Iulia Vântur, dezvăluiri inedite despre relația cu Salman Khan. Cum s-au cunoscut cei doi, de fapt: ”Așa a fost să fie”

Iulia Vântur, dezvăluiri inedite despre relația cu Salman Khan. Cum s-au cunoscut

Iulia Vântur si Salman Khan sunt împreună de mai bine de 13 ani. Multe speculații au învăluit povestea lor de dragoste, dar Iulia a căutat întotdeauna să-și păstreze relația departe de ochii publicului.

S-a zvonit că faimosul actor indian i-a fost prezentat chiar de Marius Moga, prin 2011. Iulia și Marius au format un cuplu timp de patru ani, înainte ca aceasta .

Fosta prezentatoare TV a povestit în cadrul unui interviu cum s-a întâmplat, de fapt, prima întâlnire cu actorul de la Bollywood. Se pare că cei doi s-au întâlnit pe un teren neutru.

„Dar eu nici măcar nu m-am întâlnit cu el în India, ci ne-am întâlnit pe un teren neutru. Şi a fost chiar o întâmplare. Deci, aşa a fost să fie. Cunoşti unii oameni şi apar în viaţa ta pentru că aşa e să fie”, a declarat Iulia Vântur, acum ceva timp, pentru

Iulia Vântur preferă să păstreze discreţia: „Am încercat să stau departe de acest subiect”

Știrile despre o . În martie, un nou articol din presă a alimentat aceste speculații atunci când actorul a fost surprins alături de o altă femeie. Ulterior s-a aflat că aceasta era o actriță, alături de care Salman Khan lucrează la filmul „Tiger 3”.

Tocmai de aceea, Iulia Vântur preferă să păstreze discreția când vine vorba despre povestea lor de dragoste.

„Evident că suntem OK. Eu am încercat să stau departe de acest subiect pentru că ţin la intimitatea mea, plus că s-a speculat atât de mult pe acest subiect că orice aş spune se interpretează.

Suntem foarte bine, evident. Ştiu că există o curiozitate cu privire la acest subiect, însă, curiozitatea mea nu merge atât de departe”, a mai spus Iulia Vântur pentru