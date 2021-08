Iulian Teodosiu a povestit pentru FANATIK aventura de la JO! De la cele 6 ore din aeroport, la emoțiile competiției și problemele de organizare

Scrima românească a avut doar doi reprezentați la Tokyo: Ana Maria Popescu și . Ambii au intrat în concurs la doar câteva ore după festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice și au reușit prestații foarte bune.

Iulian Teodosiu a povestit pentru FANATIK aventura de la JO!

Ana Maria Popescu a câștigat medalia de argint în proba individuală de spadă, în timp ce Iulian Teodosiu a reușit să treacă de doi adversari, fiind nevoit să se recunoască învins în optimile de finală, după meciul cu Enrico Berre.

Sabrerul român a povestit pentru FANATIK aventura de la Tokyo, de la orele nesfârșite petrecute în aeroport pentru testări și protocol, emoțiile competiției, problemele de organizare, dar și așteptata vacanță după luni de cantonament.

“Am stat 5-6 ore în aeroport după ce am aterizat. Cu toate formalitățile. Teste la fiecare punct”

“Pentru mine Jocurile Olimpice au fost ceva extraordinar. Drumul nu l-am simțit atât de dificil când am plecat, am reușit să mă și odihnesc în avion, a fost ok. Într-adevăr, am stat 5-6 ore în aeroport după ce am aterizat. Cu toate formalitățile. Teste la fiecare punct. Erau mai multe puncte în care trebuia să prezentăm aplicația, să ne oprim, să fim testați.

Prima zi a fost mai grea. Somnul destul de dificil, dar m-am acomodat destul de repede. Scopul meu acolo era să fiu pregătit pentru concurs. În primul meci a fost mai greu din punctul de vedere al emoțiilor. Mi-am făcut încălzirea.

“L-am studiat bine pe Curatoli, care era unul dintre favoriți”

Apoi, am avut al doilea meci pe care l-am pregătit încă din țară. L-am studiat bine pe Curatoli, care era unul dintre favoriți. Până la urmă a ieșit foarte bine. Și la el a fost prima ediție a Jocurilor Olimpice.

Are mai multă experiență ca mine la individual, cu mai multe finale și mai multe podiumuri, dar eu am avut motivație, o atitudine bună și am reușit să îl bat pe Curatoli. A urmat meciul cu Berre (n.r. Enrico Berre), dar acolo cred că am greșit puțin tactic”.

“Sunt mulțumit de parcursul meu, dar am un mic regret. Puteam să fac mai mult și mai bine”

Iulian Teodosiu a intrat în concurs la câteva ore după festivitatea de deschidere. Spune că nu l-a deranjat faptul că a fost printre primii români intrați în concurs, mai ales că toată pregătirea s-a centrat pe turneul de la Tokyo:

“Nu m-a încurcat faptul că am concurat la câteva ore după deschiderea Jocurilor Olimpice. Eu de la începutul anului stau prin cantonamente de două-trei săptămâni, sunt oarecum imun la astfel de lucruri care să îmi distragă atenția sau concentrarea. Nu asta a fost problema. Sunt mulțumit de parcursul meu, dar am un mic regret.

Mă gândesc că puteam să fac mai mult și mai bine. Totuși, trebuie să luăm lucrurile pas cu pas și nu trebuie să sar niște etape. Este mai ok așa, să sar din aproape în aproape, având în vedere că în urmă cu un an nu îmi dădea nimeni nicio șansă.

Este un plus foarte mare că am ajuns la Jocurile Olimpice, că am început să trag foarte bine în perioada premergătoare competiției. Trebuie să am răbdare și să iau totul pas cu pas și voi ajunge și eu la o medalie”.

“Am ajuns în satul olimpic pe la ora 23:00. Am stat alături de Ana Maria Popescu până la final”

a concurat în paralel cu Iulian Teodosiu. Cei doi au făcut pregătirea împreună și după ce a părăsit competiția în optimi, Iulian Teodosiu a stat până târziu în noapte în tribune pentru a o încuraja pe Ana Maria, care lupta pentru medalii:

“Cu Ana Maria Popescu am concurat în paralel. Când eram în competiție nu m-am putut concentra și pe concursul ei, dar eram la curent, am auzit că a câștigat. După ce am pierdut și m-am liniștit și eu puțin, am susținut-o din tribune.

Am ajuns în satul olimpic pe la ora 23:00. Am stat alături de ea până la final. Eu o felicit pe Ana, sunt foarte bucuros pentru ea. A muncit foarte mult, am trecut amândoi prin multe: izolarea de la Izvorani, toate drumurile și toate testele. Până la urmă ziua s-a terminat cu bine pentru scrimă”.

“Abia așteptam să mă întorc, să îmi iau o vacanță după acest an greu”

Sabrerul în vârstă de 26 de ani a spus pentru FANATIK că abia aștepta vacanța după atâtea luni de pregătire. În urmă cu un an, nimeni nu îi dădea nicio șansă de calificare la JO, iar acum este printre cei mai buni 16 sabreri din lume.

“Drumul de întoarcere a fost mai greu decât cel de la plecare. Abia așteptam să mă întorc, să îmi iau o vacanță după acest an greu. Am făcut mai mult de 24 de ore tot drumul, cu două escale. Din punctul de vedere al formalităților, a fost mai ok. Nu am mai avut nimic de completat.

“Mi s-a părut că au fost puțin dezorganizați japonezii cu tot ceea ce s-a întâmplat pe acolo”

Mai tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă din cauza pandemiei este ciudat. Eu nu pot să zic că am avut ceva care să mă distragă. Nu am avut nicio problemă. M-am gândit strict la concurs și asta am încercat să fac.

Într-adevăr, au fost multe chestii. Purtat mască mereu, testări în fiecare zi, multe restricții. N-au fost nici spectatori, mi s-a părut că au fost puțin dezorganizați japonezii cu tot ceea ce s-a întâmplat pe acolo.

“Nu am demonstrat încă tot ce pot”

Acum, pentru mine urmează o perioadă în care să descarc toate aceste cantonamente, plecări de acasă și concursul. Apoi, evident, mă voi apuca de treabă. Nu am demonstrat încă tot ce pot, nu am arătat tot ce pot și să sperăm că vor începe să se țină competițiile cum ar fi normal.

La alte sporturi nu au fost atât de multe probleme, dar la noi într-un an și jumătate au fost trei competiții cu tot cu Jocurile Olimpice. Nu ai niciun reper. Dacă la o competiție ceva nu merge bine, vii acasă și antrenezi lucrurile respective.

Așa, te antrenezi în speranța că totul va merge bine. Dar asta a fost cel mai ciudat, nu am avut repere de la competiții”, a povestit Teodosiu.

Ajuns în optimi la prima sa ediție a Jocurilor Olimpice, Iulian Teodosiu își propune să intre pe viitor în lupta pentru medalii. Iar Jocurile Olimpice de la Paris par un prilej excelent, mai ales că sunt “doar” peste 3 ani.