Iuliana Beregoi visează să ajungă star Netflix! Ce spune vedeta despre apariția unui băiat în viața ei

După ce a bifat succes după succes pe plan muzical, Iuliana Bergoi dă o nouă lovitură și pe plan actoricesc, cu filmul Două inimi. Pelicula a ajuns să fie deja pe locul doi la Box Office după Avatar, Calea Apei. În premieră pentru FANATIK una dintre artistele care au scris istorie de la vârste fragede a oferit un interviu fără perdea despre cariera fulminantă pe care o are la abia 18 ani, dar și despre viața amoroasă și cea de familie.

Iuliana Beregoi, star Netflix la doar 18 ani

În urmă cu câțiva ani va reuși să ajungă una dintre cele mai iubite și apreciate tinere din generația ei. Cu pași mici, dar siguri s-a făcut remarcată prin intermediul muzicii ei, și, la ceva timp după, serialului online Lara îi provoca o mare bucurie în momentul în care Netflix i-a distribuit producția.

Patru ani mai târziu, Mixton Movie alături de Iuliana au lansat o nouă peliculă cinematografică – Două inimi – care a propulsat-o din nou pe culmile succesului, fiind a doua producție în box-office-ul românesc după filmul regizat de James Cameron.

Vedeta, mulțumită de ascensiune ei, face declarații inedite pentru FANATIK despre secretul reușitei, dar, face și dezvăluiri despre viața din spatele scenei. Ca orice om are și , și, nu în ultimul rând, gândurile unei adolescente: pe cine să iubească, de ce prieteni să se ferească.

Câți bani a făcut Iuliana Beregoi de pe urma producțiilor cinematografice?

– Ați început anul în forță, filmul Două inimi fiind pe locul doi după Avatar. Vă așteptați la un asemenea succes?

Mă așteptam la un asemenea succes pentru că am muncit foarte mult, dar și pentru că avem alături de noi Generația Z, fanii noștri care ne susțin în orice facem noi. Pentru asta le mulțumesc enorm de mult.

– Nu ești la primul film sau serial. Care a fost cel care ți-a mulțumit sufletul mai mult?

Sunt trei chestii diferite. Eram la o vârstă mai mică atunci. Fiecare experiență a fost una interesantă și specială pentru mine, dar cu singuranță filmul Două inimi este cea mai interesantă și diferită din punct de vedere al trăirilor.

– ”Buzunarul” ți-a fost răsplătit pentru efortul depus?

Pentru mine nu contează atât de mult buzunarul, cum contează emoțiile transmise de persoanele din jurul meu, al nostru, care ne susțin.

Iuliana Beregoi, temerile care o ”imobilizează”

– Este ceva ce nu ai avut curajul să experimentezi până acum?

Mie îmi place foarte mult să experimentez și pot spune 100% că nu ceva ce nu am făcut până acum pentru că nu am avut curajul.

– Care este cea mai mare temere a ta?

Cea mai mare temere a mea sunt insectele și întunericul. Îmi este foarte frică de insecte. Nu le suport, nu-mi plac. Mi se par scârboase, dar până la urmă trebuie să avem loc și pentru ele pe planeta noastră.

– Anii au trecut și nu mai ești o puștoaică. Cum o poți descrie pe Iuliana de acum trei-patru ani? Dar pe cea care ești astăzi?

Sincer, nu pot spune că s-au schimbat foarte multe chestii. Un lucru foarte important care a suferit transformări ține de faptul că tot ce trăiesc acum nu este doar un vis, este realitate. Și da, pot spune că nu mai sunt la fel de naivă ca înainte. Acestea sunt cele mai notabile lucruri pe care Iuliana Beregoi de acum trei-patru ani nu le avea. Eram puțin mai naivă și mai visătoare. Nu-și dădea seama că tot ce se întâmplă cu ea, nu este în vis, ci este totul trăit în realitate.

Ce i-au interzis părinții artistei Generației Z

– Din punct de vedere al relației cu părinții, cum vă înțelegeți?

Ne înțelegem foarte bine. Cu toții știți că am făcut 18 ani, eu mă simt matură, ei încă mă văd copil, dar asta se rezolvă. Este o chestie de adolescenți-părinți. Familie.

– Au fost momente când nu îți permiteau să faci lucruri?

Ce ține de carieră, părinții mereu m-au susținut și au fost alături de mine, dar nu-mi permit să stau până târziu în oraș. Acesta este un lucru pe care părinții mei nu mi-l permit.

– Ce spun de apariția unui băiat în viața ta?

Niciodată nu pot spune că am vorbit cu tata sau cu mama despre asta. Dar, dacă o să apară la un moment dat cineva, o să-i anunț și vedem ce zic atunci (n.r. râde). Acum, încă, nu este cazul.

Actrița din Două inimi, trădată: ”Cel mai urât lucru și nu aș ierta în niciun fel de relație”

– Ce așteptari ai de la cel care îți va fi partener de viață?

Nu am un partener de viață. Încă nu mă gândesc la asta. Vreau să mă bucur de tinerețe, de copilărie, vreau să muncesc și să fac cât mai multe lucruri pentru cariera mea și pentru mine.

– Ce nu ai accepta niciodată în relație?

Nici în relația de prietenie, nici în relația de cuplu – iubit-iubită – nu aș accepta niciodată să fiu mințită. Cred că acesta este cel mai urât lucru și nu aș ierta niciodată în niciun fel de relație.

– Care a fost cel mai greu moment prin care ai trecut?

Cel mai greu moment din viața mea a fost atunci când pierdem prieteni, dar acum sunt foarte conștientă că oamenii vin și pleacă și sunt foarte conștientă că am scăpat de persoanele care nu erau potrivite în viața mea și, în momentul de față, am întâlnit persoane potrivite care merită să stea în viața mea și să fie alături de mine.

Agresiunile fanilor au pus-o jos la propriu pe Iuliana Beregoi

– Ai fost agresată de vreun fan sau momente în care ai simțit că ești hărțuită?

Agresată într-un mod negativ de un fan nu am fost niciodată, dar s-a întâmplat, când, din greșeală, cineva m-a tras prea tare de mână și am picat. De asemenea, am primit foarte mult hate pe care nu l-am băgat în seamă.

– Ai o mașină, oameni care te iubesc… ce simți că îți lipsește?

Nu îmi lipsește absolut nimic. Consider că sunt foarte fericită și sunt mulțumită cu ce am. Sunt mulțumită că am oameni dragi și oameni sinceri alături de mine care mă fac fericită, care m-au ajutat să evoluez și să ajung unde sunt acum. Așa că, nu-mi lipsește nimic!

Planurile celebrei vedete pentru 2023

– La final de 2022 care erau planurile pentru 2023?

Mie nu prea îmi place să vorbesc despre planurile mele pentru că, ele sunt ca niște visuri, și cred că, dacă vrei să devină realitate nu trebuie neapărat să le zici. Dar, un plan pentru anul 2023 este să ajungă filmul Două inimi pe Netflix.

– Ca o retrospectivă a anului 2022, ce ai trece pe lista reușitelor, dar a lucrurilor neterminate?

În anul 2022 am bifat mai multe reușite decât mă așteptam. Tot ce mi-am propus s-a îndeplinit și asta m-a bucurat foarte mult. Lucruri neterminate nu am avut niciodată și niciodată nu o să permit să le am. Dar, 2023 sper să fie mai bun decât 2022. Asta zic în fiecare an și, cu siguranță, prin muncă și cu dorință arzătoare, voi reuși să-l fac mult mai bun. Abia aștept să văd ce provocări vin.