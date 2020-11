Iulia Vântur, mesaj plin de recunoștință. Ce spune iubita lui Salman Khan despre anul 2020

Iulia Vântur și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu un mesaj de recunoștința. Iubita actorului indian Salman Khan a făcut declarații neașteptate despre anul 2020.

Frumoasa blondină este foarte activă în mediul online, unde are urmăritori din toată lumea. În prezent, aceasta locuiește în India, renunțând la cariera ei din România de dragul iubirii.

Iulia Vântur, fostă prezentatoare de televiziune, actriță și model, s-a mutat în India în anul 2012. La mii de kilometri depărtare de casă, și-a găsit sufletul pereche, pe cel mai celebru star la Bollywood, actorul, producătorul și cântărețul Salman Khan.

Iulia Vântur, mesaj plin de recunoștință în mediul online

Iulia Vântur obișnuiește să își surprindă fanii cu mesaje emoționante și pline de optimism. Recent, frumoasa blondină a simțit nevoia să le transmită fanilor un mesaj cu privire la anul 2020, care, deși a fost un an dur și plin de evenimente nefaste, ne-a dat multe lecții de viață.

Mereu cu zâmbetul pe buze și plină de energie, Iulia Vântur încearcă mereu să le transmită gânduri pozitive urmăritorilor ei de pe rețelele de socializare, cu care menține un contact permanent.

,,Happy Thanksgiving to everyone who feels being grateful today… I’m grateful that I’m alive and healthy, for my family, friends, for the nature, for music and for all the people and lessons I’ve learned this year. 2020 was a harsh teacher but its lessons are big. Everything happens for a reason! I hope u found the ones that will help u grow, that will empower u, will make u stronger and wiser. God bless u all 🤗🙏🏼 I’m grateful for the positive community we are growing here, on #instagram ❤️🙏🏼 Thank u! (O Zi a Recunoștinței fericită tuturor celor care se simt recunoscători astăzi … Sunt recunoscătoare că sunt în viață și sănătoasă, pentru familia mea, prieteni, pentru natură, pentru muzică și pentru toți oamenii și lecțiile pe care le-am învățat anul acesta. 2020 a fost un profesor dur, dar lecțiile sale sunt importante. Totul se întâmplă cu un motiv! Sper că le-ai găsit pe cele care te vor ajuta să crești, care te vor împuternici, te vor face mai puternic și mai înțelept. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți 🤗🙏🏼 Sunt recunoscătoare pentru comunitatea pozitivă pe care o dezvoltăm aici, pe #instagram ❤️🙏🏼 Mulțumesc!)”, a scris Iulia Vântur pe Instagram, în dreptul unul filmuleț lung de aproape o oră, în care le răspundea fanilor ei la curiozități.

Odată cu mutarea ei în India, Iulia Vântur a câștigat mulți fani din toată lumea, frumusețea ei fiind apreciată și peste hotare. Mai mult, cu ajutorul iubitului ei, Salman Khal, prezentatoarea TV a debutat și în industria cinematografiei bollywoodiene.