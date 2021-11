Iulia Vântur, surprinsă alături de Salman Khan, după zvonurile despărțirii. Cum au fost filmați

Iulia Vântur a fost surprinsă alături de partenerul ei, Salman Khan, după ce au existat zvonuri cum că nu ar mai forma un cuplu.

Cei doi au fost filmați la un eveniment monden din India, unde au venit împreună.

După mai multe luni petrecute în România, blondina a revenit în India, acolo unde este stabilită de ceva timp. Vedeta are în plan numeroase proiecte în perioada următoare.

au fost surprinși împreună după ce s-a speculat că s-ar fi despărțit. Se pare că lucrurile merg bine în relația lor, iar recent au fost filmați în timp ce erau la un eveniment din India.

La petrecerea respectivă au participat mai multe personalități mondene. Iulia Vântur a purtat și ea haine tradiționale indiene la acest eveniment.

Fosta prezentatoare TV și partenerul ei au fost surprinși de către fotografii aflați la fața locului. Clipul video a apărut pe rețelele sociale.

În filmare, cei doi coboară din mașina cu care au venit la evenimentul monden. Salman Khan iese primul din autovehicul, urmat de Iulia Vântur.

Iulia Vântur: „Îmi place să petrec timp cu mine”

Iulia Vântur a petrecut câteva luni în România, după mai bine de un an în care nu și-a vizitat țara natală. După ce a petrecut timp alături de cei dragi și s-a distrat, blondina s-a întors în India.

Vedeta a fost surprinsă, la un moment dat, luând masa singură la un restaurant, iar internauții au crezut că nu mai este împreună cu actorul Salman Khan.

Iulia Vântur a mărturisit că îi place să-și petreacă timpul singură, din când în când. are momente în care ia masa singură și este fericită cu acest lucru.

„Mie îmi place să petrec timp cu mine. Să mergi la restaurant singur, fără să te simți jenat, este o dovadă că ești foarte bine cu tine. Mie îmi place să stau la o cafea singură, din când în când. (…)

Păi și cum puteam să fac? Eram pe videocall. Eu mai am și niște lucruri de rezolvat. Vin rar în România, am venit după un an și.

Chiar mai am lucruri de rezolvat și e așa de bine acasă! De data asta am văzut oameni pe care nu i-am văzut de ani de zile. Mereu veneam pe fugă”, spunea Iulia Vântur acum câteva luni, la Vorbește lumea de la Pro TV.