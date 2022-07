Iulian Mihăescu, acuze după ce Ovidiu Burcă a fost numit antrenorul lui Dinamo: „Domnii Zăvăleanu și Vlad nici măcar nu mi-au dat un telefon”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , iar acesta .

Iulian Mihăescu, acuze la adresa noii conduceri a lui Dinamo: „Este incredibil. Se pare că eu am fost bun doar în momente grele”

Iulian Mihăescu spera că va rămâne pe banca lui Dinamo alături de Ionel Augustin în acest debut de sezon, însă dinamovistul nici măcar nu a fost informat de înlocuirea sa cu Ovidiu Burcă: “Este incredibil. Eu am fost cu Augustin și am condus antrenamentul la Săfitca de la 10, jucătorii m-au întrebat vrute și nevrute, iar eu habar n-am avut ce să le spun. Voi poate știți ce a spus Burcă prin conferință și ce planuri are, dar eu nu știu absolut nimic”, spune antrenorul în .

Pentru Mihăescu viitorul este incert și este pus de către Dinamo într-o poziție ingrată: „Nu știu dacă vor să mă mai țină și pe mine în staff, nu vor să mă mai țină, mă mai duc la Plopeni cu echipa, nu știu absolut nimic”.

Iulian Mihăescu a dezvăluit că Ovidiu Burcă nu a luat legătura cu el și nici măcar nu a trimis pe cineva la Săftica, deși a fost prezentat oficial.

„Am auzit și eu că au făcut conferință la Săftica și l-au prezentat pe Burcă, dar cu mine nu a vorbit nimeni absolut nimic. Burcă nu și-a trimis nici măcar unul dintre secunzii săi la Săftica. Burcă nici măcar un telefon nu mi-a dat să mă întrebe de jucători”.

Iulian Mihăescu și Ionel Augustin au condus antrenamentul lui Dinamo

Iulian Mihăescu este deranjat de modul în care el și Ionel Augustin au fost tratați la Dinamo: „Au fost la Săftica doar eu cu Augustin. Se pare că eu am fost bun doar în momente grele, dar asta este România.

Domnii Zăvăleanu și Vlad nici măcar nu mi-au dat un telefon să se intereseze dacă mai trăiesc pe la Săftica”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Ovidiu Burcă, primele declarații ca antrenor al lui Dinamo

Ovidiu Burcă a fost prezentat oficial la Dinamo în cadrul unei conferințe de presă, iar antrenorul este onorat să stea pe banca „alb-roșiilor”: „Și pentru mine este o onoare imensă și o mândrie să fiu antrenorul lui Dinamo, chiar dacă echipa nu e în cel mai bun moment. Cu atât mai mult, e o mândrie că s-a apelat la mine în acest moment dificil. Ce pot eu să le promit celor care au avut încredere în mine că vom face tot ce este posibil să readucem clubul unde îi este locul.

Burcă deja și-a ales primul colaborator, : „Numirea mea a depins oarecum de investirea lui Vlad Iacob ca administrator special, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că a trebuit să înțeleg foarte bine momentul în care se află Dinamo și cred că de asta a durat așa de mult.

Pe majoritatea dintre jucători îi știu, dar aș vrea să nu mă hazardez, chiar dacă timpul ne presează foarte tare. Avem nevoie să identificăm jucători motivați care să joace la Dinamo și care au capacitatea și talentul să o poată face. Vreau să fac o evaluare cât mai corectă a jucătorilor și vreau să fim inspirați să selecționăm jucătorii care pot să dea cel mai bun randament în tricoul lui Dinamo, pentru că tricoul lui Dinamo este un tricou greu”.