Iulian Cristea, atac virulent după U Cluj – Universitatea Craiova 2-1: ”Ei sunt numai pe scandal”

”alb-albaștrilor” în partida U Cluj – Universitatea Craiova 2-1, dar Iulian Cristea i-a dat imediat replica.

Iulian Cristea, răspuns acid pentru olteni după U Cluj – Universitatea Craiova 2-1

La finalul întâlnirii care a deschis etapa a 6-a a play-off-ului din SuperLiga, fundașul Iulian Cristea a fost încântat de revenirea avută de echipa sa și consideră că victoria este una absolut meritată.

”Pot să spun că a fost un gol norocos, un autogol, dar am controlat meciul de la început și până la final. Ne-am creat mai multe ocazii. Cred că au avut primul șut, primul gol, noi am dominat prima repriză, 7-8 cornere, multe ocazii.

Am încercat să ne facem și jocul de posesie. Cred că am jucat foarte bine și am controlat. Nu e că nu vrem să fim sus, dar luăm fiecare meci în parte, ne dorim să ajungem pe o poziție cât mai bună. Am revenit la jocul nostru și arătăm ca atunci când dominam campionatul”, a declarat Cristea, conform .

Cristea, explicații pentru faza cu Lukic

Oltenii au cerut o în minutele de prelungire după un duel între Cristea și Lukic, dar fundașul clujenilor a explicat că nu se putea acorda și i-a acuzat pe adversari că sunt tot timpul porniți pe scandal.

”Ne-am luat la harță dintr-o lipsă de fair-play a lor. Nu așa se câștigă un meci. Ne dă mingea nouă înapoi, fac numai chestii care nu au treburi cu fotbalul, numai pe gură, numai pe scandal. Ne-am obișnuit așa cu ei.

Un duel la cap, îți dai seama că pot cere orice, acum avem și VAR. S-a analizat și la VAR, ce mai putem discuta. Vin cu o grămadă de discuții că ei sunt furați, fotbalul se joacă pe teren și acolo se câștigă”, a spus Iulian Cristea.