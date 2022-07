Iulia Vântur și Andreea Raicu, superbe într-o fotografie. Cum s-au pozat cele două

Andreea Raicu a împlinit luni, 18 iulie 2022, 45 de ani. Fosta prezentatoare a primit mulțimi de urări, din partea celor dragi. Printre persoanele care au ținut să o felicite a fost și Iulia Vântur.

Iulia Vântur și Andreea Raicu, fotografii de colecție

Iulia Vântur i-a scris, pe facebook, ”La mulți ani!” Andreei Raicu, atașând fotografii în care ambele arătau superb și se aflau la un restaurant. De altfel, fosta știristă i-a transmis prietenei sale să aibă parte de multă fericire și pace în suflet.

”La multi ani, draga mea @andreearaicu Sa ai dragoste in suflet, pace in minte si zambet pe fata mereu. Sa te bucuri de tine, de oamenii dragi si de tot ce viata ti-a oferit in dar! Pregateste-te, mai vin! Multe lucruri bune si o imbratisare cu drag”, a scris Iulia Vântur,

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Aceștia au lăsat valuri de comentarii cu ”La mulți ani” și și-au exprimat aprecierea față de Iulia Vântur și Andreea Raicu.

”La mulți frumoși și binecuvântați ani!”/”La Multi Ani cu sanatate alaturi de cei dragi”/ ”La mulți ani frumoși și sănătoși!”, sunt o parte dintre comentariile admiratorilor celor două vedete.

Care este viața Andreei Raicu în prezent

Andreea Raicu este una dintre cele mai iubite personalități din mediul online, în prezent. Fosta prezentatoare de la Prima TV se axează foarte mult pe dezvoltarea personală și dă sfaturi bune urmăritorilor ei de pe Instagram.

Totodată, vedeta promovează pe rețelele de socializare și stilul de viață sănătos. , face mult sport și meditează, îndemnându-și fanii să procedeze asemeni ei.

Andreea Raicu este discretă cu viața personală. Dacă , nu se mai întâmplă astfel și în momentul de față. Sunt zvonuri că ar avea pe cineva lângă ea, însă Andreea Raicu evită să se exprime pe subiect.

Cele mai cunoscute povești de dragoste ale Andreei Raicu sunt cele cu Cristi Chivu și Tudor Chirilă. Cu acesta din urmă, vedeta a avut o relație toxică, iar după despărțire a făcut terapie pentru a trece peste suferință, conform afirmațiilor ei.