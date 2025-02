Iulian Cristea, eliminare stupidă în Universitatea Craiova – U Cluj! Neluțu Sabău a explodat pe margine

U Cluj a avut parte de un meci de coșmar în Bănie. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a făcut un joc modest și poate pierde poziția de lider la finalul acestei etape. Iulian Cristea și Dan Nistor l-au scos din sărite pe antrenorul ardelenilor.

Iulian Cristea și-a lăsat echipa în inferioritate numerică în meciul cu Universitatea Craiova

Mitriță a deschis scorul din penalty pentru Universitatea Craiova în minutul 10. Și clujenii au primit o lovitură de la punctul cu var până la finalul primei părți, însă

Un alt moment-cheie al jocului din Bănie s-a produs în minutul 54. Fundașul de la U Cluj, Iulian Cristea, a văzut al doilea cartonaș galben după o intrare stupidă la mijlocul terenului și a fost trimis la vestiare.

a fost surprins extrem de nervos pe marginea terenului. Antrenorul de la U Cluj l-a titularizat în locul lui Van der Werff pe Cristea în partida cu oltenii și se pare că decizia sa nu a fost deloc inspirată.

Iulian Cristea a venit vara trecută la U Cluj. Fundașul central, în vârstă de 30 de ani, a jucat 30 de partide în acest sezon și a reușit să înscrie un gol. El a mai evoluat în carieră la Gaz Metan, FCSB și Rapid București.

Ioan Ovidiu Sabău: „Nu ne putem permite să fim relaxați”

„Este un meci greu, contra unor jucători cu calitate, care au moral bun. Se creează o oarecare emulație când se schimbă antrenorul. Îl apreciez foarte mult pe Mirel. S-a întors. A fost o perioadă când lucrurile au stat așa și-așa, dar acum se pare că a fost un impact pozitiv.

Au dominat cei de la Craiova, au înscris și 4 goluri. Ne așteaptă un meci extrem de dificil. Și noi arătăm bine. Terenul ne va permite să jucăm ceea ce știm noi să facem foarte bine.

Mă gândesc la cum jucătorii să fie concentrați, să-și fixeze obiective frumoase, ambițioase, să nu intervină acea automulțumire. Aici intervine rolul meu: să-i conving că ne putem stabili lucruri frumoase. Avem și o zi în plus față de adversar, credem că ne putem întoarce cu un rezultat pozitiv de la Craiova.

Ne putem gândi și la o revanșă după ce am pierdut calificarea în Europa la penalty-uri. Ar trebui să fie un imbold, o motivație în plus. Totuși, am ratat un obiectiv important. Am avut posibilitatea la 11 metri să ne calificăm. Am făcut un meci foarte, foarte bun acolo. Nu ne putem permite să fim relaxați. Mergem cu încredere la Craiova”, spunea Neluțu Sabău înainte de meciul de la Craiova.