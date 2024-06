Iulian Mihăescu a plecat de la Dinamo după 39 de ani: „M-au scuipat ca pe o măsea stricată”. Exclusiv

Iulian Mihăescu era fără doar și poate cel mai longeviv om din staff-ul lui Dinamo, care a fost la bine și mai ales la rău alături de Dinamo. FANATIK a stat de vorbă cu fostul antrenor secund al lui Zeljko Kopic.

Iulian Mihăescu pune capăt unei ere la Dinamo: „Am fost pus pe liber”

Dinamo a anunaț oficial că Iulian Mihăescu nu va mai fi antrenorul secund al lui Zeljko Kopic în sezonul viitor. FANATIK a aflat că .

Iulian Mihăescu, omul care se confundă practic cu istoria lui Dinamo în ultimii 39 de ani, a rămas cu un gust amar după despărțirea de clubul pe care l-a iubit toată viața: „Am fost pus pe liber, trecut pe linie moartă. Nu mi s-a dat nicio explicație. Foarte bine și frumos că vine Florentin Petre. Și el e o legendă, un simbol al lui Dinamo și nu e nicio problemă”.

Dinamo i-a propus mai multe funcții, însă Iulian Mihăescu nu a putut lua în serios opțiunile oferite: „Aș fi vrut să știu și eu motivele pentru care am fost îndepărtat. Am fost chemat și mi s-au propus niște funcții la Centrul de Copii și Juniori. Să iau eu o grupă de 14 ani la vârsta mea? Sau cordonator când eu toată viața mea am fost pe teren?”.

Cu toate acestea, mai există totuși șanse ca fostul antrenor secund să continue în Ștefan cel Mare: „Nu vreau să spun eu prea multe pentru că nu sunt genul să ies în presă. A rămas să mai vin la niște discuții cu domnul Nicolescu. Sorin Colceag a fost și el chemat și anunțat că nu mai este nevoie de serviciile lui”.

Iulian Mihăescu, acuze la adresa conducerii lui Dinamo: „La mine au fost alte discuții”

Iulian Mihăescu susține că Andrei Nicolescu nu a fost corect cu el, în timp ce Kopic l-a lăsat și el cu ochii în soare: „La mine au fost alte discuții, că se va continua cu mine și apoi dintr-un foc am fost chemat să îmi aleg din funcțiile astea. Domnul Kopic nu a vorbit cu mine. M-a felicitat după conferință, a zis că ne vedem și apoi deodată s-a schimbat totul”.

aduce aminte de sacrificiile pe care le-a făcut: „Să dea Dumnezeu ca Dinamo să facă echipă bună și să nu mai fie situații din ultimii doi ani. Poate am fost noi de vină. S-a uitat când nu era nici mâncare și apă la echipă. Aveam soția la terapie intensivă și stăteam la antrenamente. S-au uitat astea”.

Mihăescu consideră propunerea primită o lipsă de respect: „Mă aruncă ca pe o măsea stricată. Asta nu pot să accept pentru că nu au fost OK cu mine. Am discutat ceva și pe urmă s-a întâmplat altceva după patru zile.

Mă duc la 62 de ani să îmi aleg funcții la juniori?! Dacă îmi spunea că plec și gata, nu era nicio problemă. Păi am plecat de 9-10 ori de la Dinamo! Asta e viața de antrenor”, a mai spus legenda „câinilor”.

39 de ani a activat Iulian Mihăescu la Dinamo