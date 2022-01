Iulian Cristea pregătise un mesaj după golul cu CFR Cluj, dar accidentarea i-a dat planurile peste cap. Cui ar fi vrut să-i dedice reușita, eroul FCSB-ului

Fundașul central de 27 de ani a reușit să mențină FCSB în lupta pentru titlu, după ce a înscris împotriva campioanei României, CFR Cluj, în ultimele secvențe ale partidei.

Iulian Cristea trece prin cele mai frumoase momente din viață, deși intrase în dizgrația lui Gigi Becali și a fost titular doar pentru că Vinicius s-a întors mai târziu la pregătire.

Iulian Cristea, de la renegat la erou în doar câteva luni de zile la FCSB

Iulian Cristea era pe picior de plecare de la FCSB înainte de venirea lui Edi Iordănescu, însă în mandatul tehnicianului a fost om de bază, deși Gigi Becali nu îl mai dorea la echipă și l-a criticat în mai multe rânduri.

Stoperul a fost titular chiar și în acest cu CFR Cluj datorită faptului că Paulo Vinicius a revenit mai târziu din vacanța petrecută în Brazilia și nu era 100% din punct de vedere al pregătirii.

Golul egalizator marcat „cu sânge” în prelungirile partidei cu CFR Cluj, l-a readus pe la sentimente mai bune și i-a asigurat pentru moment locul de titular: „Trebuie să vină Crețu și Radunovic și gata. Avem fundași centrali. Nu-l avem pe Cristea, care a dat gol și nu-l poți scoate?”, a declarat patronul FCSB la finalul partidei pentru Digi Sport.

Iulian Cristea face sacrificii imense la FCSB

Iulian Cristea , iar de două luni de zile are un băiețel pe nume Nicolas, de care a trebuit să stea departe în perioada de pregătire:

„Bineînțeles că jucătorii nu respectă în vacanțe lucrurile care li se spun, mai ales că au fost doar două săptămâni de pauză, adică una scurtă. Cumva, trebuie înțeleși și ei. Vă dau un exemplu, Iulian Cristea are copil de câteva săptămâni, e la câțiva kilometri de el și îl vede pe FaceTime. E un sacrificiu”, a declarat Mihai Stoica înainte de reluarea campionatului.

Cristea e și un jucător care pune mult suflet în tot ceea ce face, iar după ce a fost schimbat la pauză în meciul cu Academica Clinceni, au rămas pe retina suporterilor.

Iulian Cristea, fundașul golgheter al FCSB. Ce a spus după ultima reușită cu CFR Cluj

Iulian Cristea nu a putut să dedice golul soției sale și fiului său de două luni, Nicolas, deoarece și-a spart capul la faza golului, după ce s-a ciocnit cu Cestor: „Am o lovitură la cap, nu e foarte gravă. Pentru asta muncim. Să egalăm, să aducem puncte. Nu am reuşit 3, am adus doar un punct. Nu am reuşit să văd, am văzut cum sar colegii pe mine. E gol, e gol… pe mine mă durea capul , e bine că a intrat şi am scos un punct.

Am simţit o durere la cap şi am văzut pe mănuşă că curgea sange. Am simţit, am văzut că spaţiul era liber, mai era un minut şi am zis să urc pentru că e ultima fază când putem să egalăm”, a declarat Iulian Cristea după meci.

Cristea a jucat 16 meciuri în acest sezon și este la prima reușită, oferind și trei assist-uri. În sezonul trecut, a fost unul dintre cei mai buni marcatori al FCSB și unul dintre fundașii cu cele mai multe goluri în Casa Pariurilor Liga 1: cu patru goluri marcate.

Iulian Cristea, criticat în mai multe rânduri de Gigi Becali: „Am cerut 1.000.000 de euro pe el”

Gigi Becali era dispus , însă FCSB nu a primit oferta dorită de patron: „Pe Iulian Cristea nu l-am dat. Am cerut 1.000.000 de euro pe el. Nu au vrut să îmi dea. Nu este intenţia mea vânzarea”.

Iulian Cristea părea că a intrat definitiv în colimatorul patranoului după din Conference League: „Eu sunt mulțumit de joc, dar nu sunt mulțumit de greșeala lui Iulian Cristea (n.r. gafă care putea să-i coste pe roș-albaștri). N-am emoții la retur, dar dacă face Cristea ce a făcut aseară? Dacă vrea el să le dea două goluri? Dă Cristea două goluri că vrea el și asta e.

El e un băiat extraordinar, dar cum să faci asemenea tâmpenii? Nu vreau să mai critic jucătorii, dar trebuie să vorbim despre asta. Nu poți face așa ceva. Nu poți face așa ceva. În meciuri cheie nu mai joci cu el. Te curăță defintiv. Zici că e speriat de bombe. M-a făcut să mai iau un fundaș central”, a răbufnit Gigi Becali.

Edi Iordănescu a insistat ca Iulian Cristea să continue la FCSB

Gigi Becali i-a transmis lui Iulian Cristea că poate să își caute echipă, nefiind mulțumit de evoluțiile sale din prima parte a campionatului, însă fundașul central a fost salvat de Edi Iordănescu, antrenor cu care a mai lucrat și la Gaz Metan Mediaș: „Decizia este a mea și va fi tot timpul a mea, cât voi lucra aici. Cu siguranță! (n.r întrebat dacă Iulian Cristea va fi în lot cu Academica Clinceni). Restul, cine a intrat în dizgratie, cine nu joacă, asta nu pot să comentez”, a spus Iordănescu despre Iulian Cristea.

De altfel, Cristea fost titular în meciul de debut pe banca FCSB-ului cu Sepsi Sfântu Gheorghe și a redevenit titular. Iulian Cristea a fost titular integralist în șase din cele 12 partide din mandatul lui Iordănescu Jr: „Iulian Cristea nu a fost în afara lotului. Eu am fost supărat pe el, dar Edi face ce vrea”, spunea Gigi Becali.

Iulian Cristea mai are și o pasiune ieșită din comun pentru un fotbalist. Fotbalistul a oferit un interviu înainte de transferul lui FCSB, în care a vorbit despre creșterea porumbeilor.