Iulia Vântur, schimbare de look. Cum au reacționat fanii fostei prezentatoare

Fosta prezentatoare de la Pro TV a ajuns recent pe mâna stiliștilor, alături de care a făcut echipă bună pentru o modificare care îi vine foarte bine. Vedeta, care locuiește în India de ani buni, a renunțat la părul șaten.

Iulia Vântur, complet schimbată. Cântăreața are un look diferit, apreciat de internauți

Iulia Vântur are un diferit, după ce a făcut o nouă schimbare. În momentul de față, cântăreața s-a făcut blondă și arată exact ca pe vremea în care debuta pe micile ecrane ale postului din Pache Protopopescu.

„Păr blond”, este descrierea lăsată de vedetă pe pagina de Instagram, în imagine purtând o rochie foarte elegantă. Fotografia, care a fost realizată pentru coperta unui reviste, a fost apreciată în număr foarte mare de fanii din social media.

De asemenea, din imagine se mai poate observa că Iulia Vântur a tăiat puțin și din lungimea podoabei capilare, însă la fel de bine se poate spune că poza este una care aparține trecutului având în vedere descrierea.

„Întoarce-mă în trecut”, apare în dreptul imaginii de pe rețelele de socializare.

Iulia Vântur, despre schimbările adoptate de-a lungul anilor

Iulia Vântur a subliniat că nu este adepta schimbărilor radicale de look și ajunge foarte rar în saloanele de înfrumusețare pentru modificări de acest fel. nu se lasă convinsă ușor să se vopsească sau să se tundă.

„Am spus DA la tot ce am spus NU de-a lungul timpului în materie de look. Nu am vrut niciodată să fiu brunetă, cu bretonul nu am fost niciodată prietenă, am respins din start ideea de a-mi face vreodată vreun tatuaj.

Rar am acceptat un make-up foarte abundent. Și iată-mă astăzi cu toate nu-urile date peste cap și ce bine este”, spunea Iulia Vântur în urmă cu ceva vreme, notează .