Martin.

Cântăreața care face furori în India și, mai nou, pe întregul mapamond, a mai declarat că mai are spectacole de susținut, în preajma Crăciunului, dar că de Revelion nu ia niciun show.

„În preajma Crăciunului, da, voi avea spectacol, însă, de regulă, nu iau show-uri în noaptea de Revelion. Ar trebui să fie ceva special. De exemplu… să cânt pe scenă cu Ricky Martin (râde copios!)”, a adăugat Vântur.

Iulia, fascinată și de Guns N’ Roses și Jennifer Lopez

Iulia ne-a mai zis și în deschiderea căror alți artiști renumiți i-ar plăcea să cânte. Vântur spune că, indiferent de numele grele din showbiz care i-ar propune să facă parte din evenimentele lor, cel mai important este să existe o conexiune între ea și public.

„Ricky Martin era primul pe lista mea. Poate Guns N’ Roses (eram fană în copilărie) – am cântat pe aceeași scenă, însă la o zi distanță, pe Etihad Arena, în Abu Dhabi. Jennifer Lopez mai e super performer, Coldplay face super show plus experiență și conexiune cu publicul. Admir, respect majoritatea artiștilor, dar cred că foarte important este publicul în fața căruia cânt, pentru că tot schimbul de energie se întâmplă între mine și public”, a încheiat Iulia Vântur, pentru FANATIK.